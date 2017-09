архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.09.17 14:26 скаут: vikisav; переводчик vikisav; Глобальная сеть

"The Shanghai Cooperation Organization: chaos prevention is possible" ШОС. Предотвратить хаос реально В числе самых первых документов, подписанных участниками установочного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Шанхае в 2001 году, была Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. А уже в июне 2002 года в Санкт-Петербурге на встрече глав государств-участников организации было подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре (РАТС). То есть, с первых дней своего существования ШОС перед ее исполнительными органами были поставлены задачи по пресечению террористических актов, а также сепаратизма и экстремизма в Центральной Азии. По мнению Тан Цзясюаня, бывшего в то время министром иностранных дел Китая, она стала первой международной организацией, сделавшей идею борьбы с терроризмом стержнем своей деятельности. Однако с тем набором геополитических игроков всерьез решать проблемы терроризма, экстремизма, наркоторговли и т. д., в столь огромном регионе было просто невозможно. В результате предпринятых российской стороной дипломатических усилий в 2017 году на очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в нее официально вступили Индия и Пакистан. И судя по прошедшей в столице Казахстана встрече на высшем уровне, заявленная ранее задача борьбы с терроризмом становится приоритетом. Прямым свидетельством этого стало выступление на саммите президента РФ Владимира Путина. Он особенно подчеркнул необходимость возобновления работы контактной группы ШОС — Афганистан, а единственным руководителем национальной делегации, с которым у него состоялась официальная встреча, был премьер-министр Пакистана. И это не удивительно, ведь именно Афганистан и граничащая с ним пакистанская "зона племен" являются де факто неподконтрольными местным властям территориями. Эта "терра инкогнита" представляет собой прекрасный плацдарм для наркомафии и различных террористических организаций, несущих угрозу не только Центральной Азии, но и всей Евразии в целом. Президент Путин открыто предупредил коллег о том, что исламские террористы готовятся дестабилизировать Центральную Азию. Сегодня любому наблюдателю совершенно ясно, что в Афганистане США даже при помощи НАТО и коррумпированной местной администрации не может стабилизировать ситуацию и решить наболевшие социально-экономические проблемы. Афганистан быстро сползает в кровавый хаос очередной гражданской войны; очевидным образом роль радикальных исламистов и террористических организаций возрастает, подпитываясь деньгами полученными от наркоторговли. Масла в огонь подливают и постоянно раздающиеся на Западе призывы ряда политиков вывести натовские военные контингенты из страны. Таким образом, в ближайшее время негативное влияние афганской проблемы на безопасность государств Центральной Азии будет нарастать ввиду неизбежного в перспективе вывода основной части иностранных войск из Афганистана. Впрочем, кошмар вполне можно предотвратить. И именно ШОС обладает наибольшим потенциалом для разрешения афганской проблемы и связанных с ней нетрадиционных угроз, ведь помимо России и Китая, членами этой организации являются практически все центральноазиатские государства, за исключением Туркменистана, а странами-наблюдателями - Афганистан и активно вовлеченные в разрешение указанной проблемы Пакистан, Иран и Индия. Однако именно Китай, являющийся одной из основ Шанхайской организации сотрудничества, пока не выказывает активного желания участвовать в предотвращении центральноазиатского пожара. В Пекине терпеливо анализируют афганскую проблему, пассивно пытаясь минимизировать предстоящие риски. И это серьезно ослабляет деятельность ШОС на афганском направлении. Подобная недальновидность может дорого обойтись Пекину, учитывая проблемы с уйгурскими исламистами на севере КНР. Впрочем, главное, что у ШОС есть реальные дипломатические, финансовые и военные возможности купировать угрозу расползания исламского экстремизма и терроризма в регионе. статью прочитали: 77 человек Комментарии