От скаута: 1. Переводить вступительную статью Wikileaks не стал просто потому что она чуть ли не вся

состоит из IT терминов

, а я в них

полный профан. Привожу введение,

картинки и

ссылки на документы (все на русском)

2.

Как я понимаю Ассанж пытается как-то отбояриться от обвинений в том, что он "агент Кремля" и смягчить давление на Wikileaks, поэтому решил обнародовать что-то про Россию

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