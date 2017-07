архив



"COMMENTARY: Canada at 150 — what we are, what we can become?" Канада - 27 июня 2017 г. Канаде - 150. Кто мы есть и Кем мы станем? COMMENTARY: Canada at 150 — what we are, what we can become?

"В свой 150-й день рождения Канада стоит на перепутье. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем исправить ошибки. А затем, мы можем (и должны), вместе двигаться вперед", пишет Таша Хейриддин.

By Tasha Kheiriddin Radio Host AM640 Таша Хейриддин Tasha Kheiriddin Счастливая 150-летняя Канада. Время размахивать флагами, открывать шампанское (или пиво, chacun son goût - если хотите (франц) и найти себе хорошее место чтобы посмотреть фейерверк на 1 июля. Оттава отвалила полмиллиарда долларов на наше стопятидесятилетие, столько вы вполне могли получить в денежном выражении, имей вы такую возможность. Или не могли. Если Вы спросите канадских индейцев о юбилее, то станет ясно, что многие не празднуют его. Это не удивительно: многие индейские общины в Канаде находятся в кризисе. Шестьдесят процентов индейских детей живущих в резервациях, живут в нищете. Продолжительность жизни индейцев - на пять - семь лет меньше, чем у остальных канадцев. В ста десяти резервациях нет доступа к питьевой воде. Можно было придумать больше способов гораздо лучше потратить полумиллиард долларов, чем на флаги и вечеринки.. Позорное колониальное прошлое Канады едва ли отличается от такого же прошлого многих других стран, где коренные народы были порабощены в интересах экономической и геополитической экспансии. Извлечение природных ресурсов, развитие торговли и вытеснение конкурентов - всё это составляло наипервейшую повестку дня для колонизации стран — и аборигены стояли на её пути. Какое-то первоначальное сотрудничество действительно существовало, но, в конечном счете, оно уступило политике ассимиляции — такой как безумно жестокая система школ-интернатов, которая разорвала тысячи семей и зачастую подвергала детей физическому, сексуальному и психологическому насилию.

Канадская индеанка приветствует участников Марша Примирения в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, 22 сентября 2013 года. Тысячи людей приняли участие в Марше, которым закончилась Неделя Правды и Примирения, проходившая в этом канадском городе. THE CANADIAN PRESS / Darryl Dyck Если бы такой культурный геноцид, произошел сегодня, то мы бы протестовали против него в Организации Объединенных Наций и требовали немедленных действий. И такие вещи все еще происходят по всему миру: в Сирии и Ираке, так называемое Исламское государство истребляет и превращает в рабов народ езидов, это является составной частью его плана воссоздания исламского Халифата. Россия вторглась в Крым в 2014 году и убила с тех пор 10,000 человек. Ужасающая практика этнических чисток продолжается во всем мире, от Мьянмы до Южного Судана. В течение нескольких веков не было места или пути как-то пожаловаться на все несправедливости которые обрушились на индейцев Канады и власти, по большей части, не признавали их. И даже когда, в последней половине двадцатого века, деколонизация и движение за гражданские права охватили весь земной шар, в центре внимания в Канаде находилась другая национальная драма: квебекский сепаратизм. В период с 1960-х до 1990-х годов, отношения между двумя канадскими “палестинами” несколько раз достигали точки кипения: подъём Фронта освобождения Квебека (Front de libération du Québec), создание Квебекской партии, проведение двух квебекских референдумов о независимости, разделение конституции Канады и Квебека и две провалившихся попытки проведения конституционной реформы — Устав Виктории и Мичлейкское соглашение. Третье предложение, Шарлоттаунское соглашение 1993 года, в котором также была предпринята попытка установить новые отношения с индейцами Канады было отклонено на национальном референдуме. По иронии судьбы, в то время как французская и английская Канада дебатировала вопрос, остаться ли вместе, а индейцы Канады изо всех сил старались сохранить свою культуру и сообщество, иммигранты со всего мира хотели ничего иного как сделать Канаду своим домом. После Второй мировой войны в Канаду приехало более 10 миллионов иммигрантов; многие из них стали самыми ревностными патриотами. В год 150-летнего юбилея они чествуют то, что Канада представляет собой для большой части мира — страну свободы и мира, страну необозримых природных красот и экономических возможностей. И можно ожидать, что так будет и впредь: в то время когда Соединённые Штаты теряют свой блеск, Канада примеривает мантию “сияющего града на холме” или “сияющей страны на вершине мира”. У нас есть над чем работать, чтобы соответствовать этой репутации. И начинать надо с признания того что у нашей страны не два, а три народа-созидателя. Наши индейцы пришли на эту землю за тысячи лет до Конфедерации, создали племена и общины по всему её обширному пространству. Потомки народов Англии и Франции создали базовую структуру современной Канады и большую часть ее социальных институтов и политических учреждений. А миллионы иммигрантов из других стран, - те кто бежал из стертой с лица земли Европы, от притеснения советского коммунизма, от бедности и политических переворотов развивающихся стран и, самое недавнее, - от жестокой диктатуры Башара аль-Асада и ига Исламского государства, оказывали, в течение последних 70 лет, влияние на все сферы общественной и частной жизни в нашей стране. Эти три группы сформировали современную Канаду. Проблема следующих 150 лет для нашей страны состоит в том чтобы найти путь к не просто сосуществованию, но к защите, упрочению и процветанию их идентичности, индивидуальной и коллективной. Я не сторонница написанных через дефис канадцев (имеется ввиду написание типа франко-канадец, англо-канадец и т.д. примечание переводчика), но, при этом я считаю, что людям все-таки следовало бы помнить о своей истории на входе. Сегодня, мультикультурализм - стратегическое преимущество для Канады, поскольку наши разнообразие наших подходов и восприятия создают нам уникальную привлекательность в мире. В то же время мы должны делать больше, чтобы находить общие цели. Я использую это словосочетание “общие цели”, потому что в нашей политике, термин ‘общие ценности’ стал обозначением для ценностей - ‘старой закалки’ для англичан или “коренных” (‘de souche’) для франко-канадцев, которые вместе составляют вторую из трех государствообразующих групп в стране. Некоторые из тех 'ценностей' включали в себя ассимиляцию индейцев Канады и усилия по изоляции и маргинализации новых иммигрантов — представления, которым не должно быть места в современной Канаде. Другие ценности, однако, помогли сделать Канаду местом куда стремятся обездоленные со всего мира. Свобода личности. Равенство перед законом. Отделение церкви от государства. Гендерное равенство. Право на образование и развитая, четко функционирующая система социальных гарантий (даже если иногда она напоминает большую сиську). Но если мы живем вместе как единое сообщество, то у всех не может быть всего. Все три группы должны будут поступиться какими-то своими предыдущими убеждениями и воспринять новые. Обеспечение равных прав мужчин и женщин, например, означает отход от системы взглядов, которые отдают предпочтение мальчикам и мужчинам перед девочками и женщинами дома, в школе и в храмах. Прекращение дискриминации на рабочем месте означает отказ от предубеждений, которые дают преимущество белым мужчинам перед другими кандидатами на занятие какой-то позиции и продвижение по службе. Прекращение ассимиляции индейцев Канады означает дальнейшее развитие Закона об индейцах в форму самоуправления, которая и уважает местные традиции, и соблюдает нормы канадского законодательства. Гарантировать сохранение наших свобод означает признать свободу выбора каждого на то как ему жить, любить и устраивать свою личную жизнь — пока этот выбор уважает границы наших законов и не посягает на благополучие и свободы других. В свой 150-й день рождения Канада стоит на перепутье. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем исправить ошибки. А затем, мы можем (и должны), вместе двигаться вперед. Если мы останемся зацикленными на воспоминаниях о том что было, мы обречены утонуть в зыбучих песках прошлых обид. . В мире, который отчаянно нуждается в надежде и ориентирах, мы не можем позволить этому произойти. К диалогу о перспективах и возможностях мы должны привлечь всех канадцев, и тех кто был здесь испокон века, и тех кто пришел сюда позже, и тех кто живет здесь сейчас и тех кто ещё только собирается приехать.





