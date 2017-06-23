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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский бизнесмен и его водитель-телохранитель были атакованы когда преследовали грабителей

The Local/AFP

news.france@thelocal.com

22 June 2017

Paris: Russian businessman and female driver attacked after chasing thieves into estate

Photo: AFP  Согласно  сообщениям,  российский  бизнесмен,  принимающий  участие  в  авиасалоне  и его женщина-водитель,  в  ходе  погони  за   грабителями,  были атакованы в жилом комплексе  в пригороде Парижа.

  

Российский  бизнесмен, по  описаниям - глава делегации страны на авиасалоне,  ехал   на  автомобиле  Mercedes по  опасному парижскому  пригороду  Сен-Дени,  когда  был ограблен  ворами   передвигавшимися  на скутере.

По  словам  полиции,  грабители  разбили  стекло  и  выхватили  сумку  водителя.  Воры умчались, но  женщина-водитель,  она  же  телохранитель,  бросилась  в  погоню   за  ними.

По сообщению  Le Point, погоня закончилась в жилом комплексе в Сен-Дени, где жертвы  ограбления  были  окружены  несколькими  десятками  людей,  которые  набросились  на  них   и  совершили  сексуальное насилие  над  женщиной  до  того  как  прибыла  полиция.

  Полиция арестовала четырех человек,   ведется следствие.

Это не первый  случай, когда  иностранцы  становятся  жертвами  нападений  в северной части Парижа, на пути к аэропорту Ле Бурже .

В ноябре прошлого года,  как  сообщал The Local,  во время ограбления на хайвее  А1,  две сестры  были  “облегчены”  от  драгоценностей  на  сумму  5 миллионов евро.

Женщины ехали в автомобиле Bentley из аэропорта Ле Бурже и остановились  на станции технического обслуживания на пути в столицу.

Им  пустили  в  лицо  струю  слезоточивого  газа  и  отняли  драгоценности, багаж  и одежду  на  сумму  5 миллионов евро.


От  переводчика  в качестве  иллюстрации:

Видео:  “Беженцы-мусульмане  атакуют  француза"

Muslim Refugees Attacking Frenchman. But He Has a Surprise




Paris Regrets Attack on Russia's Rosoboronexport Delegate at Paris Air Show
Париж сожалеет  об  атаке  на  представителя  российского Рособоронэкспорта  на авиасалоне  Ле Бурже

PARIS (Sputnik)  МИД Франции сожалеет о нападении на автомобиль  представителя экспортера российского оружия,  компании  Рособоронэкспорт,  на  авиасалоне в Ле Бурже,  заявил  заместитель пресс-секретаря министерства Александр Джиорджини   в четверг.

Сергей Корнев, руководитель делегации Рособоронэкспорта, ехавший в  автомобиле   с  авиасалона поздно вечером  во вторник,  подвергся  нападению   в  северном  пригороде  Парижа  Сен-Дени. Российская  Федеральная служба  по военно-техническому сотрудничеству заявила  в среду  что  Корнев  был легко ранен, но госпитализации  не  потребовалось.

«Мы сожалеем об  этом  инциденте,  расследование  по  котрому  было  начато  немедленно. Мы будем информировать российские власти о его результатах» сообщил   Джиорджини на брифинге.


MOSCOW (Sputnik)

«Посольство России направило ноту в МИД Франции по поводу инцидента с просьбой провести тщательное расследование  этого  дела» сказала  пресс-секретарь МИД  России  Мария Захарова  журналистам.




Двое против пятидесяти: французов шокировала погоня русских за напавшими на главу «Рособоронэкспорта»

22.06.2017 - 17:15

Двое против пятидесяти: французов шокировала погоня русских за напавшими на главу «Рособоронэкспорта» | Русская весна

Как писала «Русская Весна», вчера на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева было совершено разбойное нападение в парижском пригороде Сен-Дени. Корнев и его телохранитель прибыли во Францию на авиасалон «Ле Бурже».

Ранее СМИ сообщили, что грабители разбили стекло автомобиля и, угрожая физической расправой, похитили деньги и ценности. Во вчерашних новостных заметках сухо сообщалось, что телохранитель Корнева погналась за грабителями, но «была спасена полицейскими, прибывшими на место происшествия».

А сегодня французская пресса вышла с заголовками «Двое русских гнали пятьдесят грабителей по всему Парижу», «Бесстрашие: русский и его телохранитель гнались за 50 нападавшими».

Район Сен-Дени уже давно имеет репутацию парижского «гарлема»: будучи населен чернокожими и мигрантами, он давно стал очагом уличной преступности и наркоторговли. Опытные парижане знают, что машину в этом районе оставлять нельзя, а на светофоре останавливаться нужно как на окраинах Детройта — с заблокированными дверями и наглухо закрытыми окнами.

Нападавшие, разумеется, не знали, что разбили стекло автомобиля главы российской оборонной компании, они увидели за рулем женщину (телохранитель — прим. РВ) и решили, что портфель на заднем сидении станет легкой добычей, сообщает Le Point.

Схватив портфель, нападавшие умчались на скутере.

Типичные жители Сен-Дени

Двое против пятидесяти

«Но грабители не приняли во внимание то, как серьезно настроены были эти русские: никто не ожидал увидеть погоню из американских фильмов в 93-м департаменте Сен-Дени. Русским даже не пришло в голову вызвать и дождаться полиции — они немедленно решили преследовать воров самостоятельно», — пишет Le Point.

«Когда грабителям стало ясно, что от погони не оторваться, а останавливаться и вызывать полицию „жертвы“ не собираются, они перестроили маршрут и направились прямиком в „малину“, где в тот момент находилось около пятидесяти их приятелей и подельников.

Вот оттуда-то русские и вызвали полицию, предварительно отобрав свой портфель», — сообщает издание. И именно там, по информации Le Point, были задержаны четверо французов, что логично: о четверых задержанных говорилось во вчерашних новостных сообщениях. Возникает вопрос, если скутер был один, а посадочных мест на нем два, то откуда могли взяться еще двое? Вероятнее всего, речь идёт о подельниках, пришедших на помощь нападавшим.

В настоящее время прокуратура округа Бобиньи проводит расследование в отношении задержанных.


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теги: Франция  
   
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