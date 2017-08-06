Увеличение доли НДФЛ для исторических поселений: Путин – «за», но есть одно «НО»

После достаточно насыщенного выходного дня, который российский президент провел на рыбалке в Южной Сибири вместе со своими коллегами по «политическому цеху»*, главу нашего государства ждала не менее насыщенная встреча в Кировской области с представителями местных властей.

Да, признаться, началось само заседание не очень-то приятно – Владимир Путин напомнил (уже в который раз) о том, что муниципалитеты должны заниматься реальной работой, а не имитацией общественно-полезной деятельности, чем, как показала практика и личные наблюдения президента РФ, многие руководители регионов сейчас и увлеклись.





Но дальше беседа постепенно начала приобретать нужный, положительный вектор – участники заседания Совета по развитию местного самоуправления в своих выступлениях предлагали достаточно хорошие инициативы, некоторые из которых были отмечены Владимиром Путиным.

К такой идее следует отнести увеличение доли НДФЛ, которая направляется в бюджеты исторических поселений. Автором инициативы выступил глава администрации города Суздаль Сергей Сахаров, который посетовал, что сегодня его город, входящий в список исторических поселений России, «получает 10% от налога на доходы физических лиц, 5% забирает район и 85% уходит в регион»:

«Часто темой обсуждения в ассоциациях малых туристских городов [является то], чтобы большую часть оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах».

Владимир Путин назвал эту идею, в принципе, достаточно перспективной, единственное, он выразил опасение, что в скором времени все города и малые населенные пункты будут историческими.

Давайте разберемся с этим вопросом более детально.

Само понятие исторического населенного пункта было введено постановлением Минкульта РСФСР и Совмина РСФСР в 1970 году, когда и был утвержден первый список таких поселений, включивший в себя 115 позиций. Через 20 лет список расширили до 500 городов, поселков и сел. А вот в 2001 году была принята Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)», в приложении к которой содержался список из 478 населенных пунктов.

По окончании данной программы в июле 2010 года перечень урезали более чем в 10 раз приказом № 418/339 Министра культуры РФ А. Авдеева. И по сей день в списке исторических поселений значится всего лишь 41 населенный пункт.

Итак, что же собой представляет историческое поселение?

«Населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения».

Предмет охраны – здания, сооружения, что формируют историческую застройку, планировочная структура, композиция, силуэт застройки, панорамы исторических поселений, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами.





Примечательно то, что с 2010 года еще ни один населенный пункт не получил статус исторического поселения федерального значения из тех, что не был включен в него приказом № 418/339 Министра культуры РФ А. Авдеева. Следовательно, на раз-два историческим поселением не стать. Да и документов для того, чтобы получить такой статус, инициативной группе того или иного населенного пункта придется подготовить и направить в Минкультуры РФ немало (то есть, одного желания, увы, недостаточно).





Так что, в принципе, опасения, касающиеся того, что после принятия идеи увеличения доли НДФЛ, направляемой в бюджеты исторических поселений, не особо-то имеют место быть. С другой стороны, конечно, каждую инициативу еще нужно сто раз обсудить, посмотреть на нее с разных углов, чтобы не возникло, не дай Бог, какого-то негативного эффекта после ее воплощения в жизнь.

Как сказал Владимир Путин, подытожив заседание Совета по развитию местного самоуправления конкретно в данном контексте: «Давайте подумаем!».

Примечание:

*По дороге на Дальний Восток Владимир Путин сделал краткую остановку для рыбалки, кадры с которой вмиг разлетелись по всему Интернет-пространству.





Ева Лисовская,

Специально для Правда-ТВ.

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