Следователи завершили расследование основного дела Евгении Васильевой

Материалы уголовного дела пока не передают в суд, поскольку процесс отложен на неопределенный срок

Военно-следственное управление (ВСУ) СК РФ завершило расследование основного дела в отношении экс-главы департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Евгении Васильевой. Более того, несколько недель назад она уже ознакомилась с материалами расследования, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда дело Васильевой передадут в суд, пока неизвестно. «По независящим от правоохранительных органов причинам этот процесс отложен на крайне неопределенный период», — отметил собеседник агентства. С чем связана задержка, источник не уточнил.

Напомним, в мае 2015 года Евгении Васильевой был вынесен приговор по выделенным в отдельное производство материалам, состоящим из 12 эпизодов преступной деятельности. Приговор Васильевой предусматривал пять 5 лишения свободы в колонии общего режима. 23 июля она была этапирована в женскую колонию №1 (ИК-1) в поселок Головино Владимирской области. А уже через месяц районный суд по месту нахождения колонии принял решение о немедленном условно-досрочном освобождении чиновницы. В общей сложности она провела в заключении 34 дня.

Как рассказывал тогда руководитель главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин, в отношении должностных лиц Департамента имущественных отношений Минобороны и лиц, выполнявших управленческие функции в дочерних и зависимых обществах, уголовное дело было возбуждено по фактам мошенничества при реализации недвижимости, земельных участков и акций, принадлежащих ОАО «Оборонсервис». В одном производстве соединены 32 уголовных дела, включающих в себя более 40 эпизодов.

Между тем, СКР официально опроверг информацию о завершении расследования в отношении Евгении Васильевой, отметив, что следственные действия продолжаются.





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