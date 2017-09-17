Страх и ненависть Вашингтона: Вакуумная бомба РФ напугала США...

Страны Запада триста раз подумают, прежде чем наносить по России ядерный или какой-либо другой удар.

15 Сентября 2016



В 2007 году в России была испытана самая мощная вакуумная, или термобарическая бомба, которая по своей мощности совершенно не уступает ядерному оружию. С тех пор ни США, ни страны Запада не смогли создать аналогов этому боеприпасу, поэтому в случае нагнетания конфликта именно вакуумная бомба может заставить недругов РФ поумерить пыл.

Испытания инновационной бомбы



Испытания АВБПМ (Авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности) состоялись в России еще 9 лет назад – 11 сентября 2007 года. Тротиловый эквивалент составил 44 тонны. Сам боеприпас сбросили с бомбардировщика Ту-160 на парашюте, после чего она успешно взорвалась. Полученные в ходе этих испытаний результаты показали всему миру, что вакуумная (термобарическая) бомба по своей разрушительной силе сопоставима с ядерным вооружением. Однако при этом есть одно существенное отличие – вакуумная бомба совершенно не заражает радиацией окружающую среду.

Произведенные испытания тогда показали, что именно наша страна обладает самым разрушительным в мире и инновационным термобарическим оружием. Боеприпас АВБПМ в 4 раза мощнее самой огромной вакуумной бомбы армии США.

Однако американцы до сих пор стараются приуменьшить эти цифры: в Пентагоне не устают заявлять, мол, результаты испытания в РФ сфальсифицированы. Сами же инженеры и военные США до сих пор не могут создать аналог российской вакуумной бомбе, как бы ни старались. Именно поэтому эксперты и аналитики в Вашингтоне всерьез опасаются в случае реального конфликта с РФ удара АВБПМ. Поэтому чуть ли не в каждом докладе указывают на возможность немедленного ответа Москвы именно этим грозным оружием.



Как создавалась вакуумная бомба



Надо отметить, что первые испытания вакуумных зарядов были проведены еще в нацистской Германии в 1943 году. Принцип действия боезаряда подсказали аварии на производствах и шахтах, где иногда происходят так называемые «объемные» взрывы. Поэтому в качестве самого взрывчатого вещества использовалась угольная пыль. Однако, стоит сказать, что производство бомб так и не было налажено.

Позднее, уже во время вьетнамской войны термобарическое оружие активно применяли для расчистки джунглей в целях освободить место для вертолетных площадок. Эффект был потрясающий.

По сути, эти вакуумные бомбы представляли собой 50-литровые баллоны высокого давления с тормозным парашютом, который открывался на высоте 30 метров. Когда до земли было 5 метров, пиропатрон разрушал оболочку и образованное под давлением газовое облако взрывалось. Немного позднее этот тип вооружения применяли в ограниченном пространстве (бункерах, туннелях и проч.) – именно там он показал свою разрушительную силу.

В конце семидесятых ООН принял резолюцию, согласно которой оружие объемного действия является «негуманным средством ведения войны, вызывающим чрезмерные страдания людей». Однако поскольку документ не является обязательным и прямо не запрещает использования термобарических бомб, в военных конфликтах этот тип вооружения активно применяли самые разные (в том числе и «демократические») страны.

Конечно, американцы не могли не создать собственную вакуумную бомбу: они проводили много испытаний данного вида вооружения, однако до российских разработок им было очень далеко. Поначалу, до 2007 года, военные и аналитики спецслужб США радовались, что на вооружении РФ не стоят термобарические бомбы – тогда они всячески нахваливали свою ГБУ-43 МОАВ. До испытания нашей АВБПМ самой мощным неядерным оружием считалась именно американская Massive Ordnance Air Blast. Однако после того как были проведены испытания 11.09.2007 в России, Вашингтонские чиновники «запели» совсем другую песню: теперь им было уже не до смеха или радости. Хотя бы потому, что по всем показателям российская вакуумная бомба превосходила американского «коллегу», причем в разы. Это заставило американские военных поумерить свои амбиции.

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Согласно последней информации, на 90-метровом расстоянии от эпицентра взрыва АВБПМ происходит разрушение даже самых укрепленных конструкций, в 170 метрах – полное уничтожение железобетонных конструкций. Более чем на 2 километровом расстоянии от взрыва ударная волна валит человека с ног. Все эти характеристики заставили мир говорить о том, что вакуумная бомба, которая имеется на вооружении РФ, по мощности совершенно не отличается от ядерного «собрата». Кроме того, западные СМИ до сих пор называют испытания 2007 года доказательством технологического преимущества РФ.

Надо сказать, что, имея на вооружении бомбу подобного типа, страны Европы и США триста раз подумают, прежде чем наносить по ненавистной России ядерный или какой-либо другой удар. Все-таки как бы ни хотелось Вашингтону насолить Кремлю за независимую политику, развязывание войны с нашей страной грозит обернуться полным уничтожением самих Соединенных Штатов. Поэтому они только и могут что воевать «словесно» - страх перед российским оружием заставляет Белый Дом быть более сдержанным в действиях....