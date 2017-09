архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 15.09.17 04:29 скаут: Игорь Львович

"Не пора ли применить силу в Северной Корее?" Россия - 13 сентября 2017 г. Не пора ли применить силу в Северной Корее? Judy Dempsey

Главный редактор Strategic Europe Джуди Демпси задает ведущим международным экспертам в области безопасности вопрос, существует ли силовое решение для ядерной проблемы Северной Кореи

Джаррет Бланк, старший научный сотрудник Программы исследования геоэкономики и стратегии Фонда Карнеги Конечно, нет! Помимо ядерного арсенала, КНДР – одна из немногих стран, располагающая эффективными средствами обычного сдерживания, а именно нацеленной на Сеул артиллерией. Применение военной силы может привести к гибели множества людей, и совершенно неприемлемо рисковать их жизнями, когда мы еще не исчерпали возможности сдерживания и переговоров. Если обычные вооружения сами по себе позволяют Северной Корее предотвратить военную операцию США, зачем же тогда Пхеньян прилагает такие усилия к развитию ядерной и ракетной программы? Говорит ли это о том, что северокорейский режим планирует использовать ядерный потенциал не только как гарантию собственного выживания? Возможно, Пхеньян просто верит заявлениям западных политиков: когда Вашингтон утверждает, что военный сценарий реален, северокорейские власти делают вывод, что нужно выстроить более серьезную защиту. Соединенные Штаты должны вернуться к непростой задаче – выстраивать и поддерживать дипломатические партнерства в регионе, при этом не отказываясь от разведывательных и правоохранительных операций. Таким образом, Вашингтон сможет постепенно выработать рычаги, которые помогут начать переговоры о снижении напряженности. И сдерживание, и переговоры с жестоким авторитарным режимом – малоприятное занятие и с моральной, и с политической точки зрения. Тем не менее других реальных вариантов нет.

Иэн Бонд, директор по внешней политике в Центре европейских реформ Если когда-то у США и была возможность остановить силой северокорейскую ядерную программу, то сейчас ее уже нет. Как не очень тактично, но во многом верно заметил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, в случае войны КНДР может «распылить значительную часть населения Южной Кореи». Действительно, Северная Корея сосредоточила огромную огневую мощь в пределах досягаемости Сеула. И если США нанесут удар по КНДР, нет никаких гарантий, что они смогут одержать быструю победу (даже если Китай останется в стороне), а также предотвратить северокорейскую ядерную атаку на цели в Америке, Южной Корее или Японии. Поскольку уже нельзя помешать КНДР обзавестись ядерным оружием, нужно сосредоточиться на минимизации рисков. Западные державы должны вместе с Китаем попытаться замедлить северокорейскую ядерную программу и, в частности, сделать так, чтобы Пхеньян не мог получить доступ ни к каким ракетным разработкам. Также нужно всерьез начать обсуждать с КНДР такие вопросы, как ядерная доктрина. Да, появление северокорейского ядерного оружия – это плохо. Но ложные представления Вашингтона и Пхеньяна о том, при каких условиях противоположная сторона может задействовать ядерный потенциал, – это еще хуже.

Эрик Братберг, директор Европейской программы Фонда Карнеги Ядерная ситуация на Корейском полуострове – это глобальная угроза, последствия которой выходят далеко за пределы Восточной Азии. Действия КНДР размывают режим нераспространения ядерного оружия, их ракеты вскоре, вероятно, смогут достичь Соединенных Штатов, а в перспективе и Европы. Предыдущие попытки остановить северокорейскую ядерную программу, которую Пхеньян считает обязательным условием своего выживания и сохранения своего статуса, ни к чему не привели. Но и разговоры о военном варианте неубедительны, учитывая колоссальные издержки такого сценария. Это не значит, что военная сила не важна. Укрепление системы сдерживания в регионе – один из главных приоритетов наряду с наращиванием дипломатических усилий и ужесточением санкций Совета Безопасности ООН. В конечном счете авторитет США как мирового лидера зависит от способности Вашингтона защитить своих азиатских союзников. У европейских лидеров есть правомерные сомнения в способности Дональда Трампа справиться с кризисом, но они должны и сами внести свой вклад в урегулирование ситуации. Хотя ЕС не воспринимается как важный игрок в сфере региональной безопасности, отдельные политики – например, Федерика Могерини, – и страны вроде Швеции и Швейцарии могут попытаться выступить в роли посредников. Северная Корея далеко от Европы, но этот кризис, несомненно, повлияет и на ситуацию с безопасностью в Европе.

Фрейзер Кэмерон, директор Центра ЕС – Азии Хоть в чем-то Стив Бэннон был прав: военного решения северокорейской проблемы не существует, если только вы не готовы смириться с гибелью миллионов людей, в том числе в Южной Корее. Есть только три варианта.

1. Сделка с дьяволом. Это, вероятно, лучший вариант, поскольку двадцать лет санкций так и не позволили разрешить эту проблему. Но вряд ли он будет приемлем для Соединенных Штатов, ведь в этом случае Ким Чен Ын захочет сохранить ядерное оружие.

2. Укрепление режима сдерживания и противоракетной обороны в Южной Корее и Японии. Но это в большей степени краткосрочное решение.

3. Договоренности с Китаем и Россией о введении нефтяных санкций, которые быстро обескровят режим Кима. Но, как верно заметил президент Путин, северокорейцы «траву будут есть, но не откажутся» от ядерной программы. Проблема в том, что предсказать последствия этого кризиса невозможно. Мирная смена режима в КНДР маловероятна. Китай боится миллионов беженцев и американских войск у своей границы. Существует реальная угроза глобальной катастрофы. Совершенно необходимо, чтобы Совет Безопасности ООН, а также ЕС, Япония и Южная Корея начали серьезно обсуждать все возможные варианты, а не оставлять все на усмотрение президента Трампа. И в конечном счете нужно убедить Китай, что мирная, стабильная, процветающая, нейтральная и объединенная Корея – это в его долгосрочных интересах.

Малкольм Чалмерс, директор Королевского объединенного института оборонных исследований Есть общее понимание, что вооруженные силы США и дальше должны играть центральную роль в сдерживании агрессии Северной Кореи. Главный предмет спора – нужно ли Соединенным Штатам готовиться к нанесению превентивного удара, пока они еще в состоянии это сделать без угрозы ответного удара по их собственной территории. Учитывая, что основные потери в такой войне понесет Южная Корея, Вашингтон не может пойти на такую операцию без твердого согласия Сеула. В противном случае альянс между ними развалится, а репутация Вашингтона как надежного союзника будет серьезно подорвана: станет ясно, что США готовы пожертвовать Сеулом, чтобы защитить Нью-Йорк. Если Северная Корея становится ядерной державой, располагающей межконтинентальными ракетами, нужны новые и весьма существенные вложения в противоядерную оборону и системы сдерживания как со стороны США, так и со стороны их азиатских союзников. Но долгосрочные риски и издержки такого подхода в любом случае предпочтительны по сравнению с катастрофой, а она практически неизбежна, если США начнут новую корейскую войну без согласия своих союзников.

Джеймс Дэвис, декан факультета экономики и политических наук Университета Санкт-Галлена Что касается военного сценария, то Стив Бэннон был прав: «Пока кто-нибудь не представит математическое доказательство, что десять миллионов человек в Сеуле не погибнут в первые же 30 минут от ударов обычным оружием, я не знаю, о чем тут вообще говорить...» Очевидно, для Вашингтона неприемлемы как угроза превращения КНДР в ядерную державу, так и издержки превентивного удара по Пхеньяну. Поэтому разрешить этот кризис возможно не за счет применения грубой силы, а продуманными дипломатическими усилиями. Чтобы дипломатия сработала, Соединенные Штаты должны четко сформулировать, чего они хотят: безъядерной КНДР, или остановки ядерных и ракетных испытаний, или прекращения провокационных заявлений? Убедить Пхеньян избавиться от ядерного оружия гораздо труднее, чем предотвратить его использование. Но пока для международного сообщества безъядерная КНДР важнее, чем та компенсация, которую Ким Чен Ын может затребовать за отказ от ядерной программы, есть пространство для договоренностей. В такой сделке нужны как пряник, так и кнут, причем второй скорее символический, чем материальный, и его применение должно быть привязано к исполнению обязательств со стороны Пхеньяна.

Пол Хенле, директор Центра глобальной политики Карнеги-Циньхуа По правде говоря, никаких реалистичных вариантов применения военной силы против Северной Кореи нет. Попытка уничтожить наступательный потенциал Пхеньяна или сменить режим обернется катастрофическими последствиями для полуострова. Так что для Китая пришло время задействовать мягкую силу и создать условия для продуктивного диалога о денуклеаризации между Пхеньяном и заинтересованными сторонами. Хотя Китай не в состоянии решить северокорейскую проблему в одиночку, он обладает существенным влиянием на режим Ким Чен Ына. Более 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай, в Китае также работает значительное число жителей Северной Кореи, чьи переводы на родину укрепляют режим экономически. И шестые ядерные испытания Пхеньяна не зря были приурочены к моменту, когда Си Цзиньпин готовился к открытию саммита БРИКС, своему самому важному международному выступлению перед октябрьским съездом партии. Си Цзиньпину пора задействовать китайские экономические рычаги и влияние, чтобы проложить путь к денуклеаризации полуострова. Это не только поможет достичь мира и стабильности в регионе, но и укрепит американо-китайские отношения.

Гаухар Мухатжанова, директор Программы исследования международных организаций и нераспространения в Центре по исследованию проблем нераспространения им. Джеймса Мартина А что вообще значит «применить силу к Северной Корее»? Превентивный удар по северокорейским ядерным объектам? А есть ли у Соединенных Штатов (поскольку больше ни одно государство в этом участвовать не будет) разведданные, позволяющие уничтожить все эти объекты? Сколько людей – корейцев, японцев, американцев – погибнут в результате ответного удара КНДР? Что сделают США, чтобы предотвратить такой удар или хотя бы смягчить его последствия? Нанесут ли они удар по артиллерии Северной Кореи? Достаточно ли для такой операции будет обычных вооружений, или впервые с 1945 года будет задействовано ядерное оружие? Как отреагируют Китай и Россия? Как справиться с долгосрочными последствиями атаки на Корейском полуострове и по всему миру? Подразумевает ли «применение силы» полномасштабное военное вторжение и смену режима? Сколько миллионов людей погибнут в результате и сколько десятилетий нестабильности это принесет? Предложат ли Соединенные Штаты «план Маршалла» для Кореи? У всех этих людей, которые грозят Северной Корее военной силой, есть продуманные ответы на эти вопросы? В ситуации, когда Северная Корея обзаводится термоядерным оружием и межконтинентальными ракетами, Вашингтону пора отложить эмоции и серьезно и ответственно задуматься над этой проблемой. Даглас Паал, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги Занимаясь растущей угрозой со стороны КНДР, Соединенные Штаты должны принять во внимание позиции многих сторон, в числе которых руководители и граждане Южной Кореи, Японии, Китая, России, да и собственно самой Северной Кореи. В краткосрочной перспективе продемонстрировать решимость всем этим сторонам можно за счет размещения новой группы авианосцев, тактических бомбардировщиков и военных учений. Но необходимо укрепить и более долгосрочные рычаги сдерживания. Эта работа началась с решения разместить четыре дополнительных батареи противоракетной обороны THAAD в Южной Корее для борьбы с угрозами малой дальности. Также потребуется усилить систему перехвата ракет на среднем участке, то есть увеличить число кораблей, оснащенных системой «Иджис», и противоракетных комплексов «Патриот», размещенных в регионе и в Японии. Соединенным Штатам также следует понять, достаточно ли у них перехватчиков на Аляске и в Калифорнии для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Стоит вспомнить о европейском опыте 1980-х, когда размещение ракет «Першинг» в противовес советским комплексам «Пионер» привело к заключению договора об их уничтожении. События в Северной Корее также могут повлиять на дальнейшие решения о размещении тактического ядерного и ракетного арсенала в Северо-Восточной Азии. Наконец, как и во времена Рейгана, когда существенно активизировалась работа американских спецслужб в Восточной Европе, Вашингтону и его союзникам следует изучить возможности спецопераций против северокорейского режима, пусть нынешние обстоятельства и сильно отличаются от тогдашних.

Йонас Парелло-Плеснер, старший научный сотрудник Института Хадсона Демонстрировать силу в отношении Северной Кореи нужно постоянно, но это не значит, что пришло время для превентивного военного удара. Вашингтон твердо придерживается своих военных обязательств по отношению к региональным союзникам, Японии и Южной Корее и быстро разворачивает совместную корейско-американскую систему ПРО THAAD. Министр обороны США Джеймс Мэттис недавно подчеркнул, что у Вашингтона есть «много военных вариантов» против Северной Кореи. Но превентивный удар будет ошибкой, которая может привести к огромному количеству жертв. Пространство работоспособных вариантов, позволяющих действительно ограничить ядерные и ракетные амбиции Пхеньяна, сужается. Более жесткие санкции, безусловно, помогут, и их нужно добиваться. Нефтяное эмбарго или вторичные санкции США против компаний, имеющих дело с КНДР, – самые перспективные способы. Но оба варианта зависят от Пекина, чья поддержка нужна для международного осуждения в Совете Безопасности ООН. Но Китай хоть и раздражен своим северным соседом, он не поддержит полное удушение КНДР. «Стратегическое терпение» администрации Обамы не сработало. Но внезапное «нестратегическое нетерпение» тоже не поможет. Правильное использование жесткой силы – это усиленная доза сдерживания со стороны международного сообщества. Джанни Риотта, член Совета по международным отношениям У безумной северокорейской проблемы сегодня нет военного решения. Ввиду географических и геополитических причин, а также расположения северокорейской артиллерии превентивный удар невозможен. Мы еще не знаем всех подробностей этого быстро развивающегося кризиса. Военные аналитики по всему миру ошеломлены эскалацией со стороны КНДР. Кто помогает северокорейским ученым? Почему Ким Чен Ын спешит с новыми провокациями? Действительно ли Китай не в состоянии приструнить страну, существующую фактически на подачки Пекина? Действительно ли Путин стремится выступить честным посредником или закулисно помогает Пхеньяну? У Соединенных Штатов нет внятной стратегии, но это вина не только президента Трампа. Клинтон, Буш и Обама также не смогли предвидеть стремительное развитие ядерной программы Северной Кореи и попросту спустили эту проблему на тормозах. Сейчас США нужно задействовать своих союзников – Японию, Австралию, даже Европу, чтобы реализовать стратегию истощения, которая позволит ослабить северокорейский режим. Эта стратегия потребует проявления силы, терпения, единства и способности перехитрить врага, не расколов при этом международную коалицию. Но выходки КНДР и молчание Китая застали Трампа и посла США в ООН Никки Хейли врасплох. Их публичные выпады лишь подкрепляют позицию Ким Чен Ына и выглядят пародией на реальную политику. Сегодня надежда лишь на трех генералов, опекающих Трампа, – Джона Келли, Джеймса Мэттиса и Герберта Макмастера. Стивен Сабо, старший научный сотрудник Американского института германских исследований Сила в отношении Северной Кореи и так уже применяется. Стоит вспомнить, что, как указывал Джозеф Най, экономическая мощь наряду с военной – составляющая силового давления. Экономические рычаги могут быть не только позитивными, но и негативными. Очевидно, экономическое давление на Корейском полуострове более предпочтительно, чем военное. Война, пусть даже ограниченная, не в интересах ни одного государства. Поэтому следует продолжать нынешнюю политику санкций, одобренную Советом Безопасности ООН. Крайне важно, чтобы на этот путь согласились Россия и Китай, и единство Запада зависит от того, будет ли эта политика продолжена. Помимо санкций, следует заняться и дипломатическими усилиями. Новые угрозы в адрес и так изолированного государства непродуктивны. Тут в виде исключения можно согласиться со Стивеном Бэнноном, что Соединенные Штаты должны заняться снижением своей военной роли в регионе, а не наращивать ее. Действительно ли у США есть на Корейском полуострове настолько важные интересы, чтобы рисковать ради них ядерной войной? Нужно начинать переговоры с тем, чтобы в долгосрочной перспективе вывести американские войска из Южной Кореи в обмен на приемлемое соглашение, которое положит конец корейской войне.

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги Руководство КНДР – жестокие и опасные, но едва ли иррациональные люди. После окончания холодной войны они занимаются выработкой стратегии, которая гарантированно защитила бы их от внешнего нападения. Им без надобности торжественные обещания со стороны США – они понимают, что Вашингтон может отказаться от этих обязательств в любой момент. Они хотят иметь проверенную возможность нанести удар по территории США, и только в этом состоит их цель. Поэтому вполне логично, что они продолжают проводить испытания и отвергают любые договоренности, направленные на денуклеаризацию. Ким Чен Ын – не Муаммар Каддафи. Китай, разумеется, в бешенстве. Пекину не нужен кризис под боком. Но еще меньше китайские власти хотят провоцировать конфликт с Пхеньяном и хаос в Северной Корее лишь ради того, чтобы защитить США от северокорейских ракет, не говоря уже о том, чтобы увидеть американских солдат у своей границы. Ким Чен Ын понимает это и потому продолжает свою программу. Соединенным Штатам нужно избавиться от иллюзии, что Китай станет защищать Америку от своего блудного союзника. Вашингтон оказывается перед жестким выбором: или смириться с появлением у КНДР средств сдерживания, что унизительно, или начать войну с Северной Кореей, которая обернется катастрофой для региона, но пока что не для Соединенных Штатов.

Бейза Унал, научный сотрудник Четэм-Хаус Вряд ли. Прежде всего, еще не исчерпаны другие варианты, в том числе возможность убедить Китай усилить санкции против Пхеньяна, распространение санкций на другие источники финансирования КНДР, выстраивание противоракетной системы в Южной Корее и развертывание военного арсенала для сдерживания Северной Кореи. Если цель состоит в том, чтобы остановить ядерную программу КНДР, тогда применение силы – то есть ограниченные военные удары по стратегическим и ядерным объектам, а также пусковым установкам – в долгосрочной перспективе мало что дадут. У Северной Кореи есть собственные разработки в сфере ядерного оружия, и она может возобновить программу с любой точки. Более того, часть военных объектов КНДР находятся под землей, и ее арсенал рассеян по всей стране, что повышает шансы его сохранения в случае атаки. Пока что для Пхеньяна ценность ядерной программы перевешивает связанные с ней издержки. Единственный способ изменить это уравнение – одновременно увеличить издержки и ограничить стратегическую полезность ядерного оружия. Второе – задача трудная, но не невозможная. Она требует нового решения в сфере безопасности на Корейском полуострове. В случае с Ираном выход был найден. Нужны лучшие достижения в истории контроля над вооружениями, чтобы найти решение для северокорейской проблемы.

Пьер Вимон, старший научный сотрудник Фонда Карнеги Применение силы в более изощренной форме и так уже идет. Постепенно копятся санкции, были задействованы и секретные операции, пока, правда, без особого успеха. Усиление давления означает либо кибератаки, либо более прямую эскалацию – военные удары. Очевидно, это лишь вызовет хаос – спровоцирует удар возмездия по Сеулу, дестабилизирует Корейский полуостров и регион в целом. В этом контексте дипломатия выглядит единственным возможным решением. Но ее нужно задействовать всерьез, чего до сих пор не происходило. Политики, которые все призывают Пхеньян остановить эту гонку и нарушение международных норм, не понимают самого главного. Их призывы и дальше будут игнорироваться, поскольку северокорейское руководство считает эту битву борьбой за собственное выживание. Международному сообществу нужно осознать эту реальность и начать более осмысленный диалог, избегая провокационных заявлений и предлагая более удобоваримую для Пхеньяна картину. Пришло время заняться снижением напряженности. А обсудить международные принципы и нормы, которые диктует новая ядерная реальность, можно и позже. Английский оригинал текста был опубликован в Strategic Europe 6.09.2017

статью прочитали: 31 человек Комментарии Материалы по теме - Либеральный порядок прогнил Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 3, 2017 год. © Council on Foreign Relations, Inc. читали: 765 читать далее - Мыслить, как русские Данный очерк был опубликован в июльском-августовском номере журнала The National Interestпод названием Russian to Judgment. читали: 2134 , обсуждали: 2 читать далее