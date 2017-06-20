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опубликовано редакцией на Переводике 20.06.17 04:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Драматическое видео: бывший “зеленый берет”, под огнем боевиков ИГИЛ, спасает маленькую девочку

Пол  Шолдра  PAUL SZOLDRA, BUSINESS INSIDER    June 19, 2017


Драматическое спасение маленькой девочки  из-под   огня  боевиков  ИГИЛ,  было снято на видео  в пятницу.

Дэвид Юбэнк, бывший спецназовец ставший  сотрудником  гуманитарной  миссии,  под  прикрытием  огня  двух  его  товарищей,  выбежал  на  простреливаемое  снайперами  ИГИЛ  пространство,  чтобы  спасти  маленькую  девочку.

“Я подумал:«Если я умру, делая это, моя жена и дети поймут  меня»  сказал Юбэнк  изданию  Los Angeles Times.

Согласно Times, драматическое спасение  произошло  на улице в иракском городе Мосул,  где снайперы  ИГИЛ  стреляют по  пытающимся бежать  от  боевых  действий   мирным жителям. Одетый только  в  футболку, бронежилет и шлем, Юбэнк  пробежал   по  улице   около 150 ярдов,  подхватил  девочку  и  благополучно   вынес  её  в   укрытие  за  танком.  

Юбэнк,  56  лет,  прослужил  десять  лет в  спецназе  США. После ухода с  военной  службы,  основал группу помощи под названием Free Burma Rangers, которая  ставит  своей  целью  принести «надежду и любовь  людям в зонах конфликтов в Бирме, Ираке, и  Судане» как  написано  на  веб-сайте  группы.

Смотрите драматическое видео:  Free Burma Rangers



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теги: Ирак  
   
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