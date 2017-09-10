Незавершенное расследование: Нидерланды затягивают поиски виновных в крушении рейса MH17









Отмечается, что после обнаружения останков Генеральная прокуратура ДНР связалась с генпрокурором Нидерландов Фредом Ветербеком и выразила готовность незамедлительно передать останки, которые помогут идентифицировать пропавших без вести людей из Boeing-777. В ДНР надеются, что это позволит ускорить расследование крушения рейса MH17 и урегулирует затянувшийся конфликт Донбасса с Киевом.





В материалах портала «Boeingisback» упоминается книга президента НПО Комитета по бдительности против возрождающегося фашизма Киса ван дер Пайля «Полет MH17, Украина и новая холодная война», в которой автор рассматривает произошедшую катастрофу с точки зрения геополитики. Профессор отмечает, что Киев стал «пешкой в играх Запада» и окончательно испортил отношения с Москвой в связи с тем, что после крушения США намеренно предпринимали агрессивные попытки войти на европейский газовый рынок: обвинение России в причастности к трагедии позволило обосновать санкции и повлиять на реализацию проекта «Южный поток».





В конце августа 2017 года Российская Федерация передала данные с радаров в момент падения рейса MH17 и предоставила инструкцию по их расшифровке. По какой-то причине следователи из Нидерландов не запросили информацию сразу после катастрофы. Складывается впечатление, что материалы РФ будут полностью проигнорированы как противоречащие основной версии следствия. В них указано, что пуск ракеты «Бук» был совершен с подконтрольной Киеву территории.





Украинская сторона, при этом, не торопится подписывать меморандум об обмене данными в рамках расследования крушения Boeing-777: в Киеве считают, что проведение опроса свидетелей с помощью видеосвязи не отвечает правовым аспектам Украины. В любом случае, если допрос всё же состоится, вновь появятся данные, которые будут намеренно затягивать работу следователей.





Необходимо добавить, что весной 2017 года генпрокурор из Нидерландов сообщил: расследование трагедии MH17 продляется на неопределённый срок, однако международная комиссия не связывает кружение Boeing-777 над территорией ДНР с действиями РФ или российских граждан.

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Комментарии

Об этом на днях сообщил информационный портал «Boeingisback». Причиной возобновления изучения причин катастрофы стала находка журналиста Патрика Ланкастера: в районе падения были обнаружены неопознанные человеческие останки, которые предположительно могут принадлежать пассажирам злополучного рейса. Мужчина опубликовал видеозапись находки на «YouTube» и отметил необходимость исследования материала в Нидерландах с целью определить личности погибших.