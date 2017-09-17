Циничный расчет Кима

Почему диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына нельзя считать сумасшедшим Андрей Ланков | 07.06.2017

Андрей Ланков (Andrei Lankov) с 2004 года преподает историю Кореи в Сеульском университете Кунмин. Он – директор Группы по анализу рисков в Корее. Основная сфера его научных интересов: история и общество Северной Кореи; он опубликовал много книг и статей по этой тематике, в том числе в журнале Wall Street Journal, газете New York Times и аналитическом издании Foreign Affairs.





При чтении международной прессы бросается в глаза, что Ким Чен Ына очень часто награждают столь нелестными эпитетами, как «иррациональный» или «параноидный». Как правило, все исходят из предположения, что Северная Корея действует против собственных интересов, так как ею управляет человек с причудами, избыточным весом, плохой прической и странными представлениями о мире. Однако эта картина обманчива. Ким Чен Ыну наверняка нужно обратить больше внимания на свой режим питания, но при принятии политических решений он действует так же ловко, как и его отец или дед.

Большинство забыло, что поведение прежних правителей династии Ким также называли «иррациональным». Им рекомендовали следовать примерам рациональных и прагматических коммунистических вождей Яноша Кадара или Михаила Горбачева. Но сегодня мы видим, что случилось с теми, кто некогда слыл воплощением разума. Их давно свергли, они забыты и отвергнуты, тогда как династия Ким продолжает наслаждаться неограниченной властью и жизнью в роскошных дворцах. Политика представителей этой династии может показаться странной, но эти люди никогда не теряют из виду своей главной цели: все их действия направлены в первую очередь на сохранение жизни и власти. До сих пор все получалось безупречно.

Ким видит для себя три угрозы, и цель его политики состоит в сведении их к минимуму

Чтобы понять, что и почему делает Ким, нужно представить себе, что является наибольшим вызовом для северокорейского диктатора. Попросту говоря, речь идет об ответе на простой вопрос: кто мог бы распорядиться убить или свергнуть его? Здесь Ким видит для себя три угрозы, и цель его политики состоит в сведении этих угроз к минимуму.

Первая угроза – нападение извне. Однажды президент США назвал Северную Корею наряду с Ираком элементом «оси зла». Вскоре после этого американцы вторглись в Ирак, свергли и уничтожили главу этого государства. Ким Чен Ын видел и то, что случилось с Муаммаром Каддафи, единственным диктатором в истории, готовым отказаться от своего ядерного оружия взамен на гарантии безопасности и экономические выгоды. Ведущие западные дипломаты после этого рекомендовали руководству Северной Кореи брать пример с Ливии и главы этого государства, проявившего такую мудрость и здравый смысл. Как известно, Каддафи умер от рук представителей революционных сил, так как не смог воспользоваться своим главным козырем – военно-воздушными силами, после того как государства – члены НАТО навязали ему зону запрещения полетов. Если бы Каддафи имел в своем распоряжении ядерное оружие, вероятность вмешательства внешних сил была бы намного ниже. Руководство Северной Кореи, конечно же, извлекло для себя урок из его смерти, хотя предложения западных дипломатов в этот раз и были совершенно иными по сравнению с 2004–2005 годами.

Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына понял, что для сведения к минимуму вероятности смерти от вторжения извне, как это произошло с Саддамом Хусейном в Ираке или Каддафи в Ливии вследствие революции, поддержанной извне, ему необходимо иметь ядерное оружие, которое не должно быть предметом переговоров – вне зависимости от того, насколько негативное влияние это могло бы оказать на собственную экономику.

Не исключена опасность, что какому-то генералу может вдруг прийти в голову мысль, что надо бы привести к власти кого-то получше Кима

Вторая угроза – заговор элит. Ким Чен Ын молод и неопытен. А потому не исключена опасность, что какому-то генералу может вдруг прийти в голову мысль привести к власти кого-то получше Кима. Решить эту проблему можно, сея страх и ужас среди генералов и исключив возможность для любого независимого политика, в том числе и из круга собственной семьи, сделать карьеру. Поэтому он и осуществляет чистки. Было бы неверно говорить об этих акциях как о «режиме террора», так как вероятность для среднего корейца попасть за решетку из-за неправильного политического поведения не увеличилась, хотя она, конечно, все еще намного выше, чем в других странах. Жизнь стала более опасной, чем раньше, прежде всего для генералов и руководства тайной полиции.

Вот почему был казнен Ким Чон Нам, сводный брат Ким Чен Ына, и почему его дядя Чан Сон Тхэк был уничтожен расстрельной командой. Оба были слишком известны и независимы, а потому были способны оказаться в центре заговора.

Экономика растет, в то время как люди остаются покорными и запуганными, а к тому же еще и надежно изолированными от внешнего мира.

Третья угроза – старое доброе народное восстание, которое можно предотвратить сочетанием кнута и пряника. С одной стороны, Ким Чен Ын незаметно начал реформы, похожие на те, которые были осуществлены в Китае в конце 1970-х годов. С другой – нет никаких признаков стремления к либерализации страны (даже в такой умеренной форме, как в Китае). В результате экономика начинает выздоравливать и расти, в то время как люди остаются покорными и запуганными, а к тому же еще и надежно изолированными от внешнего мира и «опасной» информации о жизни по ту сторону границ своей страны. Пока что все получается: жизненные условия улучшаются, и Ким Чен Ын довольно популярен среди простых людей.

Вероятно, можно сказать, что его политика цинична, но что в ней «иррационального» или «параноидного»? Ким Чен Ын столкнулся с некоторыми довольно реальными угрозами и занял разумную, хотя и отчасти «макиавеллиевскую» позицию по отношению к ним. Он действует рационально, и, по всей видимости, выживет всем назло, как его отец или дед, нравится нам это или нет.

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