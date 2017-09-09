Фото: российские военнослужащие в городе DEIR EZZOR

На новой фотографии появившейся онлайн показаны российские военнослужащие в сирийском городе Deir Ezzor. Согласно местным источникам, российские военные советники играют важную роль в продолжающемся сражении за город Deir Ezzor. Русские также активно участвуют в кампании поставки гуманитарной помощи, нацеленной на улучшение гуманитарной ситуации в Deir Ezzor.

Члены про-правительственного палестинского ополчения Liwa al-Quds в городе Deir Ezzor:

статью прочитали: 29 человек