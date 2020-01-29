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опубликовано редакцией на Переводике 29.01.20 04:36
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В рамках инициативы «Расширение прав и возможностей женщин», военные Саудовской Аравии открыли первый отдел для [набора] женщин

 January 21, 2020

  Saudi military opens first women’s section as part of “empowering women initiative”

JEDDAH: В воскресенье,  начальник штаба вооруженных сил Саудовской Аравии, генерал Файяд аль-Рувайли, открыл первый в вооруженных силах Саудовской Аравии  отдел для [набора] женщин.

Генеральный директор по набору  в армию генерал-майор Имад аль-Айдан объяснил правила приема и указал  позиции, которые смогут занимать женщины.

В рамках объявленной в октябре 2019 года  инициативы по привлечению большего числа женщин на  военную службу, женщины теперь могут вступать в армию в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов в Королевских сухопутных войсках Саудовской Аравии, Военно-воздушных силах, ВМС Саудовской Аравии, ПВО. Медицинские службы Ракетных войск стратегического назначения и Вооруженных Сил.

Эта инициатива является первой, которая позволяет женщинам подниматься по служебной  лестнице и достигать высоких чинов.

Бывший член Консультативного Совета СА  Хая аль-Муни'И ранее сказал Asharq Al-Awsat, что эти новые законы поддерживают права и возможности женщин в армии Королевства.

«Естественно, они получат  новую сферу деятельности. Это отражение национальной веры в равенство женщин и мужчин », - сказала она.

Эта инициатива является частью программы Саудовской Аравии «Видение 2030 года», направленной на расширение прав и возможностей женщин и предоставление им больше руководящих позиций, а также подчеркивает важность их участия в различных сферах деятельности.


От переводчика:  как я понимаю, йеменские “ребелы в шлёпанцах”  навтыкали “упакованным” по последнему слову техники  саудитам до такой степени, что тем приходится набирать в армию  женщин)))



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теги: Саудовская Аравия  
   
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