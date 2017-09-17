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дата публикации 17.09.17 07:23
скаут: Игорь Львович;
   
 

Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов


Каракас: Венесуэла начала оценивать нефть в китайской валюте юань для того чтобы освободиться от «тирании доллара». Об этом говорится в заявлении Министерства нефти Венесуэлы.

«Этот формат является следствием заявления, сделанного 7 сентября президентом Николасом Мадуро, о том, что Венесуэла воплотит новые стратегии, чтобы освободить страну от тирании доллара», - сказано в документе.

Министерство нефти опубликовало цены за сентябрь в китайской валюте.

«Мы продаем нефть, оценивая ее в китайских юанях», - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения.

Отношения между странами накалились после введения США санкций против Венесуэлы за подрыв демократии в стране.

Президент США Дональд Трамп 25 августа подписал приказ о введении усиленных финансовых санкций против Венесуэлы.

США ввели очередные санкции против Венесуэлы 9 августа. В среду, 26 июля, США ввели санкции против чиновников Венесуэлы,  затем были введены санкции против президента Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс во время визитов в Колумбии и Аргентине заявил, что США не успокоятся, пока в Венесуэле не восстановится демократия. Кроме того, он назвал Венесуэлу несостоявшимся государством и сказал, что народ Венесуэлы вынужден терпеть режим Мадуро.

Во время пресс-конференции 12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант проведения военной операции в Венесуэле. В Минобороны Венесуэлы назвали такие заявления Трампа «актом экстремизма». Подобную позицию выразили и в Министерстве иностранных дел Перу, которые осудили резкие заявления Трампа.




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теги: Венесуэла  
   
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