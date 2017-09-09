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дата публикации 09.09.17 20:39
скаут: Игорь Львович;
   
 

Фото: российские военнослужащие в городе DEIR EZZOR

Photo: Russian Servicemen In Deir Ezzor City

На новой фотографии  появившейся  онлайн  показаны  российские военнослужащие  в сирийском городе Deir Ezzor. Согласно местным источникам, российские военные советники играют важную роль в продолжающемся сражении за город Deir Ezzor. Русские также активно участвуют в кампании поставки гуманитарной помощи, нацеленной на улучшение гуманитарной ситуации в Deir Ezzor.

Члены про-правительственного  палестинского ополчения Liwa al-Quds  в  городе  Deir Ezzor:

Photo: Russian Servicemen In Deir Ezzor City

Photo: Russian Servicemen In Deir Ezzor City

Photo: Russian Servicemen In Deir Ezzor City


статью прочитали: 29 человек

   
теги: Сирия  
   
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