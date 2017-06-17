Как Митрохин сгнил вместе с «Яблоком»

В отличие от обычных, политические трупы, к сожалению, ещё какое-то время могут подавать признаки активности. Однако зачастую такие действия способствуют лишь ускорению процесса их неминуемого разложения. Традиционно такие субстанции встречаются в рядах российской оппозиции. Я бы даже сказал, неизменно составляют её костяк.





Одним из наиболее очевидных её представителей является Сергей Митрохин – председатель московского отделения партии «Яблоко». В отличие от большинства других политиков, Митрохин изначально поставил крест на своей карьере, согласившись на роль мальчика на побегушках у Григория Явлинского.

На днях политик вновь попытался заявить о себе, но в силу отсутствия креативного мышления, сделал это максимально по-яблочному! Для самопиара было выбрано участие в несанкционированном пикете против реновации жилого фонда в Москве. Лучшее время, наверное, и подобрать было бы невозможно – большинство разногласий между властями и горожанами уже улажено, протестные настроения граждан стремятся к нулю, и в дело, буквально врывается «защитник прав» москвичей Сергей Митрохин!

Так или иначе, вся нелепость данного действа, закончилась весьма логично – задержанием и поездкой нашего «супергероя» в ближайшее отделение полиции за нарушение правил пикетирования.

А, вообще, для Митрохина не в диковинку попадать в разного рода нелепые ситуации. Он, в своё время, и стража правопорядка покусал, и ведущего на три буквы в прямом эфире посылал. Из этой же серии – участие в выборах на пост мэра Москвы, в которых толстый «яблочник» со скрипом набрал каких-то 3,5% голосов избирателей.

Неудивительно, что и в партии у него собрался примерно такой же контингент, как и он сам. Куда ни плюнь – везде «выдающиеся» личности… Тут и уголовники, и педофилы, и воры в законе, националисты и т.д. Ну, и Митрохин здорово дополняет этот образ российской оппозиционной партии.

Есть, кстати, подтверждённая информация и о его тесном сотрудничестве с теми, с кем он так яро вроде бы сражается на протяжении всей своей политической карьеры. Речь идёт о созданном им и депутатом от «Единой России» «Штабе по защите населения города от незаконного строительства». Это был такой предвыборный ход Митрохина, дабы спасти своё место в Мосгордуме, а вместе с ним, разумеется, и сытную депутатскую зарплату. А судя по комплекции «яблочника», она ему, ох, как нужна!

Возможно, в том числе и поэтому, от Митрохина начали отворачиваться даже некоторые однопартийцы. Так, ни петербургское, ни московское отделения «Яблока» не поддержали его кандидатуру на третий срок председателя партии. Его это настолько задело, что пришлось даже опуститься до обвинений в «вождизме» в отношении тех, кто предпочёл вместо него Григория Явлинского. Видимо, приревновал… Такое бывает, когда не всё в порядке с самооценкой, а может быть, и с головой… Собственно, не исключено, что по этой причине и первая жёнушка Митрохина благополучно сбежала.

Выходит, Сергей Митрохин – абсолютный неудачник во всём… Настоящим лидером партии стать не удалось, лишь формальным, на бумажке. В личной жизни тоже всё как-то худо-бедно. В оппозиционной тусовке не особо котируется. Откуда же тут взяться поддержке населения?

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