Химия и смерть: зачем Израиль бомбил Сирию

08 Сентябрь 2017 Тимур ОЛЕВСКИЙ



Самолеты Израиля нанесли удар по объектам войск Башара Асада, заявили в Дамаске. Сирийская армия сообщила о гибели двух военнослужащих и материальном ущербе. Официально Израиль эту информацию никак не комментирует.

Израильская газета "Гаарец" утверждает, что удар нанесли по научно-исследовательскому объекту в городе Масьяф в провинции Хама, на территории которого велась разработка биологического и химического оружия.

Бывший высокопоставленный офицер "Моссада" Исраэль Лави рассказал, что операцию по нанесению авиаудара по объектам в Сирии можно назвать "деликатной", поскольку она проводилась вдали от Израиля в месте, "которое кишит русскими".

Израиль не мог совершить авианалет, не предупредив Россию. "Израиль показал, что русские не мешают нам охранять свои интересы и бороться с Ираном", – подчеркнул Исраэль Лави.

Позднее командование армии Сирии заявило, что атака на военный объект проводилась из воздушного пространства Ливана. О пролетах самолетов ЦАХАЛ над Ливаном ночью сообщали и источники в ливанской Хезболле.

Секретные заводы химического оружия

Атака израильских ВВС на предполагаемый сирийский химический объект случилась на следующий день после того, как в ООН официально объявили о причастности властей Сирии к примению зарина в провинции Идлиб в апреле этого года. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека. В документе также утверждается, что власти Сирии не менее семи раз применяли химическое оружие в период с марта по июль 2017 года.

В январе 2016 года международная организация по запрещению химоружия (ОЗХО), созданная при поддержке ООН, заявила о полном уничтожении химического арсенала Сирии.

А в апреле 2017 года массированная химическая атака в провинции Идлиб уносит жизни 84 человек, в том числе 27 детей. Всего пострадали больше 600 человек.

Большинство стран, включая Германию и США, открыто обвинили сирийские власти в этой атаке. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Сирия все еще хранит химическое оружие, несмотря на международные договоренности.

По оценкам ЦРУ, Сирия в состоянии производить сразу несколько отравляющих веществ: зарин, иприт, табун и газ VX на пяти своих тайных фабриках.

Предприятие Сирийского научно-исследовательского центра, которое, как полагают эксперты, и поразили израильские ракеты в ночь на 7 сентября, является как раз одной из таких секретных фабрик. О том, что в районе города Масьяф есть тайная химлаборатория, журнал Spiegel писал еще в 2012 году.

После атаки в Идлибе телеканал "Би-би-си", со ссылкой на свои источники в разведке, рассказал о том, что власти Сирии продолжают заниматься производством химического оружия. В перечне объектов – вновь знакомое название.

"В документе разведслужб, оказавшемся в распоряжении "Би-би-си", говорится, что сирийское химоружие производится на трех объектах – Масьяф в провинции Хама, Думмар и Барзех, в окресностях Дамаска", – утверждал телеканал.

В том же материале источник "Би-би-си" утверждал, что Иран и Россия знают об этих трех химических предприятиях в Сирии, и знают, что они на самом деле производят.

Бывший глава израильской военной разведки, как только стало известно об атаке на объект в Масьяфе, так прокомментировал ее в твиттере.

"Удар, о котором сообщили накануне, не является обычным. И сыграет существенную роль в дальнейшем развитии конфликта. Ставшая целью фабрика в Масьяфе производит химическое оружие и бочковые бомбы, унесшие тысячи жизней мирных сирийцев", – написал он.

ОЗХО проводила инспекцию на объекте в Масьяфе. Однако, по данным "Би-би-си", производство отравляющих веществ на предприятии никогда не останавливалось. Его просто перенесли в так называемые "закрытые секции".

По данным британской разведки, объект в Масьяфе не просто производил химическое оружие. У него была и вполне конкретная специализация – установка боеприпасов с ядовитыми газами на ракеты большой дальности. От Масьяфа до границы Израиля чуть больше 200 километров.

Война с Хезболлой и присутствие Ирана

Ливанское движение Хезболла, признаное в Израиле террористической организацией, – союзник Ирана в Сирии. Уже после новостей об авиаударе по химическим объектам сирийской армии стало известно, что в ближайшее время президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Ранее Харири заявил, что считает участие шиитской группировки Хезболла в сирийском вооруженном конфликте огромной ошибкой, о которой он говорил лидерам боевиков в лицо.

В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно вылетел в Сочи. Свой визит к Владимиру Путину израильский премьер объяснил тем, что растет роль Ирана в сирийском конфликте. На фоне побед на террористами из "ИГ" Иран занимает территории, освобожденные от экстремистов. Это угрожает безопасности Израиля у его северных границ. Чем точно закончились переговоры с Владимром Путиным осталось тайной, однако по итогам премьер Израиля говорил так:

"Иранское присутствие в Сирии представляет опасность не только для нашей страны, но и для всего региона. В беседе с президентом Путиным я очень четко обозначил нашу позицию по этой проблеме. И тот факт, что для нас это абсолютно неприемлемо. По итогам моих встреч с Путиным в прошлом, могу сказать, что каждый такой разговор приносил пользу безопасности Израиля и его интересам. Я верю, что и интересам России также. О нашей сегодняшней беседе могу сказать то же самое".

Красная линия для Израиля

Мог ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждать с Владимиром Путиным удары по сирийским военным объектам и будет ли Россия мешать самолетам ЦАХАЛ бомбить цели союзников, рассказал Настоящему Времени политолог Дмитрий Дубов.

— Была недавно встреча нашего премьера с Путиным в Сочи, и вот тут действительно возникают вопросы. Говорил ли ему Нетаньяху, что Израиль будет бомбить – не знаю, мне кажется, навряд ли. Говорил ли он ему, что Израиль оставляет за собой право реагировать, когда он видит, что вот-вот будет пересечена красная черта – наверняка, и об этом он говорил неоднократно и публично, и в других форматах. Но вот как отреагирует на это Россия, учитывая, что авиаудар был нанесен по объекту, который находится буквально в 20 километрах от месторасположения российских объектов в Сирии, это уж действительно конкретный вызов, с которым Израилю придется считаться.

Надо понимать, что Сирия сегодня – это не та Сирия, которая была несколько лет назад. Вся эта война с ИГИЛом и с оппозицией, как угодно можно интерпретировать, Асада очень сильно истощила, и, как результат, он оказался, наверное, даже более, чем хотел, зависим от Ирана и от его сателлита Хезболлы. И вот тот самый научно-исследовательский центр, по которому был нанесен удар, возможно, что там производилось оружие, которое, с точки зрения Израиля, могло попасть в руки Хезболлы. А для Израиля это как раз та самая красная линия, которую здесь не готовы терпеть.

Что касается этого удара, он был нанесен самолетами, по сообщениям иностранных СМИ, Израиля, и был нанесен он, это известно, с территории не Сирии, а с территории Ливана. То есть для того, чтобы бомбить сирийские объекты, израильским самолетам нет необходимости залетать на сирийскую территорию.

Что же касается Ирана, то как в Иране, так и в Сирии, кстати, есть комплексы С-300, и, возможно, даже С-400, но, как показывает практика, если этот объект был защищен, на бумаге, по крайней мере, комплексами ПВО, то эта защита не сработала. Что дает некую надежду Израилю, по крайней мере, надежду рассчитывать на то, что эти комплексы не сработают и когда дело дойдет до возможной теоретической атаки по иранским ядерным объектам, о чем вслух говорил в последнее время израильский премьер.

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