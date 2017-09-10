Видео: Обращение Главного управления разведки Министерства обороны Украины к российским террористам

АВТОР: ДМИТРИЙ ПАВЛЕНКО 08.09.2017

Пользователи Сети высмеяли размещенный на странице ГУР Минобороны Украины пропагандистский ролик с обращением к «врагам Украины»

Опубликованное в Сети видеообращение украинских военных разведчиков «к врагу», якобы посвященное памяти ликвидированного 27 июня 2017 года в Киеве полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максима Шаповала, вызвало широкий резонанс.

Вопреки цели авторов ролика, его никто не воспринял всерьез и не испугался «бравых украинских вояк», успешно умеющих воевать разве что с собственным мирным населением. При просмотре сразу же обращает на себя внимание дешевый пафос, которым проникнуто это так называемое обращение к врагу, под которым подразумевается, конечно же, Россия и ее граждане.

«Киборги» не боятся смерти… Они боятся, что их узнают на стройках в Подмосковье

«Посмотри в мои глаза, враг! Ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя? Ты считал, что легко одолеешь меньшего? Или ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю, ты забыл, что я — наследник славных воинов?» — разглагольствует некий боец в балаклаве, чем-то напоминающий героического «котловодца» Семена Семенченко до того момента, как соизволил «открыть личико» и все узнали в грозном командире карательного батальона «Донбасс» неказистого донецкого мошенника Костю Гришина.

«Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я опытный воин. Я не чувствую боли, я не боюсь смерти. Я готов погибнуть за свой дом… Во мне течет кровь воина. Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза своей смерти», — продолжает свой пафосный монолог грозный украинский розвiдник.

Пользователи соцсетей тут же предположили, что бравый «герой Украины» неспроста скрывает свое лицо. Ведь недалек тот час, когда отважным украинским воякам предстоит отправляться на заработки к «агрессору». А если «засветишься», то могут и «по тыкве настучать», как выразился один из комментаторов. Некоторым из просмотревших столь «патриотичный» ролик тут же пришла на ум аналогия с не менее воинственными боевиками запрещенного в России «Исламского государства» (ИГИЛ). Впрочем, они недалеки от истины.

Украинские наследники Абвера

Примечательно, что ролик, о котором идет речь, появился накануне так называемого дня военной разведки Украины, 7 сентября. В этот день в 1992 году президент Леонид Кравчук подписал указ о создании при Министерстве обороны управления военной стратегической разведки. Однако, по мнению киевских пропагандистов, история украинской военной разведки начинается еще с Киевской Руси, то есть с тех времен, когда самой Украины еще не было и в помине. Так, портал «Факты ICTV» представил 7 «фактов» о деятельности украинской военной разведки, где таковая значится в качестве правопреемника казацкой разведки времен Богдана Хмельницкого. Еще один из приведенных «фактов» вызывает настоящий когнитивный диссонанс. Подконтрольный киевскому режиму портал заявляет о том, что «украинская разведка спасла польский Краков во время Второй мировой войны». За «украинских разведчиков» портал «Факты ICTV» выдает советскую разведывательную группу «Голос» во главе с Евгением Березняком, ставшим прототипом легендарного майора Вихря. Советские разведчики 156 дней провели в немецком тылу в районе Кракова и предотвратили взрыв исторического города перед освобождением его войсками Красной армии.

Любопытный факт, о котором умолчали украинские СМИ. В то время как советские разведчики во главе с Березняком, славу которых теперь пытается присвоить себе ГУР МО Украины, рискуя жизнями, спасали от уничтожения нацистами польский Краков, главный «герой» постмайданной Украины Степан Бандера пребывал… в том же Кракове. Только занимался лидер ОУН не спасением города и его жителей, а подготовкой диверсантов из числа украинских националистов для заброски в советский тыл в интересах германской военной разведки — Абвера. По одной из версий, из окруженного Красной армией города в январе 1945 года Бандеру вывозил лично Отто Скорцени, считавшийся главным диверсантом фюрера и спасителем итальянского дуче. Так что военной разведке киевского режима следовало бы считать своим отцом-основателем Бандеру и других украинских националистов, работавших на гитлеровскую Германию, но никак не Березняка. К слову, проживавший после окончания войны в Киеве Евгений Березняк назвал «пощечиной всем ветеранам Великой Отечественной войны» присвоение президентом Виктором Ющенко Степану Бандере звания Героя Украины и даже собирался отказаться от аналогичной награды, которой его удостоил в 2001 году Леонид Кучма. Скончался Евгений Березняк 23 ноября 2013 года в самом начале майданного шабаша, не дожив трех месяцев до своего 100-летнего юбилея и прихода к власти на Украине идейных наследников тех самых нацистов, от которых он спасал Советский Союз, Польшу и весь мир.

Террор как метод

Современная военная разведка Украины в лучших традициях Бандеры и его приспешников проявила себя во время карательной операции в Донбассе. Одним из направлений ГУР стала террористическая деятельность. Так, в подчинении ГУР находится 8-й полк сил специальных операций (ССО), постоянным местом дислокации которого является город Хмельницкий. По озвученной МГБ ЛНР после задержания группы украинских диверсантов информации, военнослужащие этого спецподразделения участвовали в подготовке и совершении террористических актов на территории Донецкой и Луганской республик, жертвами которых стали в том числе Моторола, Гиви и полковник Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Как отмечал экс-министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, именно ГУР может стоять за организацией взрывов в Луганске 7 июля 2017 года. Украинским ведомством готовились теракты и на территории Российской Федерации.

Стоит добавить, что именно ГУР Минобороны Украины стояло за организацией неудачного прорыва в Крым диверсионной группы в августе 2016 года. Ее участники были либо ликвидированы, либо задержаны, но при этом погибло двое российских военнослужащих.

Нельзя не обратить внимание на несколько комичную, но вполне себе характерную деталь: в октябре 2016 года в ГУР была введена новая эмблема, на которой изображена уж больно похожая на нацистского орла сова, пронзающая мечом карту России. Комментарии, как говорится, излишни.

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