Российский бизнесмен и его водитель-телохранитель были атакованы когда преследовали грабителей

The Local/AFP

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22 June 2017

Photo: AFP Согласно сообщениям, российский бизнесмен, принимающий участие в авиасалоне и его женщина-водитель, в ходе погони за грабителями, были атакованы в жилом комплексе в пригороде Парижа.

Российский бизнесмен, по описаниям - глава делегации страны на авиасалоне, ехал на автомобиле Mercedes по опасному парижскому пригороду Сен-Дени, когда был ограблен ворами передвигавшимися на скутере.

По словам полиции, грабители разбили стекло и выхватили сумку водителя. Воры умчались, но женщина-водитель, она же телохранитель, бросилась в погоню за ними.

По сообщению Le Point, погоня закончилась в жилом комплексе в Сен-Дени, где жертвы ограбления были окружены несколькими десятками людей, которые набросились на них и совершили сексуальное насилие над женщиной до того как прибыла полиция.

Полиция арестовала четырех человек, ведется следствие.

Это не первый случай, когда иностранцы становятся жертвами нападений в северной части Парижа, на пути к аэропорту Ле Бурже .

В ноябре прошлого года, как сообщал The Local, во время ограбления на хайвее А1, две сестры были “облегчены” от драгоценностей на сумму 5 миллионов евро.

Женщины ехали в автомобиле Bentley из аэропорта Ле Бурже и остановились на станции технического обслуживания на пути в столицу.

Им пустили в лицо струю слезоточивого газа и отняли драгоценности, багаж и одежду на сумму 5 миллионов евро.





От переводчика в качестве иллюстрации:

Видео: “Беженцы-мусульмане атакуют француза"

Muslim Refugees Attacking Frenchman. But He Has a Surprise













PARIS (Sputnik) МИД Франции сожалеет о нападении на автомобиль представителя экспортера российского оружия, компании Рособоронэкспорт, на авиасалоне в Ле Бурже, заявил заместитель пресс-секретаря министерства Александр Джиорджини в четверг.

Сергей Корнев, руководитель делегации Рособоронэкспорта, ехавший в автомобиле с авиасалона поздно вечером во вторник, подвергся нападению в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила в среду что Корнев был легко ранен, но госпитализации не потребовалось.

«Мы сожалеем об этом инциденте, расследование по котрому было начато немедленно. Мы будем информировать российские власти о его результатах» сообщил Джиорджини на брифинге.





MOSCOW (Sputnik)

«Посольство России направило ноту в МИД Франции по поводу инцидента с просьбой провести тщательное расследование этого дела» сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова журналистам.













22.06.2017 - 17:15

Как писала «Русская Весна», вчера на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева было совершено разбойное нападение в парижском пригороде Сен-Дени. Корнев и его телохранитель прибыли во Францию на авиасалон «Ле Бурже».

Ранее СМИ сообщили, что грабители разбили стекло автомобиля и, угрожая физической расправой, похитили деньги и ценности. Во вчерашних новостных заметках сухо сообщалось, что телохранитель Корнева погналась за грабителями, но «была спасена полицейскими, прибывшими на место происшествия».

А сегодня французская пресса вышла с заголовками «Двое русских гнали пятьдесят грабителей по всему Парижу», «Бесстрашие: русский и его телохранитель гнались за 50 нападавшими».

Район Сен-Дени уже давно имеет репутацию парижского «гарлема»: будучи населен чернокожими и мигрантами, он давно стал очагом уличной преступности и наркоторговли. Опытные парижане знают, что машину в этом районе оставлять нельзя, а на светофоре останавливаться нужно как на окраинах Детройта — с заблокированными дверями и наглухо закрытыми окнами.

Нападавшие, разумеется, не знали, что разбили стекло автомобиля главы российской оборонной компании, они увидели за рулем женщину (телохранитель — прим. РВ) и решили, что портфель на заднем сидении станет легкой добычей, сообщает Le Point.

Схватив портфель, нападавшие умчались на скутере.

Типичные жители Сен-Дени

Двое против пятидесяти

«Но грабители не приняли во внимание то, как серьезно настроены были эти русские: никто не ожидал увидеть погоню из американских фильмов в 93-м департаменте Сен-Дени. Русским даже не пришло в голову вызвать и дождаться полиции — они немедленно решили преследовать воров самостоятельно», — пишет Le Point.

«Когда грабителям стало ясно, что от погони не оторваться, а останавливаться и вызывать полицию „жертвы“ не собираются, они перестроили маршрут и направились прямиком в „малину“, где в тот момент находилось около пятидесяти их приятелей и подельников.

Вот оттуда-то русские и вызвали полицию, предварительно отобрав свой портфель», — сообщает издание. И именно там, по информации Le Point, были задержаны четверо французов, что логично: о четверых задержанных говорилось во вчерашних новостных сообщениях. Возникает вопрос, если скутер был один, а посадочных мест на нем два, то откуда могли взяться еще двое? Вероятнее всего, речь идёт о подельниках, пришедших на помощь нападавшим.

В настоящее время прокуратура округа Бобиньи проводит расследование в отношении задержанных.

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