Драматическое видео: бывший “зеленый берет”, под огнем боевиков ИГИЛ, спасает маленькую девочку

Пол Шолдра PAUL SZOLDRA, BUSINESS INSIDER June 19, 2017





Драматическое спасение маленькой девочки из-под огня боевиков ИГИЛ, было снято на видео в пятницу.

Дэвид Юбэнк, бывший спецназовец ставший сотрудником гуманитарной миссии, под прикрытием огня двух его товарищей, выбежал на простреливаемое снайперами ИГИЛ пространство, чтобы спасти маленькую девочку.

“Я подумал:«Если я умру, делая это, моя жена и дети поймут меня» сказал Юбэнк изданию Los Angeles Times.

Согласно Times, драматическое спасение произошло на улице в иракском городе Мосул, где снайперы ИГИЛ стреляют по пытающимся бежать от боевых действий мирным жителям. Одетый только в футболку, бронежилет и шлем, Юбэнк пробежал по улице около 150 ярдов, подхватил девочку и благополучно вынес её в укрытие за танком.

Юбэнк, 56 лет, прослужил десять лет в спецназе США. После ухода с военной службы, основал группу помощи под названием Free Burma Rangers, которая ставит своей целью принести «надежду и любовь людям в зонах конфликтов в Бирме, Ираке, и Судане» как написано на веб-сайте группы.

Смотрите драматическое видео: Free Burma Rangers

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