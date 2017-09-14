Россия сбила MH17 с голландцами, но Голландия поставляет технику для Керченского моста

Две фирмы из Нидерландов, утверждает местная газета, поставили технику для возведения Керченского моста. Обе компании отрицают нарушение санкции в отношении России. Детали – у DW .

Строящийся мост через Керченский пролив

Стоило утихнуть скандалу вокруг поставки турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Россией Крым, как стало известно о возможном новом нарушении санкций ЕС. Под огнем критики оказались две небольшие компании из Нидерландов. Как утверждается в расследовании нидерландской газеты De Gelderlander, они предоставили для строительства Керченского моста машину для прокладки по дну моря тяжелых труб, впоследствии ставших основой для опор моста.

Было ли нарушение режима санкций?

По данным издания, компания Вijlard Hydrauliek изготовила “самую важную часть” этой машины, а другая фирма – Dematec Equipment – собрала ее. В начале 2016 года, пишет газета, оборудование передали России – сначала оно находилось в Тамани, а впоследствии использовалось при строительстве 19-километрового моста из Краснодарского края в Крым.

Россия решила построить мост после аннексии Крыма весной 2014 года. Запуск автомобильного сообщения запланирован в конце 2018 года, а железнодорожного – в 2019-м. Санкции ЕС и США запрещают европейским и американским предприятиям инвестировать, продавать товары и вести бизнес в Крыму. В частности, поставлять свою продукцию для использования в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, туризма и инфраструктуры Крыма.

Концерн Siemens требует у российских партнеров вернуть его турбины, поставленные в Крым

Обе нидерландские компании отрицают, что нарушили режим санкций. В ответ на запрос местных журналистов директор Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел (Derk Van den Heuvel) заявил, что все происходило в рамках закона, поскольку строительство происходило на территории России, а не Крыма. “Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, но в России можно”, – цитирует Ван ден Хойвела газета De Gelderlander.

Директор другой компании Марсел Бейлард (Marcel Bijlard) сообщил, что ничего не знал о том, что ее продукция предназначалась для строительства Керченского моста: “Мы лишь предоставили комплектующие заказчику в Нидерландах. Ничего более”.

Реакция правительства Нидерландов

Однако первая же проверка ставит под сомнение эти объяснения. Так, еще в 2015 году глава Вijlard Hydrauliek рассказал журналисту нидерландской телекомпании NimaRTV из города Геннеп, что изготовил оборудование для подготовки фундамента морских мостов, которое должно было быть поставлено также и в Россию. За демонстрацией техники наблюдали, как указывалось в телесюжете, российские бизнесмены.

Сразу после расследования газеты De Gelderlander правительство Нидерландов объявило о проверке законности участия обеих компаний в строительстве Керченского моста. В пресс-службе министерства иностранных дел Нидерландов сообщили DW, что власти страны “строго придерживаются политики непризнания незаконной аннексии Крыма и не поощряют действия, направленные на узаконивание нынешней ситуации”.





Тони ван дер Тогт

К таким действиям, по мнению Гааги, относится и строительство Керченского моста. К расследованию ситуации приступила нидерландская администрация по вопросам налогов и таможни (Belastingdienst), которая впоследствии передаст материалы дела генеральной прокуратуре Нидерландов.

Такая реакция властей страны вполне ожидаема, считает Тони ван дер Тогт (Tony van der Togt), старший научный сотрудник Нидерландского института международных отношений Сlingendael. По его мнению, из-за катастрофы малайзийского “Боинга” в небе над Донбассом в июле 2014 года (ней погибли почти двести граждан Нидерландов) Гаага – по сравнению с другими европейскими странами – очень серьезно относится к соблюдению западных санкций против России. Нидерландские власти значительно меньше поддерживают “попытки бизнеса вести дела с РФ так, как будто ничего не произошло”.

Будут ли новые санкции ЕС против России?

То, что строительство Керченского моста подпадает под санкции Евросоюза, еще в 2016 году подтвердил Европейский суд в Люксембурге. Рассматривая иск к ЕС российского миллиардера Аркадия Ротенберга, чья компания “Стройгазмонтаж” выступает главным подрядчиком строительства моста, суд поставноил, что проект является “подсанкционным”, поскольку закрепляет присоединение Крыма к РФ, и, следовательно, подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Выяснить, были ли осведомлены западные компании, сотрудничающие с Россией, об использовании их продукции при строительстве Керченского моста, сложно. По словам Тони ван дер Тогта, вероятно, Вijlard Hydrauliek и Dematec Equipment действительно не знали обо всех деталях. Вместе с тем, добавляет эксперт, бизнес нередко ведет прибыльную деятельность в так называемой “серой зоне”, когда не до конца понятно, легально это или нет.

“Иногда компании вообще не интересуются такими вопросами и дают своим российским партнерам возможность делать со своей продукцией все, что заблагорассудится. Чтобы потом сказать: мы не знали, что это нарушает санкционный режим, мы были не в курсе”, – поясняет ван дер Тогт.

В Еврокомиссии DW сообщили, что контроль над соблюдением санкций против России является прерогативой стран-членов ЕС. И хотя Брюссель отслеживает этот вопрос, официально список нарушителей Еврокомиссией не ведет. Так, когда в июле 2017 года агентство Reuters сообщило о появлении турбин немецкой компании Siemens в Крыму, расследование этого дела вели власти Германии. После чего Совет ЕС внес в санкционный список российские компании и чиновников, ответственных за транспортировку турбин в Крым. Siemens тогда заявил, что ничего об этом не знал.