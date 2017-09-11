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опубликовано редакцией на Переводике 11.09.17 11:05 скаут: mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Журналистка Юлия Латынина сообщила, что уехала из России



Журналистка объяснила, что после недавнего поджога ее машины ей «довольно страшно». «Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам», — сказала она.



Ранее 9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии «Камертон» имени Анны Политковской.



В начале сентября у Юлии Латыниной подожгли машину. В середине июля она сообщила, что ее дом опрыскали «едким газом неизвестного состава».



В августе 2016 года на Юлию Латынину напали, когда она шла на радио «Эхо Москвы». Нападавшие — предположительно, активисты движения SERB — облили ее фекалиями. Полицейская проверка инцидента не дала результатов. статью прочитали: 2 человек Комментарии ﻿

«Я нахожусь по скайпу за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию», — цитирует ее сайт Ильи Варламова.Журналистка объяснила, что после недавнего поджога ее машины ей «довольно страшно». «Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам», — сказала она.Ранее 9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии «Камертон» имени Анны Политковской.В начале сентября у Юлии Латыниной подожгли машину. В середине июля она сообщила, что ее дом опрыскали «едким газом неизвестного состава».В августе 2016 года на Юлию Латынину напали, когда она шла на радио «Эхо Москвы». Нападавшие — предположительно, активисты движения SERB — облили ее фекалиями. Полицейская проверка инцидента не дала результатов.