навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Ева Лисовская
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
06.08.17   Редакция

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

(0)
 
06.08.17  

ВМФ Индии отказывается от бракованных российских МиГ-29К, посадка которых выглядит как «авиакатастрофа» — Defense News

(0)
05.08.17   Редакция

Обзор трёх самых интересных новостей за сегодня:

(0)
 
05.08.17  

"Jeszcze Polska Nie Zginęła" или С Трампом и Богом - За Родину....

(0)
04.08.17   Редакция

Зарисовка из 90-х

(0)
 
04.08.17  

Балканы ждут пересмотра границ

(0)

последние за вчера, 05.08.17  
21:33   Редакция

Обзор трёх самых интересных новостей за сегодня:

(0)
 
20:35  

"Jeszcze Polska Nie Zginęła" или С Трампом и Богом - За Родину....

(0)
 
15:46   Редакция

ВОКРУГ СВЕТА (без политики): США

(0)
 
04:44  

ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Китай

(0)
 
03:08  

Китайские СМИ о событиях в России и вокруг России

(0)
 
01:50  

США готовы показать на что способно электромагнитное орудие

(0)
 
01:35   Редакция

Кремль, ожидая милости от США, толкает страну к войне

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.08.17 16:53    
roodme Мебель для школьника (1)
04.08.17 16:21    
roodme Кто и как бросил курить? (12)
03.08.17 23:42    
Олька Просто стихи (794)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
26.07.17 21:44    
MarinK Отдых (21)
23.07.17 15:59    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
опубликовано редакцией на Переводике 06.08.17 20:16
скаут: Ева Лисовская;
 
 

Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

После достаточно насыщенного выходного дня, который российский президент провел на рыбалке в Южной Сибири вместе со своими коллегами по «политическому цеху»*, главу нашего государства ждала не менее насыщенная встреча в Кировской области с представителями местных властей.

Да, признаться, началось само заседание не очень-то приятно – Владимир Путин напомнил (уже в который раз) о том, что муниципалитеты должны заниматься реальной работой, а не имитацией общественно-полезной деятельности, чем, как показала практика и личные наблюдения президента РФ, многие руководители регионов сейчас и увлеклись.


Но дальше беседа постепенно начала приобретать нужный, положительный вектор – участники заседания Совета по развитию местного самоуправления в своих выступлениях предлагали достаточно хорошие инициативы, некоторые из которых были отмечены Владимиром Путиным.

К такой идее следует отнести увеличение доли НДФЛ, которая направляется в бюджеты исторических поселений. Автором инициативы выступил глава администрации города Суздаль Сергей Сахаров, который посетовал, что сегодня его город, входящий в список исторических поселений России, «получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион»:

«Часто темой обсуждения в ассоциациях малых туристских городов [является то], чтобы большую часть оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах».

Владимир Путин назвал эту идею, в принципе, достаточно перспективной, единственное, он выразил опасение, что в скором времени все города и малые населенные пункты будут историческими.

Давайте разберемся с этим вопросом более детально.

Само понятие исторического населенного пункта было введено постановлением Минкульта РСФСР и Совмина РСФСР в 1970 году, когда и был утвержден первый список таких поселений, включивший в себя 115 позиций. Через 20 лет список расширили до 500 городов, поселков и сел. А вот в 2001 году была принята Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)», в приложении к которой содержался список из 478 населенных пунктов.

По окончании данной программы в июле 2010 года перечень урезали более чем в 10 раз приказом № 418/339 Министра культуры РФ А. Авдеева. И по сей день в списке исторических поселений значится всего лишь 41 населенный пункт.

Итак, что же собой представляет историческое поселение?

«Населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения».

Предмет охраны – здания, сооружения, что формируют историческую застройку, планировочная структура, композиция, силуэт застройки, панорамы исторических поселений, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами.


Примечательно то, что с 2010 года еще ни один населенный пункт не получил статус исторического поселения федерального значения из тех, что не был включен в него приказом № 418/339 Министра культуры РФ А. Авдеева. Следовательно, на раз-два историческим поселением не стать. Да и документов для того, чтобы получить такой статус, инициативной группе того или иного населенного пункта придется подготовить и направить в Минкультуры РФ немало (то есть, одного желания, увы, недостаточно).


Так что, в принципе, опасения, касающиеся того, что после принятия идеи увеличения доли НДФЛ, направляемой в бюджеты исторических поселений, не особо-то имеют место быть. С другой стороны, конечно, каждую инициативу еще нужно сто раз обсудить, посмотреть на нее с разных углов, чтобы не возникло, не дай Бог, какого-то негативного эффекта после ее воплощения в жизнь.

Как сказал Владимир Путин, подытожив заседание Совета по развитию местного самоуправления конкретно в данном контексте: «Давайте подумаем!».

Примечание:

*По дороге на Дальний Восток Владимир Путин сделал краткую остановку для рыбалки, кадры с которой вмиг разлетелись по всему Интернет-пространству.


Ева Лисовская,

Специально для Правда-ТВ.

статью прочитали: 16 человек

   
теги: Дальний восток, Регионы  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 