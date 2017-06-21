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опубликовано редакцией на Переводике 21.06.17 14:45
скаут: Mikfam; переводчик Mikfam;
 
 

Зять Аль-Кардауи, своими руками давший путёвку в жизнь поколению террористов


Никто ничего не знал про Хишама Мурси, пока он не женился на Сихам, дочери Юсуфа Аль-Кардауи. Теперь он ректор в основанной в Катаре Академии реформ, где арабских юношей учат свергнуть режимы и подрывать безопасность в Египте, странах Залива, Сирии, Тунисе, Ливии. 
Хишам является одним из "продюсеров" поддержки "Братьев - мусульман" в Египте, по специальности он детский врач, какое - то время жил в Лондоне, получил британское гражданство, сотрудничал в одном из исламских международных центров и после женитьбы на дочери Аль-Кардауи переехал в столицу Катара Доху. 
В своём комментарии для "Аль-Арабия нет" директор Центра стран Залива по противодействию терроризму Биляль Аддауи написал https://www.alarabiya.net/ar/mob/arab-and-world/gulf/2017/06/14/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%9F-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7.html, что женитьба Хишама на дочери Аль-Кардауи сыграла свою роль в распространении нестабильности под покровительством Катара. "Братья - мусульмане" назначили его на предоставленную им катарскими властями должность ректора филиала Академии реформ, основанного в Дохе в 2009 году. 
Финансирование этого учреждения осуществляется напрямую Исламским банком Катара. 
Роль Академии реформ и Хишама Мурси, по словам Аддауи, заключается в отборе, приглашении и подготовке молодёжи из различных арабских стран. Готовят их к демонстрациям и столкновениям с силами правопорядка. Также представителей оппозиционных движений обучают приёмам общественной и политической деятельности, которые могут способствовать падению режимов. Таким образом в последние годы эта Академия стала кузницей кадров и вербовки новых членов для борьбы в своих странах и для "Братьев - мусульман" и для других оппозиционных движений. 
Три года назад в интервью журналисту "Арабии" Мухаммаду Аль-Арабу Хишам Мурси заявил, что Академия реформ основана с благословения Катара с целью "укрепления арабских обществ и обучения молодёжи Залива самопроявлению [по-арабски то же слово, что и" демонстрация"] во всех пяти филиалах Академии, включая Катар ". 
В своём комментарии для "Аль-Арабия нет" эксперт по вопросам геополитики бригадный генерал Амру Аммар подчеркнул, что руководство Академией реформ было возложено на Хишама Мурси с самого её основания в 2006 году в Лондоне, на основании резолюции прошедшей в том же году в Катаре конференции "Призыв будущего", для "трансформации умов и формирования способности обществ к реализации своих стремлений по осуществлению реформ и свержению режимов". 
По его словам, в первую очередь Академия сосредоточилась на подборе студентов из Египта, затем Бахрейна, Саудии и Эмиратов, далее Туниса, Сирии и Ливии. Вскоре а регионе впервые широко столкнулись с плодами такого обучения в виде определённым образом организованных акций гражданского неповиновения, затем молодёжь [уже непосредственно в самих странах] начали обучать уличной мобильности и локальным митингам и обычной повседневностью стали те демонстрации, которые мы видим и сегодня. 
Учат молодёжь и распространению компрометирующих режимы слухов, что подрывает к ним доверие [стоит отметить что слова "низам", "танзимат" по-арабски означают порядок, структурность и по сути являются синонимом сильного государства]. 
По словам египетского исследователя, в управлении Академией участвовали и другие люди помимо зятя Аль - Кардауи, в частности те, кто был вовлечен в проект катарского представителя "Ихван аль - муслимин" Джасима Бин Султана "Нахда" [пробуждение], направленного на поддержку электоральных кампаний "Братьев - мусульман" в Египте. 
Эксперт добавил, что финансирование Академии осуществляется из фондов катарского правительства, а также различными фирмами и учреждениями "Братьев - мусульман" и международных (зарубежных) организаций. 
Хишам Мурси в своей Академии подготовил спикеров всех египетских организаций "Братьев - мусульман", включая "Движение 6 апреля", ответственное за организацию демонстраций протеста, беспорядков и поджоги полицейских участков. 
Академия причастна и к аккумулированию в фондах Дохи огромных сумм из доходов от бизнеса и пожертаований, используемых в том числе для поддержки заключённых в тюрьмах и следственных изоляторах Египта. 

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теги: Арабские страны  
   
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