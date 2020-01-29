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дата публикации 29.01.20 03:19
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Время кончилось: Россия намерена вернуть от США часть Берингова моря

28 января 2020

  Иллюстрация: ptiburdukov.ru

Россия готова отказаться от выполнения советско-американского «соглашения Шеварднадзе — Бейкера», в соответствии с которым было разграничено морское пространство Берингова пролива. Об этом сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев.

Накануне целесообразность дальнейшего исполнения соглашения в закрытом режиме обсудили профильные комитеты Совета Федерации. На заседании были представители МИД, ФСБ и Росрыболовства, и все «были едины» в своей позиции. Она в ближайшее время будет официально доложена спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, соглашение, подписанное в 1990 году, так и не было ратифицировано на уровне парламента ни при Советском Союзе, ни Россией. Без ратификации такие соглашения не имеют обязывающей юридической силы, хотя и могут применяться на временной основе.

Впервые объявить российской часть экономической зоны, которую считают своей США, в октябре 2019 года предложил сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. Он считает, что договор Шеварнадзе — Бейкера носит дискриминационный характер и несправедливо лишил Россию территории в 78 тысяч кв. км Берингова моря, включая континентальный шельф.

«При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1 500 миль, разграничения морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудалённой от берегов двух стран. Однако из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии», — объяснял Невзоров.

В результате Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба, а также лишилась доступа к нефтегазовым месторождениям на сотни миллиардов долларов. Кроме того, временная линия разграничения стала препятствием для развития Северного морского пути, в частности теперь каждый раз нужно спрашивать разрешение на проход по Берингову проливу у американцев.

Валентина Матвиенко поддержала идею сенатора:

«Мы всё стесняемся, мы всё скромничаем. Нас молотят по всем этим самым, а мы только грозим, что примем симметричные меры. Так надо принимать симметричные меры — ну сколько можно проглатывать такое отношение к России?»


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