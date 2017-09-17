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дата публикации 17.09.17 06:39
скаут: Игорь Львович;
   
 

Очередное эпохальное открытие британских ученых

 14 сентября 2017 г., 

Социологи обнаружили тесную связь между антисемитизмом и критикой Израиля Лондонский Институт исследований еврейской политики(JPR) опубликовал на этой неделе результаты исследования, которые свидетельствуют о тесной связи между антисемитизмом и критикой Израиля.

Об этом пишет в четверг, 14 сентября, издание Аlgemeiner.

Социологи пришли к выводу: люди, выступающие против Израиля, намного более склонны к антисемитским взглядам, чем те, кто занимает нейтральную позицию в отношении палестино-израильского конфликта.

"Британские евреи, как религиозные, так и светские, позитивно воспринимается абсолютным большинством населения страны", – отмечается в докладе, автором которого является старший научный сотрудник JPR Даниэль Стацкий.

"Около 70% британцев хорошо относятся к евреям и совершенно не склонны к антисемитизму. В этом отношении евреи не отличаются, с точки зрения коренного населения, от других этнических меньшинств, например индусов", – говорится в документе под названием "Антисемитизм в современной Великобритании".

Однако этого нельзя сказать об оставшихся 30%, в той или иной степени подверженных антисемитским взглядам и представляющих для евреев страны определенную угрозу, пишет автор.

Откровенно антисемитских позиций придерживаются лишь 3% населения, причем среди мусульман количество приверженцев антисемитской идеологии вчетверо больше, чем в среднем по стране.

Этот показатель выше среднестатистического и среди представителей левого лагеря британской политики, включая как ультралевых, так и центристов.

Впрочем, 60% британских мусульман, как светских, так и религиозных, согласны с утверждением, что евреи – равноправные граждане Великобритании и ничем не отличаются от других групп населения.

"В количественном отношении 86% тех, кто не придерживается антиизраильских настроений, не является антисемитом. Но среди тех, кто настроен против Израиля, только 26% нейтрально относящих к евреям", – говорится в докладе.

Эти результаты согласуются с данными аналогичного исследования, проведенного в 2005 году Чарльзом Малом и Эдвардом Капланом, в котором показано, что люди с экстремальными антиизраильскими настроениями примерно в шесть раз более склонны к антисемитизму, чем те, кто не критикует Израиль

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теги: Израиль  
   
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