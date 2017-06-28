Макрон представил новую прагматичную политику Франции по Сирии

Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что необходимо сотрудничество ключевого союзника Башара аль-Асада, России, чтобы "уничтожить" исламских экстремистов, воюющих с Сирией (Фото - АФП)

Париж (АФП) - Пересмотрев давнюю политику Франции, которая настаивала на том, что сирийский лидер Башар аль-Асад должен покинуть свой пост, президент Эммануэль Макрон отдал предпочтение прагматичной политике, сделав борьбу против террора главным приоритетом.



В интервью с восемью европейскими газетами в четверг он представил обновленный политический курс, чтобы подойти к решению конфликта, который стоил жизни более чем 320 000 человек и создал миллионы беженцев.

Предупреждая о потенциально "несостоявшемся государстве", если Асада сместят силой, 39-летний Макрон сказал, что сотрудничество с ключевым союзником сирийского лидера, Россией, необходимо, чтобы "уничтожить" исламских экстремистов, воюющих с Дамаском.

"Настоящие изменения, которые я сделал по этому вопросу, заключаются в том, что я не сказал, что смещение Башара аль-Асада является предварительным условием для всего", - сказал Макрон, вступивший в должность в прошлом месяце. "Так как никто не представил мне его законного преемника".

Он добавил: "Моя линия ясна: первое, полная борьба против террористических групп. Они наши враги... Нам нужно сотрудничество со всеми, чтобы уничтожить их, особенно сотрудничество России. Второе: стабильность в Сирии, потому что я не хочу несостоявшегося государства."

Заявления Макрона официально оформили изменения, которые уже начались после атак джихадистов в ноябре 2015 года в Париже, спланированных в Сирии и исполненных с территории Бельгии.

"Позор Франции"

Но члены сирийской оппозиции, которые давно видят во Франции своего ведущего сторонника, возмущены.

"Позор Франции, лидер которой Эммануэль Макрон не считает Башара своим врагом или врагом человечества", написал в Твиттере Ахмед Рамадан, член Сирийской национальной коалиции, основной организации, объединяющей оппозиционные группы.

При предшественнике Макрона, Франсуа Олланде, Франция являлась одним из самых решительных сторонников ухода Асада.

Сменявшие друг друга министры иностранных дел Олланда уверяли, что Асад и группа "Исламское государство" (ИГ) являются "двумя сторонами одной медали".

Политический курс начал меняться после атак в Париже, за которыми последовали несколько других, ответственность за которые, прямую или косвенную, взяла на себя "ИГ".

Олланд начал делать больший акцент на борьбе с джихадистами в Сирии, одновременно заявляя, что Асад не может "представлять будущее" разрушенной войной страны.

Дипломатическая тупиковая ситуация

В другом примере изменения курса Макрон в неявной форме выступил с критикой поддержанных ООН мирных переговоров, которые находятся в тупике в Женеве.

Он сказал в интервью "нам нужна политическая и дипломатическая дорожная карта" - и, что примечательно, он не упомянул Организацию объединенных наций.

Макрон ранее говорил, что он за то, чтобы "создать всеохватное политическое решение намного более коллективным образом" - в то же время сожалея, что никто из государств "семерки" не является участником параллельно идущих мирных сирийских переговоров в казахской столице Астане по инициативе России, Ирана и Турции.

Дипломат, просивший не называть его, сказал АФП: "Мы годами говорили, что Асад должен уйти, и это не дало никакого результата... Женева бесполезна... Мы не можем так продолжать."

Теперь же, всего через нескольких месяцев после обвинений Москвы в соучастии в "военных преступлениях" во время вторичного захвата восточного Алеппо силами Асада, Париж стремится к сближению с Москвой.

Хотя тон выражений был натянутым, когда Макрон встречался с его российским коллегой Владимиром Путиным в конце прошлого месяца в Версале недалеко от Парижа, французский лидер ясно сказал о том, что хочет усилить сотрудничество в борьбе против террора.

Его министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, находился в Москве во вторник, чтобы закрепить сближение в "духе доверия", как это описывалось.

Но Макрон напомнил о том, что он считает не подлежащими обсуждению "красными линиями" - использование химического оружия и доступ для гуманитарной помощи.

Он предупредил, что Франция, которая входит в возглавляемую США коалицию, сражающуюся с джихадистами посредством воздушных ударов в Сирии, отреагирует на использование химического оружия.

Но он не сказал, как Париж ответит, если будет нарушена одна из "красных линий", или же о том, были ли выдвинуты какие-то конкретные требования к русским в этом направлении.

"Макрон прагматичен, он не питает слабости к самокопанию и расставляет свои приоритеты", - сказал АФП эксперт по международным отношениям Карим Битар.

"Он не благодушен в отношении Путина или Асада. Скажем так, что он на полпути между реализмом и цинизмом".

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