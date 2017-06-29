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дата публикации 29.06.17 14:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

Издательство Arche предлагает книгу, которая развенчивает советскую «патриотическую» мифологию


22 июня 1941 года немецкие войска напали на СССР. В соответствии с советской историографией, началась Великая Отечественная война. Одной из первых на себя приняла удар Брестская крепость.

Книга «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии» убедительно развенчивает советскую и постсоветскую «патриотическую» мифологию, связанную с обороной Брестской крепости в июне 1941 года.

В ней аргументировано утверждается, что активная фаза боев продолжалась не больше недели (а не месяц, как настаивала советская пропаганда), что с первого дня боевых действий происходила массовая сдача в плен солдат и офицеров Красной армии и, более того, подавляющее большинство советских защитников Брестской крепости попало в немецкий плен, что число советских пленных исчислялось сотнями и тысячами, и что вообще сверхконцентрация советских военнослужащих на маленькой территории Брестской крепости — стратегическая ошибка советского командования.

Вместе с тем, за взятие крепости немцам пришлось заплатить большую цену — одних только убитых было около 450 человек.

Издание также рассказывает о первых месяцах жизни горожан под немецкой оккупацией. Этот нарратив иллюстрируется уникальными фотоматериалами — немецкими пропагандистскими плакатами, фотографиями мирного населения и городских ландшафтов города Бреста лета 1941 года.

Книга впервые вводит в научный оборот широкий спектр источников, делает доступными документы и материалы, особенно важные для понимания событий начального периода войны.

Публикация вышла на русском языке. Все текстовые источники приводятся на языке оригинала и в переводе на русский язык. Они сгруппированы в три рубрики — «Боевые действия», «Ситуация в городе» и «Начало террора».

Эта книга — плод более чем пятилетней работы авторского коллектива немецких и белорусских ученых — Кристиана Ганцера, Ирины Еленской, Елены Пашкович, Евгения Розенблата и Сергея Струнца.

Книга вышла в твердой обложке на высоком полиграфическом уровне, в ней сотни уникальных фотографий Бреста и Брестской крепости, сделанных в июне—июле 1941 года, из них более 60 в цвете. В издании 724 страницы.

До 30 июня эту книгу можно купить по специальной цене. Узнать больше о ее содержании и условиях приобретения можно на сайте Arche.

статью прочитали: 2 человек

   
теги: Белоруссия  
   
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