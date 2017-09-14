Всемирное антидопинговое агентство восстановило 95 российских спортсменов

Олимпийский и российский флаги во время церемонии закрытия Игр 2014 года в Сочи, Россия. Фото - Джим Янг/Рейтер



Ребекка Р. Руиз

Глобальные антидопинговые органы начали рассматривать дела отдельных спортсменов, замешанных в российской многолетней допинговой программе, которая была разоблачена в прошлом году, и их первые решения, как ожидается, вызовут дебаты в отношении соответствия российских спортсменов требованиям.

Всемирное антидопинговое агентство, орган надзора за допингом в спорте, которое предъявило огромное количество свидетельств российской допинговой программы, согласилось восстановить в правах 95 из первых 96 спортсменов, дела которых были рассмотрены, согласно внутреннему отчету, распространенному среди руководства организации за последние дни.

Закрытие этих дел скорее всего вызовет дебаты в спортивном мире касательно того, были ли российские махинации настолько успешными в уничтожении свидетельств, что на некоторых спортсменов невозможно завести дело, или же что должностные лица проявляют мягкость в плане наказаний.

"Имеющихся свидетельств было недостаточно, чтобы обосновать утверждение о нарушении антидопинговых правил этими 95 спортсменами", написал Оливье Ниггли, генеральный директор агентства, во внутреннем отчете, который был получен газетой "Нью-Йорк Таймс". В отчете не называется имя ни одного из 96 спортсменов.

В интервью в понедельник г-н Ниггли сказал: "Система была очень хорошо организована", имея ввиду скоординированный допинг, который имел место, начиная с мировых чемпионатов и заканчивая Олимпийскими играми. "Вдобавок, через несколько лет после фактов, оставшиеся свидетельства часто весьма незначительны".

Ричард Макларен, дознаватель, потративший большую часть последних двух лет на изучение махинаций России и установивший около 1000 замешанных в этом спортсменов, дал понять, что по многим делам будет трудно поддержать обвинение, учитывая отсутствие сотрудничества России в предоставлении лабораторных данных и ее обычай уничтожать сомнительные образцы мочи, которые бы являлись очевидно уличающими.

И все же спортивные чиновники, ответственные за открытие дел в отношении 95 обсуждаемых спортсменов, по-видимому, ни разу не проверили определенные зацепки. В частности, ни один из них не запрашивал интервью с разоблачителем д-ром Григорием Родченковым - бывшим главой российской антидопинговой лаборатории, который живет теперь в Соединенных Штатах и чей откровенный рассказ стал причиной доклада о расследовании г-на Макларена - что вызывает вопросы об их готовности наложить дисциплинарное взыскание на крупную спортивную державу.

В письме, раздобытом "Таймс", адвокат д-ра Родченкова написал в антидопинговый орган в воскресенье, выразив несогласие с тем фактом, что спортивные чиновники не привлекли показания его клиента и утверждали, что д-р Родченков был недоступен. В течение более чем одного года он жил в бегах в Соединенных Штатах под защитой Министерства юстиции, которое расследовало систематический российский допинг на американских спортивных соревнованиях.

"Предполагаемая недоступность д-ра Родченкова приводилась как одна из причин закрытия расследования в отношении отдельных спортсменов", написал адвокат Джим Уолден. "Д-р Родченков был готов сотрудничать", продолжил он, отметив, что только олимпийский дознаватель, а не спортивные чиновники, запросил интервью.





Крейг Риди, справа, президент Всемирного антидопингового агентства, и Оливье Ниггли, генеральный директор агентства. "Система была очень хорошо организована", - сказал г-н Ниггли о российской допинговой программе. Фото - Фабрис Коффрини/Agence France-Presse - Getty Images

Как только в докладах г-на Макларена была описана российская допинговая программа, санкции в отношении отдельных спортсменов перешли в компетенцию мировой спортивной бюрократии. Руководящие органы каждого вида спорта должны были подвергнуть проверке их собственных спортсменов и применить наказания, если это было обосновано. Всемирное антидопинговое агентство затем бы рассмотрело решения, принятые различными спортивными федерациями и определило, следует ли их одобрить или оспорить. Этот процесс принес 95 дел, которые антидопинговое агентство согласилось закрыть.

Некоторые антидопинговые чиновники выразили беспокойство в отношении конфликта интересов среди лидеров отдельных видов спорта, потому что они могут быть склонны выгораживать своих собственных спортсменов. Глава глобального антидопингового органа Крейг Риди также является членом Международного олимпийского комитета, что вызвало вопросы по поводу его двойной роли при продвижении олимпийского бренда и одновременно преследовании нарушений, которые могут бросить тень на этот бренд.

Руководящий орган каждого вида спорта и Международный олимпийский комитет имеют высшие полномочия для применения санкций в отношении спортсменов, но заявления антидопингового надзорного органа имеют влияние, и у агентства есть полномочия подать апелляционные жалобы.

Г-н Ниггли подчеркнул, что расследования в отношении других спортсменов, замешанных в допинговой системе, продолжаются, и что чиновникам сначала нужно заняться самыми вескими фактами, чтобы противодействовать неизбежному оспариванию в международном спортивном арбитражном суде. "Выступление со слабыми фактами или плохо подгтовленным делом может негативно повлиять на результат всех других дел", сказано во внутреннем отчете.

"Нам нужно принять тот факт, что целью Макларена было доказать систему, а не индивидуальные нарушения", - сказал г-н Ниггли в телефонном интервью. "Конечно, в России могло иметься больше свидетельств, но у него были ограничения в плане того, что он мог получить".





Д-р Григорий Родченков, бывший глава антидопинговой лаборатории России, является разоблачителем, который стал причиной расследования российской допинговой программы. Фото - Эмили Берл для "Нью-Йорк Таймс"

Восстановление надзорным органом в правах 95 спортсменов будет, скорее всего, рассматриваться Россией как частичное оправдание. Ее чиновники были попеременно то несговорчивыми, то примирительными, и одновременно последовательно оспаривали, что государство играло какую-либо роль в допинге. За реакцией также, скорее всего, будут внимательно наблюдать в Международном олимпийском комитете, который продолжает свои расследования российского допинга и рассматривает общее наказание для страны перед Играми 2018 года.

В то время как МОК начал дисциплинарное разбирательство в отношении десятков российских олимпийцев, не было аннулировано ни одной медали с Игр 2014 года в Сочи, Россия - где страна использовала допинг наиболее грубо, когда д-р Родченков заменял по ночам образцы мочи со следами стероидов.

Девять месяцев назад антидопинговое агентство, которое лоббировало запрет участия России в Олимпийских играх 2016 года, опубликовало 1166 улик российских махинаций, обнаруженных г-ном Маклареном и основанных на показаниях и компьютерном жестком диске д-ра Родченкова.

Хотя эти свидетельства - включая электронные письма, документы и криминалистический и научный анализ - фактически доказали наличие допинговой системы, сказал г-н Ниггли, но их следствием необязательно являются обвинения против спортсменов, которых г-н Макларен установил как получивших выгоду от этой программы.

Из 96 дел, закрытых на сегодня, одному спортсмену, который был наказан, согласно внутреннему отчету, были успешно предъявлены обвинения, так как чиновники получили инкриминирующий образец мочи из бывшей лаборатории д-ра Родченкова в Москве.

Тысячи других таких образцов были уничтожены, сказал д-р Родченков, и российское правительство запретило дознавателям доступ в определенное место хранения в лаборатории, содержащее другие образцы.

"Различные виды свидетельств, предоставленных касательно любого отдельного спортсмена, это как пучки в кабеле", написал г-н Макларен в своем докладе в декабре прошлого года. Спортивным органам предстоит "определить, составляют ли предоставленные пучки свидетельств, по отдельности или вместе, достаточно сильный кабель", сказал он.

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