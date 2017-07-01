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Доходы в сотни тысяч евро и внушительный автопарк: как выглядят декларации судебных исполнителей

Danute Tomsone
 Nacionālo ziņu nodaļas redaktore
Доходы в сотни тысяч евро и внушительный автопарк: как выглядят декларации судебных исполнителей
Foto: LETA
Крупные сделки, большие денежные накопления - как наличными, так и в банках, множество земельных участков, квартир и домов. Именно такие данные предоставили в своих декларациях должностного лица "элитные" судебные исполнители.

Год назад латвийские СМИ пестрели заголовками о том, что порядка 20 из 100 действующих в Латвии судебных исполнителей сумели из обычных юристов стать практически мультимиллионерами. Портал Delfi предлагает ознакомиться, какие данные о своем благосостоянии эти юристы указали в декларациях, которые от них ежегодно требует Служба госдоходов.

*Ранее к элите судебных исполнителей причисляли и Андриса Слаздса, однако в марте 2016 года он подал декларацию и ушел с занимаемой должности.



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теги: Латвия  
   
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