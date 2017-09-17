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опубликовано редакцией на Переводике 17.09.17 16:57
скаут: Miroslav;
 
 

В шаге от успеха: Москва и Дамаск «чистят» Сирию

Пару лет назад никто даже подумать не мог о том, что террористические группировки в Сирии будут разгромлены. Все относились к подобному выводу скептически и полагали, что для разгрома террористов нужно что-то большее, чем вмешательство России.

Известные эксперты и аналитики не верили в то, что Москва сможет переломить ход событий в сирийском конфликте. Они избегали утверждений, что западная коалиция, возглавляемая США, в меньшей мере будет влиять на итоги противостояния. Но именно так произошло.

В эти дни правительственные войска Сирии при помощи российской авиации шаг за шагом приближаются к заветной цели. И благодаря интенсивной и совместной работе Москвы и Дамаска взяты, например, такие стратегически важные города, как Акербат и Дейр-эз-зор.

При этом, естественно, процесс по истреблению исламских радикалов из «Исламского государства» не останавливается ни на минуту. А это, в свою очередь, дает право полагать, что уже в ближайшее время Сирия будет очищена от боевиков.

По словам начальника штаба группировки войск Вооруженных Сил России в Сирии генерала-лейтенанта Александра Лапина, «созданы все условия для завершающего этапа разгрома ИГ в Сирии».

«Я могу пообещать вам, что ни один террорист ИГ не ступит на эту землю снова», — заявил Лапин.

К тому же военный отметил, что ИГ и другие исламские экстремистские группировки на данный момент контролируют около 15% территории Сирии. Что говорит о том, что для достижения цели осталось приложить не так уж и много усилий.

Между тем, окончание противостояния с террористами не означает, что сирийский президент Башар Асад сможет расслабиться. Очевидно, что со стороны западных государств и «соседей» начнется политическое давление, дабы «легально» захватить территории или месторождения ресурсов в Сирии.

Впрочем, наверное, и тут Россия не оставит представителей САР на растерзание. И чтобы убедиться в законности и справедливости, останется в регионе на какое-то время, дабы проследить за политической составляющей. Кроме того, поможет восстановить республику, так как после этой войны от инфраструктуры Сирии практически ничего не осталось.

Вот и получается, что все те, кто скептически относились к приходу Москвы в САР, были не правы. Наши соотечественники сделали огромный вклад в уничтожение террористов и, очевидно, не дадут «разделать» Сирию в будущем.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России

Антон Орловский


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теги: Россия, Сирия  
   
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