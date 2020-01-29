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"В Ухане все спокойно": россиянка о жизни в эпицентре эпидемии коронавируса

2020-01-28  Россия-Китай: главное

В эпицентре охватившей Китай эпидемии вирусной пневмонии - городе Ухань - паники нет. Более того - есть уверенность, что сегодня этот город является одним из самых безопасных мест, поскольку сюда съехались ведущие врачи-вирусологи и эпидемиологи со всей КНР. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" рассказала оставшаяся в Ухане во время эпидемии российская студентка Манэ Шашикян.

"Я не переживаю, нет паники, нет страха. Конечно, тот факт, что мы не можем уехать домой из-за введенного в городе карантина, расстраивает", - сказала собеседница информслужбы.

По ее словам, Уханьский университет оперативно ввел все превентивные меры для недопущения вируса на территорию кампуса и обеспечения безопасности студентов. "Нам сказали, что нельзя выходить без масок из комнат, нужно регулярно мыть руки. Наша школа предоставила бесплатные маски и противовирусные препараты, нас бесплатно кормят - в общежитие привозят завтрак, обед и ужин. Делается все, чтобы мы были защищены, и чтобы нам не надо было выходить из общежития. В самом общежитии все продезинфицировано, на входе проверяют температуру", - рассказывает Шашикян.

По ее мнению, очень многие СМИ преувеличивают ситуацию с распространением нового коронавируса в Ухане в частности и в КНР в целом. "Я сама не верю многим новостям, которые вижу в интернете. Я нахожусь в центре событий - и своими глазами вижу, что здесь происходит. В первую очередь, преувеличивают обстановку западные СМИ. Я считаю, что правительство что-то должно делать с этим, поскольку это несет только вред и негатив, сеет панику", - отмечает россиянка.

В целом, она высоко оценила действия китайского правительства по борьбе с эпидемией. "Правительство делает очень многое. То, что наш город закрыли на карантин - это очень серьезный шаг, который показывает решительность китайского правительства в борьбе с эпидемией. Правительство хорошо справляется. Именно поэтому мы спокойны, и знаем - эпидемия кончится рано или поздно", - резюмирует Манэ Шашикян.

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теги: Китай  
   
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