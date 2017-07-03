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опубликовано редакцией на Переводике 03.07.17 17:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Канаде - 150. Кто мы есть и Кем мы станем?

COMMENTARY: Canada at 150 — what we are, what we can become?

AM640Tasha KheirridenBy Tasha Kheiriddin  Radio Host  AM640

"В  свой 150-й день рождения Канада стоит  на  перепутье. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем исправить  ошибки. А затем, мы можем (и должны),  вместе  двигаться  вперед", пишет Таша Хейриддин.

Таша Хейриддин   Tasha Kheiriddin  

Счастливая 150-летняя  Канада.  Время  размахивать  флагами,  открывать  шампанское (или пиво, chacun son goût  -  если  хотите (франц) и найти  себе  хорошее место чтобы посмотреть  фейерверк  на  1 июля. Оттава  отвалила  полмиллиарда  долларов на  наше  стопятидесятилетие, столько  вы  вполне  могли  получить  в  денежном  выражении,  имей  вы  такую  возможность.        

Или не  могли. Если Вы  спросите  канадских  индейцев  о  юбилее, то  станет  ясно, что многие не празднуют  его.  Это  не  удивительно: многие  индейские  общины  в  Канаде находятся в кризисе. Шестьдесят процентов  индейских  детей  живущих  в  резервациях,  живут  в  нищете. Продолжительность жизни  индейцев  -  на  пять - семь лет меньше, чем у  остальных  канадцев. В  ста десяти  резервациях   нет  доступа  к  питьевой  воде.

Можно было  придумать   больше  способов  гораздо  лучше  потратить  полумиллиард  долларов,  чем  на  флаги  и  вечеринки..

Позорное  колониальное  прошлое  Канады едва ли отличается от такого  же  прошлого  многих других стран, где коренные народы были порабощены в интересах экономической и геополитической  экспансии.  Извлечение природных  ресурсов,  развитие  торговли  и вытеснение конкурентов  -   всё  это  составляло  наипервейшую  повестку дня для колонизации стран — и аборигены  стояли  на  её  пути. Какое-то   первоначальное сотрудничество действительно существовало, но,  в конечном счете,  оно  уступило политике ассимиляции — такой  как  безумно  жестокая  система  школ-интернатов, которая разорвала тысячи семей и  зачастую  подвергала  детей физическому, сексуальному и психологическому насилию.


Канадская  индеанка приветствует участников  Марша  Примирения в Ванкувере,  провинция  Британская Колумбия,  22 сентября 2013 года. Тысячи людей приняли  участие  в  Марше,  которым  закончилась  Неделя  Правды  и  Примирения,  проходившая  в  этом  канадском  городе. THE CANADIAN PRESS / Darryl Dyck

Если  бы  такой  культурный  геноцид, произошел  сегодня, то  мы бы  протестовали  против  него   в Организации Объединенных Наций и требовали  немедленных действий. И такие  вещи  все еще происходят  по всему миру:  в Сирии и Ираке, так называемое Исламское государство  истребляет  и  превращает  в  рабов народ  езидов,  это является  составной  частью  его плана воссоздания  исламского  Халифата. Россия вторглась в Крым в 2014 году и убила с  тех  пор  10,000 человек. Ужасающая  практика этнических чисток   продолжается во всем мире,   от Мьянмы до Южного Судана.

В течение нескольких  веков  не  было  места или  пути как-то  пожаловаться  на  все    несправедливости  которые  обрушились  на  индейцев  Канады и  власти,  по  большей  части,  не  признавали  их.  И даже когда, в последней половине двадцатого века,  деколонизация и движение  за гражданские права охватили  весь  земной шар, в центре внимания в Канаде  находилась  другая  национальная драма:  квебекский сепаратизм.

В  период  с 1960-х до 1990-х годов,  отношения между двумя канадскими  “палестинами”  несколько раз  достигали  точки  кипения:  подъём  Фронта  освобождения Квебека (Front de libération du Québec), создание Квебекской партии, проведение двух  квебекских референдумов  о независимости, разделение конституции Канады  и  Квебека и две провалившихся  попытки  проведения  конституционной реформы — Устав Виктории и Мичлейкское соглашение. Третье предложение, Шарлоттаунское  соглашение 1993 года, в  котором  также  была  предпринята  попытка  установить новые отношения с индейцами Канады  было  отклонено  на национальном референдуме.

По  иронии  судьбы, в то время как французская и английская Канада  дебатировала  вопрос, остаться ли вместе, а  индейцы Канады изо всех сил  старались  сохранить  свою культуру и сообщество,  иммигранты со всего мира хотели ничего  иного  как сделать Канаду своим домом.

После  Второй мировой войны в Канаду  приехало  более  10 миллионов иммигрантов; многие из них стали самыми  ревностными  патриотами.  В  год  150-летнего  юбилея   они чествуют  то, что Канада  представляет   собой  для  большой части мира — страну свободы и мира,  страну  необозримых  природных  красот  и   экономических  возможностей. И  можно  ожидать, что  так  будет  и  впредь:  в  то  время  когда  Соединённые Штаты  теряют  свой  блеск, Канада примеривает  мантию “сияющего  града  на  холме”  или  “сияющей  страны  на  вершине  мира”.  

У нас есть над  чем  работать, чтобы  соответствовать  этой репутации. И  начинать  надо  с  признания  того  что  у  нашей  страны  не  два,  а  три  народа-созидателя. Наши индейцы  пришли  на  эту землю  за  тысячи  лет  до  Конфедерации,  создали  племена  и  общины  по  всему её  обширному  пространству. Потомки  народов  Англии и Франции создали  базовую  структуру современной Канады и большую часть ее социальных институтов и политических учреждений.  А  миллионы иммигрантов из других стран, -  те  кто бежал из стертой с лица земли Европы,  от  притеснения советского коммунизма, от  бедности и политических переворотов развивающихся стран  и, самое  недавнее, -  от  жестокой  диктатуры  Башара аль-Асада и ига  Исламского государства, оказывали,  в течение последних  70 лет,  влияние на  все  сферы  общественной и частной жизни  в  нашей  стране.

Эти три группы сформировали современную Канаду. Проблема следующих 150 лет для нашей  страны  состоит  в  том  чтобы  найти  путь  к  не  просто сосуществованию, но к  защите,  упрочению  и процветанию  их  идентичности, индивидуальной  и коллективной. Я не сторонница написанных через дефис канадцев (имеется  ввиду  написание  типа  франко-канадец,  англо-канадец  и  т.д.  примечание  переводчика), но,  при этом я  считаю, что людям  все-таки  следовало  бы  помнить  о  своей  истории  на  входе.  Сегодня, мультикультурализм - стратегическое преимущество для Канады, поскольку наши разнообразие  наших  подходов  и  восприятия  создают  нам  уникальную  привлекательность  в мире.

В то же время мы должны делать больше, чтобы  находить  общие  цели.   Я использую  это  словосочетание  “общие  цели”, потому что в нашей политике, термин ‘общие ценности’ стал  обозначением  для ценностей  -  ‘старой  закалки’  для  англичан  или “коренных” (‘de souche’)   для  франко-канадцев, которые вместе составляют вторую из трех государствообразующих  групп  в  стране.   Некоторые из тех 'ценностей' включали  в  себя  ассимиляцию индейцев Канады и усилия  по   изоляции   и маргинализации  новых иммигрантов — представления,  которым  не должно быть места в современной Канаде.

Другие ценности, однако, помогли сделать Канаду местом куда  стремятся  обездоленные  со  всего  мира.  Свобода личности. Равенство перед законом. Отделение церкви от государства. Гендерное равенство. Право на образование и  развитая,  четко функционирующая  система  социальных гарантий (даже если  иногда  она  напоминает  большую  сиську).

Но если мы  живем  вместе как единое сообщество, то  у всех не может быть всего. Все три группы должны будут поступиться  какими-то  своими  предыдущими убеждениями  и воспринять новые. Обеспечение  равных  прав  мужчин  и женщин, например, означает отход  от  системы  взглядов, которые  отдают  предпочтение  мальчикам  и мужчинам  перед  девочками  и женщинами  дома,  в школе и в храмах.

Прекращение  дискриминации на рабочем месте означает отказ  от  предубеждений, которые  дают  преимущество  белым  мужчинам  перед  другими  кандидатами  на занятие  какой-то  позиции   и продвижение  по  службе. Прекращение  ассимиляции индейцев Канады означает  дальнейшее  развитие Закона  об  индейцах  в   форму самоуправления, которая и   уважает местные традиции, и  соблюдает  нормы   канадского законодательства. Гарантировать  сохранение  наших   свобод  означает    признать  свободу   выбора  каждого  на  то  как  ему  жить,  любить  и  устраивать  свою личную жизнь — пока  этот выбор уважает границы наших законов и не посягает на благополучие и свободы других.

В  свой  150-й день рождения Канада стоит  на  перепутье. Мы не можем  изменить прошлое, но мы можем исправить  ошибки. А затем, мы можем (и должны), вместе  двигаться  вперед. Если мы  останемся  зацикленными  на  воспоминаниях  о  том  что  было,   мы  обречены  утонуть  в  зыбучих  песках  прошлых  обид.  .

В мире, который отчаянно нуждается  в  надежде  и  ориентирах,  мы  не  можем  позволить  этому произойти. К  диалогу  о  перспективах  и  возможностях  мы должны  привлечь  всех  канадцев,  и  тех  кто  был  здесь  испокон века,  и  тех  кто  пришел  сюда  позже,  и  тех  кто  живет  здесь  сейчас  и  тех  кто  ещё  только собирается  приехать.




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теги: Канада  
   
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