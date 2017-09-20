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дата публикации 20.09.17 04:17
скаут: Игорь Львович;
   
 

На Wikileaks опубликованы документы об интернет-слежке в России

От скаута:  1. Переводить вступительную статью Wikileaks  не  стал  просто потому  что  она  чуть  ли  не  вся  состоит из  IT терминов,  а  я  в  них  полный  профан.  Привожу  введение,  картинки  и   ссылки  на   документы (все  на  русском)
 2.  Как я понимаю  Ассанж пытается  как-то  отбояриться  от  обвинений в  том,  что  он  "агент Кремля"  и  смягчить  давление  на  Wikileaks,  поэтому  решил  обнародовать  что-то  про  Россию








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теги: Wikileaks  
   
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