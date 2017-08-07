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опубликовано редакцией на Переводике 07.08.17 19:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Российско-индийские переговоры о покупке МиГ-35 нового поколения

 

PTI

ЖУКОВСКИЙ:  Россия заинтересована в продаже своего нового реактивного истребителя МиГ-35 Индии, при этом глава корпорации "МиГ" заявил, что эта страна проявляет интерес к самолету, и что ведутся переговоры, чтобы понять ее требования.    

Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сказал, что МиГ-35 является "лучшим" и однозначно лучше боевого самолета пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin. Он утверждал, что МиГ-35 победит американский самолет в воздушном бою. 

Тарасенко, беседовавший с журналистами на полях авиашоу МАКС 2017, сказал, что после презентации МиГ-35 в январе корпорация "МиГ" начала активно продвигать самолет в Индии и в других частях мира.

"Мы предлагаем поставку самолета для тендера в Индии и мы активно работаем с ее ВВС, чтобы выиграть тендер", - сказал он.

МиГ-35 является наиболее усовершенствованным российским многоцелевым реактивным истребителем 4++ поколения, разработанным на основе серийно выпускаемого боевого самолета МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

На вопрос о том, проявила ли Индия какой-то интерес к МиГ-35, Тарасенко сказал: "Конечно проявила".

Истребители МиГ используются Индией в течение почти 50 лет, и корпорация "МиГ" предлагает свои новые продукты Индии одной из первых среди других стран, намереваясь и дальше снабжать Индию своими самыми современными самолетами, сказал глава "МиГ". 

На вопрос о текущем состоянии предложения самолета Индии он сказал: "Мы находимся на этапе обсуждения, когда проходят переговоры о технических и технологических спецификациях, которые "МиГ" может предоставить Индии, и требованиях, имеющихся у Индии, в отношении самолета". 

"Так как это совершенно новый самолет, то переговоры о том, что именно необходимо Индии, и внесение изменений в продукт займут некоторое время", - добавил он. 

Говоря о стоимости самолета, Тарасенко сказал, что он экономичен благодаря тому, что вместе с самолетом предоставляется сервисное обслуживание после поставки.  

"Мы предлагаем не только самолет, но также обучение его использованию, а также послепродажное обслуживание, когда мы берем на себя обязательство обслуживать его в течение 40 лет", - добавил он.

Он подчеркнул, что по сравнению с их конкурентами цены, предлагаемые "МиГ", на 20-25% ниже, что делает это привлекательным вариантом для тех, кто хотел бы приобрести этот самолет.

Остановившись на основных функциональных особенностях МиГ-35, Тарасенко сказал, что его технические характеристики близки к самолету пятого поколения, а именно его летные характеристики, его новая дальность действия оружия и системы защиты, включая малую заметность.

"Я бы хотел отметить спрос на этот самолет в наших собственных ВВС, а также среди наших иностранных партнеров. Самолет легкомоторный, многоцелевой и обладает высокой маневренностью", - сказал Тарасенко, добавив, что "МиГ" также предлагает специальные коммерческие условия своим партнерам. 

Он также подчеркнул, что самолет полностью российского производства, в этом проекте принимали участие такие компании "Ростеха" как Объединенная двигателестроительная компания (ОДК), КРЭТ и "Технодинамика".

На авиашоу МАКС 2017 самолет МиГ-35 оказался в центре всеобщего внимания, когда он взлетел в воздух и очаровал зрителей такими фантастическими приемами пилотажа как "колокол", "бочка" и "петля Нестерова".   

Тем временем директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сказал, что Россия готова принять участие в индийском тендере на поставки легкомоторных истребителей с самолетом МиГ-35. 

"В принципе Россия готова поучаствовать в будущих авиационных тендерах в Индии. Однако на данный момент у нас нет информации об открытии тендера и, соответственно, о технических требованиях к самолету, установленных индийской стороной", процитировало его слова российское новостное агентство ТАСС.

Михаил Беляев, главный летчик-испытатель МиГ-35, сказал журналистам, что основной особенностью этого  самолета является новое бортовое оборудование и новое качество средств поражения - класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и "воздух-корабль". 

"По сравнению с базовой версией МиГ-29 это новый самолет, новый планер, электродистанционная система управления, кабина летчика с экранной индикацией, приспособленная для очков ночного видения... новые двигатели, больше силы, больше топлива, новое бортовое оборудование и новое оружие", - сказал Беляев, которому ранее в этом году президент Владимир Путин вручил звезду "Героя России" за мужество в пилотировании и испытаниях авиационной техники. 

На вопрос о том, легче ли летать на МиГ-35, Беляев сказал, что для такого самолета требуются новые задачи, так что им нужно обучать. "На базовом уровне перейти с пилотирования МиГ-29 на МиГ-35 не так трудно, так как это тот же самолет. Это по-прежнему легкомоторный простой самолет. Но боевые задачи, которых можно достичь на этом самолете, являются намного более серьезными и более сложными", - сказал он.    

"На этом самолете можно выполнить больше боевых задач, чем на МиГ-29. Так что потребуется время, чтобы обучиться новым задачам и приспособиться", - добавил он.

Модернизированный МиГ-35 многоцелевой истребитель успешно выполнил демонстрационный полет на авиашоу МАКС 2017, и российские чиновники сказали, что первый боеготовый самолет будет поставлен в ВВС в следующем году. 

Во время беседы с журналистами на МАКС Тарасенко также отметил, что около 30 стран используют различные модификации предшественника МиГ-35, самолета МиГ-29 и что "уже идут переговоры с потенциальными покупателями".  

Характерными свойствами этого реактивного истребителя являются улучшенные летно-технические характеристики, новейшие бортовые радиоэлектронные средства и широкий арсенал ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".   

Летные испытания истребителя МиГ-35 начались 26 января, а на следующий день была проведена международная презентация самолета в Московской области. 

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теги: Россия, Индия, ВПК, Авиастроение, Военная техника  
   
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