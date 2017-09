архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.09.17 06:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Fiction Story: A B-2 Spirit Stealth Bomber Is Downed During An Air Strike On A North Korean Nuclear Site" Италия - 13 августа 2017 г. Стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, бортовой номер 82-1067, сбит над северокорейским ядерным научно-исследовательским центром в Йонбёне. Началось... Ну или могло бы начаться…. Aug 13 2017 - 18 Comments

By Tom Demerly

Рассказ из серии - “Что если…”

Отказ от ответственности: эта история содержит некоторые “поэтические вольности”, чтобы сделать вымышленный сценарий более интересным.

3:19 Время местное. Высота 35 000 футов, стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, в 15 милях к западу от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. Стелс-бомбардировщик В-2 почти невидим для радаров. Но не для пуль и снарядов. Проведя операцию по нанесению массированного бомбового удара по северокорейскому центру разработки ядерного оружия в Йонбене, стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, бортовой номер 82-1067, на средней высоте и высокой скорости, уходил из района бомбежки. Стелс-бомбардировщик шел с погашенными бортовыми огнями, его двигатели работали в режиме пониженной эмиссии. “Spirit of Arizona” был одним из трех B-2, которые нанесли массированный удар конвенциональными боеприпасами по ядерному центру в Йонбёне. Это была самая мощная бомбардировка Новой Корейской войны, Центр сравняли с землей. И хотя требовалось несколько часов, чтобы собрать данные о результатах бомбардировки, никто из экипажа не сомневался что спутниковые снимки покажут успех рейда - экспериментальная установка, склады и сами реакторы были полностью уничтожены градом управляемых 2,000-фунтовых бомб. Теперь экипаж “Spirit of Arizona” должен был доставить себя и свой почти невидимый, но абсолютно беззащитный самолет стоимостью два миллиарда долларов, из наиболее охраняемого воздушного пространства в мире назад на авиабазу ВВС Whiteman, штат Миссури, CONUS (Континентальные США).

03:22 время местное. Высота 37 800 футов, северокорейский МиГ-29 “Fulcrum”, 28 миль на юго-запад от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. У майора Ким Си Квока было больше часов пилотирования МиГ- 29, чем у любого другого северокорейского летчика-истребителя за исключением, может быть, одного-двух. И большую часть этого времени он управлял своим МиГом в ночных условиях, с использованием приборов ночного видения - чрезвычайно важное обстоятельство, учитывая, что северокорейские ВВС не имели достаточно приборов ночного видения совместимых с МиГ-29 которые стояли на вооружении. Данное обстоятельство и привело к тому что этим вечером майор Квок был отправлен на боевое патрулирование в район стратегического объекта Йонбен. То, что американские стелс-бомбардировщики смогли добраться до ядерного центра стало серьёзной неудачей для северокорейцев. Майор Квок знал, что несколько минут назад, по Йонбену был нанесен удар, вероятнее всего крылатыми ракетами или, может быть, американскими стелс-бомбардировщиками. Квок не мог ничего сделать с крылатыми ракетами. Он читал о британских пилотах на “Спитфайрах” которые во время Второй мировой войны сбивали первые крылатые ракеты, немецкие Фау-1, летя рядом с ними и опрокидывая их концевой частью крыльев своих самолетов. Это было бы невозможно проделать с низковысотными американскими Томагавками, но, если удар был нанесен бомбардировщиками и они находились в зоне его патрулирования, то он должен был найти и уничтожить их. Как опытный летчик, он предполагал, что маршрут отхода врага от цели должен пролегать на самом узком участке между целью бомбежки и побережьем. Так что именно туда он и отправился искать “невидимые” американские стелс-бомбардировщики. В марте 1999 года югославы использовали комбинацию наземных наблюдателей и опытных операторов радаров, чтобы обнаружить и сбить стелс-истребитель F-117. Этот удачный “золотой” выстрел, стал подтверждением того, что “невидимый” не значит неуязвимый. Майор Квок знал это. Он знал, что американский стелс-бомбардировщик не имеет другой защиты, кроме “невидимости”, и , если он обнаружит его, он может его сбить.

3:28 Время местное. Высота 35 000 футов, стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, в 41 миле к западу от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. В то время как бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, после удара по Йонбену, скрытно уходил в сторону побережья, командир группы, капитан Билл Майерс из Пенсаколы, Флорида и командира экипажа майор Дэйв Эванс из Булдера, Колорадо, по шифрованным каналам непрерывно получали постоянно обновляемые данные о воздушной обстановке и активности ПВО противника. Все три бомбардировщика группы следовали на базу различными маршрутами и было весьма маловероятно, чтобы вражеский истребитель или расчет зенитного комплекса ПВО смогли каким-то образом обнаружить один из В-2-х ночью. B-2 был скоростным, относительно малошумным дозвуковым самолетом, окрашенным в черный цвет, чтобы быть невидимым на фоне ночного неба, летевшим на небольшой высоте где инверсионный след, способный выдать бомбардировщик вражескому летчику-истребителю, был едва ли не нулевым. Едва ли, но не нулевым. Майерс и Эванс знали, что вся северокорейская ПВО будет искать их всеми своими глазами и приборами. Даже при том что в их руках был самый современный боевой самолет в истории, они все еще должны были очень постараться чтобы выйти из северокорейского воздушного пространства незамеченными.

KC-135 Strantotanker из 100-го авиакрыла самолетов-заправщиков проводит дозаправку B-2 Spirit из 509-го бомбардировочного авиаполка ночью 18 января 2017 г., во время миссии по нанесению бомбовых ударов по тренировочным лагерям Исламского государства в Ливии. Малозаметность B-2 даёт ему большую свободу действий на больших высотах, расширяя, таким образом площадь охвата для датчиков самолета. Радиус действия самолета (без дозаправки) составляет приблизительно 6,000 морских миль (9,600 километров). (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Kate Thornton)

3:29 Время местное. Высота 37 800 футов, северокорейский МиГ-29 “Fulcrum”, 47 миль на юго-запад от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. Квок действительно не видел американский бомбардировщик, то что он видел, казалось, было тонким разрезом в ночном небе. Свет отражавшийся от влажного воздуха на более низких высотах давал мягкий отблеск в высоту. Небо, в своей черной пустоте, имело мягкий серебристый оттенок по всему горизонту. На его фоне, мертвой чернотой выделялась маленькая узенькая полоска ниже и левее Мига майора Квока. Не зная в точности о возможностях радаров американского бомбардировщика, если это был он, Квок аккуратно зашел в хвост тому, что как он предположил, было его потенциальной целью. Он мягко двинул ручку управления вперед и, его МиГ, увеличив скорость, мгновенно покрыл расстояние до “черной полоски” находившейся ниже. Подход был проделан отлично, выше и сзади. Если он был прав, то это выглядело слишком легко.

3:29 Время местное. Высота 34 000 футов, стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, в 45 миль к юго-западу от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. Майерс и Эванс знали, что у них появились проблемы. АВАКС передал по шифрованным каналам, что вражеский самолет находится выше и позади них. Был небольшой шанс, что он может обнаружить их визуально. Единственное что они могли сделать, это перепроверить параметры настройки малозаметности и убедиться что газ на максимуме чтобы они могли как можно быстрее выйти из северокорейского воздушного пространства. Если уже не слишком поздно.

3:30 Время местное. Высота 37 700 футов, северокорейский МиГ-29 “Fulcrum”, 49 миль на юго-запад от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. Квок, сначала не был уверен, что перед ним американский бомбардировщик. Через приборы ночного видения он видел размытую, напоминавшую разрез темную полоску, чуть более черную чем ночное небо. Затем перед ним появились два ярких прямоугольника зеленого цвета - тепло выхлопных газов четырех двигателей B-2. Даже при том, что сопла были прикрыты защитными экранами для снижения инфракрасной заметности снизу, они выдавали достаточно много тепла чтобы быть хорошо видимыми сверху. Этот тепловой след и был виден через приборы ночного видения майора Квока. Его пальцы легли на консоль управления авиационной пушкой. Переводчик был поставлен на положение “Огонь” и палец нажал на спуск находившийся на внешней стороне ручки управления. 30-миллиметровая пушка выдала яркую линию быстро превратившуюся пунктирную дугу прошившую ночное небо. Дуга пунктирных точек расширилась, распалась и исчезла. Квок резко ушел вправо, совершая противозенитный маневр, в основном инстинктивно, но ещё и потому что не хотел обогнать цель или столкнуться с ней. Он не знал, попал ли он. Он взял ручку управления резко на себя, чтобы сделать “мертвую петлю” и посмотреть попал ли он в стелс-бомбардировщик. Когда Квок закончил “петлю” и выровнял самолет, он увидел, как кувыркаясь в ночном небе к земле летит черный, горящий бумеранг.

3:30 Время местное. Высота 34 400 футов, стратегический бомбардировщик B-2 “Spirit of Arizona”, в 55 миль к юго-западу от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, Северная Корея. Красные вспышки сигнала тревоги осветили кабину. Нос самолета опустился, Эванс попытался добавить газ и медленно потянул ручку управления на себя, но реакции не последовало. Самолет начал дрожать, и странно вертеться. Он разваливался. Перегрузка резко возросла, и самолет вошел в плоский штопор, как бумеранг. Эванс протянул руку, взялся за ручку катапульты и прокричал сквозь маску - “Катапультируйтесь! Катапультируйтесь! Катапультируйтесь!” Майерс не слышал его. Может быть он пытался спасти самолет, а может быть он был ранен или убит. Во всяком случае катапультой он так и не воспользовался. B-2 перевернулся в воздухе почти на 180 градусов, и начал падать носом вниз как воздушный змей оторвавшийся от удерживавшей его бечевы. Верх кабины взорвался огнем - вылетело кресло-катапульта майора Дэйва Эванса. Оно кувырком пролетело вниз 15,000 футов, затем несколько стабилизировалось. На высоте 10,000 футов барометрический высотомер автоматически освободил Эванса от кресла, и его парашют начал раскрываться. Катапультирование, как и все прыжки из гибнущего самолета, было жестким. Полная потеря пространственной ориентировки усугублялась темнотой. После катапультирования, когда его кресло кувыркаясь падало в темноту, Эванс потерял сознание, и пришел в себя только уже когда под раскрывшимся куполом парашюта быстро летел вперед подгоняемый ветром. Он не знал этого, но ветер нес его к западному побережью Северной Кореи. Недостатком стелс-самолета является то, что когда он разбивается, спасателям очень трудно найти выживших членов экипажа, если они есть. Сиденье катапульты майора Дэйва Эванса было оборудовано радиомаяком ProFIND SLB-2000-100. Маяк - часть комплекта выживания пилота, запакованного в сиденье кресла-катапульты ACES II. Маяк активируется, когда пилот отделяется от кресла и остается висеть на пилоте как часть комплекта выживания. На уровне 9,500 футов над землей радиомаяк Эванса начал передавать сигнал.

03:40 время местное. Высота 45 000 футов, самолет американских ВВС E-3 Sentry AWACS, в 21 миле к западу от северокорейского побережья. Рядовой ВВС 1-го класса Стефани “Stuffy Stef” Монро, оператор бортовой аппаратуры обнаружения, странно подверженная аллергиям на борту E-3, летевшего недалеко от берегов Северной Кореи, видела на своем мониторе сигнал, который ей показывали только когда она училась на курсах операторов. Вспыхивающий символ обозначал, что сигнал поступал от аварийного радиомаяка из комплекта выживания пилота. Она вызвала командира. Меньше чем через минуту половина команды E-3 была полностью загружена новой задачей - спасением одного из самых ценных активов американских вооруженных сил - пилота стратегического стелс-бомбардировщика.

(Авиабаза Tinker, Оклахома), военнослужащие 960-й эскадрилии наведения авиации контролируют воздушную обстановку во время полета самолета E-3 23 марта. E-3 первый раз прибыл на авиабазу Tinker 23-го марта 1977 г. , и с тех пор, в течение почти 30 лет , военнослужащие каждый год проводят такие наблюдательные полеты. (Air Force photo by Staff Sgt. Stacy Fowler)

Эта история была первоначально опубликована на сайте Tomdemerly.com. статью прочитали: 2 человек Комментарии