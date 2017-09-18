Кто и зачем едет воевать в Сирию?

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Молодой мужчина из неблагополучной семьи, без высшего образования и без постоянной работы. Таков собирательный портрет иностранного наемника, который едет в Сирию, чтобы примкнуть к рядам террористов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Управлением ООН по контртерроризму. Эксперты опросили 43 человека из 12 стран мира. Все они побывали или находятся в Сирии, где воевали или воюют в составе различных вооруженных формирований.

Впрочем, в Управлении призывают отказаться от стереотипов. Миллионы молодых людей, оказавшихся в аналогичной с опрошенными ситуации и даже посещающие ту же мечеть или школу, и не думали никуда ехать. Так что же становится решающим фактором и как предотвратить такой шаг? На этот вопрос пытались найти ответ авторы нового исследования. Рассказывает Наргис Шекинская.

Эксперты Управления ООН по контртерроризму начинают доклад с оговорки: опрошено всего 43 человека, а факторы, влияющие на принятие решения ехать в Сирию, очень индивидуальны. Несмотря на это, есть общие тенденции, над которыми стоит задуматься. Говорит исполняющий обязанности главы Управления Джехангир Хан.

«Когда мы видим, как молодые люди со всего мира становятся иностранными наемниками, мы должны приложить усилия для того, чтобы предотвратить этот явление. Мы должны обратить внимание на факторы, которые вынуждают людей принимать такое решение»

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Согласно результатам опросов, чаще всего решение ехать в Сирию принимают не под влиянием призыва в социальных сетях, а в результате личного общения в мечети, школе или тюрьме. Во многих случаях жертвами пропаганды становятся неустроенные молодые люди – без работы, без высшего образования, без поддержки со стороны семьи. Семена падают на благодатную почву: когда людям нечего терять в этой жизни, далекая «священная война» легко становится ее смыслом. Говорит член Рабочей группы ООН по вопросу наемников и прав человека Рона Габор.

«Мы говорим о некоторых фундаментальных социальных проблемах: вопросы образования, бедность, социальное недовольство. Любые контртеррористические меры, которые игнорируют эти проблемы, обречены на провал»

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Социальные и экономические потрясения в странах арабского мира привели к беспрецедентному росту числа людей, готовых отправиться в горячие точки. Дополнительным фактором является эмоциональный порыв, особенно, когда речь идет о более молодых людях. В Сирию едут «защищать» мусульман-суннитов от «агрессивного» правительства. По словам Габор, не последнюю роль может играть и денежное вознаграждение.

«Симпатия по отношению к группировке, к которой они собираются примкнуть, к ее целям и задачам, не всегда является единственной или основной причиной их решения. Может быть, роль играют деньги, которые им обещают. Если денежное вознаграждение является центральным или единственным фактором, то речь идет о наемниках»

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У идеалистов, которых влекут в Сирию приключения и подвиги, позднее наступает разочарование. Молодые люди становятся очевидцами невообразимой жестокости террористов, которая вызывает у них отвращение. Говорит Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Авторы доклада рекомендуют индивидуальный подход к «возвращенцам». Он должен зависеть от того, с какими намерениями человек ехал в Сирию, чем конкретно он там занимался, и что заставило его вернуться домой. Судя по результатам опросов, не все хотели становиться наемниками»

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Авторы исследования напоминают о том, что борьба с таким явлением, как иностранные наемники должна быть комплексной. Терроризм не победить при помощи военной силы, правоохранительных мер или операций спецслужб. Зато предотвратить воинствующий экстремизм поможет борьба с неравенством, дискриминацией и другими нарушениями, которые его подпитывают.