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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.17 12:21 скаут: prokhovital; переводчик prokhovital;

Ссылка на оригинал Польский синдром



В нынешний век гипертрофированной политкорректности, когда цензурной правке подвергают даже немецкие народные сказки в литературной редакции братьев Гримм, не представляется возможным публично процитировать высказывания некоторых немецких классиков о некоторых чертах менталитета наших польских соседей по европейскому дому. Нет более быстрого способа заработать от травмированной избыточной политкорректностью сетевой биомассы какой-нибудь гадкий ярлык. Разве что написать о том, как тебе не понравилось приставание к твоей жене и дочери страдающих (хроническим бездельем?) арабских беженцев. Тут уж точно в фашисты определят, попробуй потом отмойся. Поэтому тени немецких предков с их "рыцарями Крапулинскими и Вашляпскими" оставим в покое. Вот на Уинстона Черчилля, пожалуй, ярлыка со свастикой не навесишь. С него и начнем.



"Нужно считать загадкой и трагедией европейской истории тот факт, что этот народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны и обаятельны, постоянно демонстрирует такие недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни". Лучше и не скажешь. Особенно после очередной порции бредовых заявлений польского министра обороны Антони Мачаревича и премьер-министра Беаты Шидло про некое право поляков на репарацию со стороны Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. И этот бред, согласно соцопросам, радостно поддерживали две трети поляков. При том, что репарационные претензии Польши СССР удовлетворял из своей доли, оговоренной еще на Ялтинской и Потсдамской конференциях. При том, что ПНР с 1954 года добровольно прекратила получение репараций с ГДР. Польские СМИ пестрят заголовками в стиле "Мы – жертвы геноцида". За этим истерическим гвалтом как-то теряется из виду тот исторический факт, что и у самих "жертв" рыло в крови по уши. Тринадцать лет тому назад в России был издан сборник документов российских и польских архивов "Красноармейцы в польском плену в 1919 – 1922 гг." Порка колючей проволокой, принудительный бег до изнеможения с избиениями прикладами, лишение обуви и одежды, отсутствие нар для сна, и прочее изуверство благородных поляков привело к гибели, как минимум 30 тысяч военнопленных. Причем сами выжившие указывали, что умышленный геноцид велся именно в отношении русских и евреев. Гиммлеру было у кого поучиться искусству концлагерного палача! Стоит ли говорить, что ждало немецкое население Польши в начале войны? Стоит. "У двоих из них глаза были выколоты штыками. Орбиты были пусты и представляли кровавую массу. У троих черепа были размозжены и мозг из них вытек". Эти показания Павла Сикорского - пожилого свидетеля адского кошмара, - лишь маленький эпизод страшной бойни, которую увидели солдаты вермахта, вошедшие в Бромберг, Шулитце и другие города в районе Познани. Улицы были завалены изуродованными до неузнаваемости трупами мужчин, женщин, маленьких детей и стариков. По некоторым подсчетам было зверски убито 58 тысяч человек. Не солдат вражеской армии, а мирных тружеников, соседей поляков, их сограждан, наконец. Кто это сотворил? Бедные "жертвы войны"? Или же стервятники, которые до этого заявились на мюнхенского трапезу германского льва, чтобы украдкой вырвать из тела Чехословакии окровавленный кусок Тешинской Силезии? Воистину, прав был Черчилль, окрестив Польшу "Гиеной Восточной Европы".



Но хватит о зверствах и аннексиях. Поговорим о том, что помимо денежных и материальных репараций "законно" получила Варшава по итогам Второй мировой войны. К Польше были присоединены восточные области Германии, как то: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, важный портовый город Данциг, а также округ Щецина. То есть, в пользу Польши отошло около 25% территории Германии в границах 1937 года. Полякам достались обжитые, экономически развитые территории, с которых "жертвы геноцида" согнали более двух миллионов этнических немцев. Их добротные дома, ухоженные фермы и процветающие предприятия достались полякам. И теперь поляки, утирая крокодиловые слезы, хотят еще содрать денег с внуков тех, кого они согнали с этих земель! А встречный иск на возвращение территорий, более 800 лет принадлежавших немцам они получить не желают? Ведь эту увлекательную, но опасную игру можно играть вдвоем. И официальной Варшаве пора уже это понять. С польским "синдромом жертвы" нужно заканчивать.



Перевод с сайта статью прочитали: 88 человек Комментарии ﻿

В нынешний век гипертрофированной политкорректности, когда цензурной правке подвергают даже немецкие народные сказки в литературной редакции братьев Гримм, не представляется возможным публично процитировать высказывания некоторых немецких классиков о некоторых чертах менталитета наших польских соседей по европейскому дому. Нет более быстрого способа заработать от травмированной избыточной политкорректностью сетевой биомассы какой-нибудь гадкий ярлык. Разве что написать о том, как тебе не понравилось приставание к твоей жене и дочери страдающих (хроническим бездельем?) арабских беженцев. Тут уж точно в фашисты определят, попробуй потом отмойся. Поэтому тени немецких предков с их "рыцарями Крапулинскими и Вашляпскими" оставим в покое. Вот на Уинстона Черчилля, пожалуй, ярлыка со свастикой не навесишь. С него и начнем."Нужно считать загадкой и трагедией европейской истории тот факт, что этот народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны и обаятельны, постоянно демонстрирует такие недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни". Лучше и не скажешь. Особенно после очередной порции бредовых заявлений польского министра обороны Антони Мачаревича и премьер-министра Беаты Шидло про некое право поляков на репарацию со стороны Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. И этот бред, согласно соцопросам, радостно поддерживали две трети поляков. При том, что репарационные претензии Польши СССР удовлетворял из своей доли, оговоренной еще на Ялтинской и Потсдамской конференциях. При том, что ПНР с 1954 года добровольно прекратила получение репараций с ГДР. Польские СМИ пестрят заголовками в стиле "Мы – жертвы геноцида". За этим истерическим гвалтом как-то теряется из виду тот исторический факт, что и у самих "жертв" рыло в крови по уши. Тринадцать лет тому назад в России был издан сборник документов российских и польских архивов "Красноармейцы в польском плену в 1919 – 1922 гг." Порка колючей проволокой, принудительный бег до изнеможения с избиениями прикладами, лишение обуви и одежды, отсутствие нар для сна, и прочее изуверство благородных поляков привело к гибели, как минимум 30 тысяч военнопленных. Причем сами выжившие указывали, что умышленный геноцид велся именно в отношении русских и евреев. Гиммлеру было у кого поучиться искусству концлагерного палача! Стоит ли говорить, что ждало немецкое население Польши в начале войны? Стоит. "У двоих из них глаза были выколоты штыками. Орбиты были пусты и представляли кровавую массу. У троих черепа были размозжены и мозг из них вытек". Эти показания Павла Сикорского - пожилого свидетеля адского кошмара, - лишь маленький эпизод страшной бойни, которую увидели солдаты вермахта, вошедшие в Бромберг, Шулитце и другие города в районе Познани. Улицы были завалены изуродованными до неузнаваемости трупами мужчин, женщин, маленьких детей и стариков. По некоторым подсчетам было зверски убито 58 тысяч человек. Не солдат вражеской армии, а мирных тружеников, соседей поляков, их сограждан, наконец. Кто это сотворил? Бедные "жертвы войны"? Или же стервятники, которые до этого заявились на мюнхенского трапезу германского льва, чтобы украдкой вырвать из тела Чехословакии окровавленный кусок Тешинской Силезии? Воистину, прав был Черчилль, окрестив Польшу "Гиеной Восточной Европы".Но хватит о зверствах и аннексиях. Поговорим о том, что помимо денежных и материальных репараций "законно" получила Варшава по итогам Второй мировой войны. К Польше были присоединены восточные области Германии, как то: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, важный портовый город Данциг, а также округ Щецина. То есть, в пользу Польши отошло около 25% территории Германии в границах 1937 года. Полякам достались обжитые, экономически развитые территории, с которых "жертвы геноцида" согнали более двух миллионов этнических немцев. Их добротные дома, ухоженные фермы и процветающие предприятия достались полякам. И теперь поляки, утирая крокодиловые слезы, хотят еще содрать денег с внуков тех, кого они согнали с этих земель! А встречный иск на возвращение территорий, более 800 лет принадлежавших немцам они получить не желают? Ведь эту увлекательную, но опасную игру можно играть вдвоем. И официальной Варшаве пора уже это понять. С польским "синдромом жертвы" нужно заканчивать.Перевод с сайта topbuzz.com