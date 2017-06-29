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опубликовано редакцией на Переводике 29.06.17 01:18
скаут: Mikfam; переводчик Mikfam;
   
 

Катар столкнулся с претензиями на господство

Размышляя над аргументами государств, участвующих в блокаде Катара и пытаясь представить себе точку зрения человека, не имеющего отношения к какой - либо из стран Залива, я осознал, что все причины, упомянутые в СМИ суть ни что иное как попытка увести нас подальше от подлинных причин. Очень глупо, например, делать упор на сближение с Ираном, ведь в отношениях с Ираном у каждой страны Залива интересы играют основную роль. 
Саудия, считающаяся виновником текущего кризиса [в отношениях] с Ираном, связана с ним торговым оборотом, превышающим 500 млн долларов. После разрыва её отношений с Ираном мы обнаруживаем, что Саудия извлекает прибыль из множества экспортно-импортных операций в районе Джебель Али Аль-Харра. 
Что касается Эмиратов, то, несмотря на оккупацию Ираном трех их островов, они не стесняются открыто заявлять, что объем их торгового оборота с Ираном достигает 17 млрд долларов. Это 80 % от торгового оборота Тегерана со всеми странами ССАГПЗ в целом. Вдобавок к этому мы находим, что более 10 тысяч иранских фирм работают с ОАЭ. 
Не далёк от таких интересов и Бахрейн. У него с Ираном заключен ряд соглашений, в том числе направленных на избежание двойного налогообложения и сотрудничество в привлечении бахрейнских инвестиций в иранскую экономику. Объем торгового оборота между Катаром и Ираном - около 200 млн долларов. 
У Катара же, обвиненного в отношениях с Ираном, объем торгового оборота с ним достигает 300 млн долларов. 
Что касается второго пункта обвинений [на самом деле автор употребляет термин "второе оправдание", имея в виду оправдания блокады Катара из опубликованного СМИ перечня с пунктами претензий в его адрес] - поддержка ХАМАСа - то он уродливее, чем грех. Решение об оказании помощи в восстановлении Газы после израильской агрессии 2008 года было принято не отдельно Катаром, а всем арабским сообществом. И помощь Катара оказывается не палестинской администрации или ХАМАСу, она заключается в восстановлении жилых домов, дорог, больниц и т.д. Это и доказывает, что выделенные суммы расходуются правильно. А то, что некоторые заявляют будто Катар помогает Газе в ее газавате... Когда Израиль напал на Газу, с декабря 2008 по январь 2009 года, мы видели, что без какой-либо предварительной договорённости большинство арабских стран винили ХАМАС, а не Израилю и его операции. 
Что касается их заявления о поддержке Катаром "Братьев-мусульман", то это наивное обвинение, выдвинутое президентом репрессивного государства, где армия свергла правительство и законного президента [имеется в виду Египет]. 
Катар оказывал помощь народу этой страны в ослабление повседневной нужды до арабской весны, и продолжил это делать и после неё: и после выборов законного президента, и после того, как у законного президента была отобрана власть. 
Изменение порядков в этом государстве не мешает Катару оказывать помощь его народу. 
А у оправдания про канал "Аль-Джазира" нет оправдания. Когда главы 30 государств хотели расправиться с президентом Ирака под предлогом оружия массового поражения, канал "Аль-Джазира" разоблачил их и повернул против них мировое общественное мнение. По всему миру прошли демонстрации против вторжения в Ирак. Но это не помешало указанным государствам вторгнуться в Ирак и повесить его прежнего президента. 
Один из них упомянул, что одной из причин блокады является стремление наказать Катар за проект газового трубопровода через Залив и Иран в Китай. 
Однако этот проект нецелесообразен, как из-за препятствующих его реализации гор, включая Загрос и Гималаи, так и из-за конфликтов в регионах, где должна была бы пройти труба. Так что мы видим, что это тоже попытка увести нас от действительных причин блокады Катара. 
Обратимся же к ним. 
Как известно, основой для образования современной Саудии [саудовского государства] стал "Эмират Эр-Рияд", находившийся в Неджде. 
Но после основания третьего саудовского государства [поддерживавшая ваххабизм саудовская династия на протяжении двух веков была дважды спасена от полного уничтожения Великобританией] в январе 1902 года, оно начало расширяться направо и налево. Вслед за падением эмирата Хаиль оно изменило свое имя на Султанат Неджд, а в 1932 году - на Арабское Саудовское королевство. Любовь к расширению в роде Саудов преобладает надо всем. Поэтому не удивительно, что у Саудии пограничные проблемы со всеми соседями. После падения второго саудовского государства Абдуррахмана бежавшему из Неджда, никто не давал прибежища, кроме Катара, где он оставался три года, перебравшись затем в Кувейт. Шло время, он решил вернуть себе власть, унаследованную другой ветвью клана и добился своего в 1902 году. Его тягу к распространению власти унаследовал преемник на троне Абдальазиз, который в 1913 году потребовал у Катара регион Аль-Ахса. Только договор Катара с Британией о защите заставил его отказаться от своего желания. Границы Катара остались такими, какими были при Османской империи (то есть, до города Ад-Дамам). 
Хотя Саудия спорила ещё 2 года, потом она смирилась и признала границы Катара по линии полуострова, им занимаемого, окруженные саудовскими территориями. Но затем Саудия ещё раз запросила у Катара часть его земель, хоть и меньшую - район Аль-Баб. Это было после того,как в Катаре нашли нефть. Британия опять подтвердила территориальную целостность Катара и поддерживала её до конца своего присутствия в регионе в 1965 году. 
С подачи Британии Катар и Саудия заключили соглашение, в котором была прописана их граница. Но после ухода Британии из Катара Саудия продвинулась на 10 км вглубь его территории в уезде Сальуа (также она действовала и в отношении Иордании). Тогда Катар создал новый погранцентр Абу Самра вместо утраченного. В 1992 году Саудия снова покусилась на землю Катара, в этот раз со стороны погранцентра Аль-Хафус. Дело чуть не дошло до войны, Саудия отступилась. Но превратились ли её попытки? Об этом поговорим в следующих статьях. 

 


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теги: Катар  
   
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