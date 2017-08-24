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опубликовано редакцией на Переводике 24.08.17 17:19
скаут: Miroslav;
 
 

Дело Псаки живет и процветает

Джен Псаки, бывшая с 2013 по 2015 год лицом Госдепа, а затем занимавшая пост помощника президента США по коммуникациям, настолько прославилась своими, как бы помягче сказать, неординарными фразами, что в лексикон американцев даже вошло новое слово Psaking, обозначающее речь человека, «не разбирающегося в вопросе, но делающего безапелляционные заявления, путая факты».

Подозрение, что это слово можно применить еще к некоторым американским публичным лицам возникло, когда пост пресс-секретаря президента Америки заняла Сара Хакаби Сандерс, заявившая про себя, что она "имеет состояние благодати».

Далее она в «псакинге» замечена не была, но надежда, что у Псаки будут последовательницы, не умерла. Новый представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила на днях, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым в Литве, хотя на самом деле встреча прошла в Минске.

Причем, в отличие от Псаки, которая, будучи загнанна в угол, могла признаться в своей некомпетентности («у меня в бумажке так написано»), Науэрт, видимо, идти на уступки не будет: на вопрос журналиста, не оговорилась ли она, представитель Госдепа ответила категорическим нет: «Я знаю, что они были в Литве».

Такой безответственный подход при выборе публичных лиц способен вызвать недоумение: неужели их некомпетентность не видят те, кто решает вопрос об их назначении?

Но дело может оказаться не таким простым. Существует мнение, что образ Псаки создавался с определенными целями: таким образом государственный департамент США выигрывал время для полного анализа той или иной ситуации во избежание несогласованности в заявлениях первых лиц.

Правда это или нет, судить трудно. Уверенно можно сказать только одно: пока еще дело Псаки живет и процветает. Что может быть, и неплохо: хоть какая-то разрядка на фоне воинственных речей, все чаще звучащих из Белого дома.

Zolotoy


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теги: США  
   
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