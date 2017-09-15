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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.17 13:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Нетаньяху: Израиль поддерживает независимость иракских курдов

Израильский премьер-министр говорит, что Израиль поддерживает "законные усилия" иракских курдов, но повторяет, что базирующаяся в Турции РПК является террористической группой

 

Нетаньяху ранее говорил, что он поддерживает "стремление к независимости" иракских курдов (AFP)

Израиль поддерживает создание Курдского государства, заявил в среду Беньямин Нетаньяху, в то время как курды в Ираке готовятся к референдуму о независимости, против которого выступает Багдад.

Израиль, стремясь не привлекать к этому внимание, поддерживает военные, разведывательные и деловые связи с курдами с 1960-х годов, считая это этническое меньшинство - население которого проживает в Ираке, Турции, Сирии и Иране - буфером против общих арабских противников.

Во вторник лидер иракских курдов Массуд Барзани заявил, что он продолжит усилия по проведению референдума 25 сентября, несмотря на голосование в иракском парламенте против этого.

"(Израиль) поддерживает законные усилия курдского народа по достижению его собственного государства", - сказал Нетаньяху в заявлении.

Западные державы обеспокоены, что этот референдум в полуавтономном Курдском регионе Ирака - включая богатый нефтью город Киркук -  может отвлечь внимание от войны против Исламского государства.

Тем не менее израильский премьер-министр сказал, что его страна считает базирующуюся в Турции "Рабочую партию Курдистана" (РПК) террористической группой, заняв ту же позицию, что и Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз. 

Один израильский генерал сказал на конференции в Вашингтоне на прошлой неделе, что он лично не считает РПК, боевики которой воюют с Турцией более трех десятков лет, террористической группой.

Нетаньяху, который должен выступить на Генеральной ассамблее ООН 19 сентября, выразил поддержку "стремлению курдов к независимости" в речи в 2014 году, заявив, что они заслуживают "политической независимости".

Его новые высказывания выглядят как более прямая поддержка создания Курдского государства. 

Но они не произведут впечатления в Багдаде, у которого нет дипломатических отношений с Израилем и который поддерживает прочные связи с заклятым врагом Израиля - Ираном.

Соседи Ирака - Турция, Иран и Сирия - выступают против референдума, опасаясь, что он может разжечь сепаратизм среди их собственных групп населения, состоящих из этнических курдов.

Курды стремятся к независимому государству, по крайней мере, с конца Первой мировой войны, когда колониальные державы поделили Ближний Восток после распада мультиэтнической Османской империи. 

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теги: Израиль, Ирак, курды  
   
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