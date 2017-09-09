Владимир Путин восхитил собой Японию и Южную Корею

От общения российского президента Владимира Путина с высшими политическими чинами азиатских государств, особенно Японии и Южной Кореи, у некоторых осталось странное впечатление. Мол, восхищение дзюдо Путина со стороны Синдзо Абэ или сравнение главы Кремля с амурским тигром, высказанные Мун Джэином, – это фальшь, перебор, лесть.

Дело в том, что комплименты в адрес президента Путина часть публики восприняла, как чрезмерное подхалимство. И на фоне того, что и Япония, и Южная Корея остаются сателлитами США, общественность начала приходить к выводу: что-то тут не то. Что подтолкнуло к весьма справедливому вопросу: «С чего такое открытое “обожание”?»

Ответ на этот вопрос, как оказалось, не так уж и прост. Хотя с другой стороны, его вполне можно объяснить теми событиями, которые в последние годы происходят на международной арене.

Необходимо отметить, что именно путинская Россия сегодня остается одним из немногих государств, которое обладает крайне редким и уникальным качеством – суверенитетом. И именно глава Кремля Владимир Путин несмотря ни на какое давление со стороны США и её сателлитов, не дает повода полагать, что РФ вот-вот склонит свою голову перед Вашингтоном.

Более того, Путин своей дипломатичностью, жесткостью и уверенностью показывает пример. Демонстрирует, что утраченный было суверенитет можно восстановить, вопреки противодействию довольно могущественных сил в мире.

Для Японии и Южной Кореи, как для государств, находящихся до сих пор в «лапах хищника», вполне актуальна подобная тема. Ведь, несмотря на «тесное сотрудничество» с Вашингтоном, они вынуждены принимать не всегда те решения, которые бы выгодны им. И принужденно следуют указке «большого брата».

Например, в том же нарастающем конфликте на Корейском полуострове Россия, по сути, может позволить себе с некоторым любопытством наблюдать за раскручиванием спирали военно-политического напряжения. Действовать не по указке, а принимать такие решения, которые бы положительно влияли на РФ.

А могут ли это сделать в Японии и Южной Корее?! Нет! И все из-за того, что в какой-то момент наплевали на ценность суверенитета и решили впустить «американскую демократию» в свой дом. Плюсы, конечно же, были – скачок экономики. Но о каких плюсах может идти речь, если по факту, как скажут в Вашингтоне так оно и будет. Да вспомнить хотя бы, как американцы давили самого успешного конкурента Apple – корейский Samsung – это далеко не вершина «айсберга».

Так что как бы ни были зависимы сегодня от США Япония и Южная Корея, лидеры в этих странах понимают, что так продолжаться вечно не может. Они видят, что Штаты откровенно используют их, и при любом удобном случае воспользуются ими, как разменной монетой.

По другую же сторону Япония и Южная Корея видят путинскую Россию с сохраненным суверенитетом и свободой выбора в решении. И наблюдают за тем, как он легко и филигранно управляет многими политическими процессами, что в глазах восточных лидеров, вызывает, наверное, даже зависть.

Вот чем можно объяснить «фальшь», «перебор» и «лукавство». Их и в помине не было!

Антон Орловский