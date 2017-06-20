Украина готова отдать свою ГТС Европе, лишь бы сохранить российский транзит

Украина продолжает радовать своими паническими настроениями, которые появились у нее на фоне успехов реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Сегодня в Нафтогазе Украины заявили, что уже даже готовы отдать газотранспортную систему в управление европейцам, лишь бы те помогли сохранить российский транзит.

В пресс-службе компании назвали ГТС Украины «надежной и гибкой», а также «экономически эффективной». В свою очередь, как считают в Нафтогазе, «Северный поток-2» имеет какие-то повышенные риски, и, более того, «отвергает применение стандартных европейских правил» и подрывает «солидарность ЕС и энергетического сообщества».

«Для того, чтобы дополнительно обеспечить уверенность европейских покупателей газа в надежности ГТС, Украина обсуждает совместное управление системой с ведущими западными операторами газотранспортных систем», - так звучит предложение Киева Евросоюзу.

Если перевести на русский язык, то Украина, по сути, сейчас пытается переложить свои проблемы на плечи европейцев. Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен накануне правильно сказал, что Киев на протяжении десятилетий получал из кармана европейских потребителей миллиарды евро, но эти деньги шли на что угодно, но только не обслуживание и поддержание газотранспортной системы.

На эти деньги Украина жила, эти деньги оседали в карманах олигархов, и сейчас Нафтогаз предлагает Брюсселю разделить ответственность на тот случай, если «гибкая и надежная» украинская труба даст в очередной раз течь. Неоднократно уже заявлялось многими экспертами, что вместо починки украинского металлолома проще проложить несколько новых газопроводов, чем, в принципе, «Газпром» сейчас и занимается. Благо, что хотя бы в последнее время энергетические проекты «Газпрома» находят отклик в Европе…

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