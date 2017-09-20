На Wikileaks опубликованы документы об интернет-слежке в России
От скаута: 1. Переводить вступительную статью Wikileaks не стал просто потому что она чуть ли не вся состоит из IT терминов, а я в них полный профан. Привожу введение, картинки и ссылки на документы (все на русском) 2. Как я понимаю Ассанж пытается как-то отбояриться от обвинений в том, что он "агент Кремля" и смягчить давление на Wikileaks, поэтому решил обнародовать что-то про Россию
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