опубликовано редакцией на Переводике 08.09.17 21:20 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Moon of Alabama”,

"The Rohingya Of Myanmar - Pawns In An Anglo-Chinese Proxy War Fought By Saudi Jihadists" Глобальная сеть - 04 сентября 2012 г. Рохинджа в Мьянме - пешки в англо-китайской опосредованной войне Внимание СМИ направлено на небольшое этническое насилие в Мьянме, бывшей Бирме. История в "западной" прессе следующая - мусульман-рохинджа несправедливо оговаривают, изгоняют из страны и убивают толпы буйствующих буддистов и военные в штате Ракхайн на границе с Бангладеш. Такие "либеральные гуманитарные интервенционисты" как "Хьюман Райтс Уотч" объединились с такими исламистами как президент Турции Эрдоган в громком оплакивании тяжелой участи рохинджа.

Этот удивительный союз случался также во время войн против Ливии и Сирии. На сегодня это является тревожным признаком. Возможно, за всем этим скрывается нечто большее, чем местный конфликт в Мьянме? Кто-то раздувает пожар? Несомненно. В то время как этнический конфликт в штате Ракхайн является очень старым, в последние месяцы он превратился в партизанскую войну джихадистов, финансируемую и возглавляемую из Саудовской Аравии. Этот регион представляет собой геостратегический интерес:

Ракхайн играет важную роль в [китайской инициативе "Один пояс - один путь"] ОПОП, так как он является выходом в Индийский океан и местом запланированных многомиллиардных китайских проектов - запланированной экономической зоны на острове Рэмри и глубоководный порт Киокфуи, где расположены нефте- и газопроводы, соединенные с городом Куньмин в провинции Юньнань. Трубопроводы с западного побережья Мьянмы, идущие на восток, в Китай, позволяют импортировать углеводороды из Персидского залива в Китай, избегая узкого места в Малаккском проливе и оспариваемые районы Южно-Китайского моря.

изображение - Geostrategic Media - увеличить Это в "интересах Запада" - препятствовать проектам Китая в Мьянме. Разжигание джихада в Ракхайн может помочь добиться этого. Существует исторический пример подобного - опосредованная война между рохинджа и бама в Бирме. Во время Второй мировой войны британские имперские войска подстрекали мусульман-рохинджа в Ракхайн драться с бама, доминирующими буддистами-бирманскими националистами, состоявшими в союзе с японскими империалистами.

увеличить Мусульмане-рохинджа иммигрировали в северные части Аракана, сегодня это штат Ракхайн в Мьянме, с 16-го века. Большая их волна пришла во время британской имперской оккупации около ста лет назад. Незаконная иммиграция из Бангладеш продолжалась в последние десятилетия. Всего в Мьянме проживает около 1,1 миллиона мусульман-рохинджа. Рождаемость у рохинджа, как утверждается, выше, чем у местных араканских буддистов. Последние чувствуют себя под гнетом на собственной земле.

В то время как эти группы населения смешаны в некоторых городах, существует множество деревень, которые на 100% состоят из одной из этих групп. Рохинджа в целом слабо интегрированы в Мьянме. Большинство не признаются официально гражданами страны. В течение столетий и в последние десятилетия было несколько ожесточенных столкновений между иммигрантами и местным населением. Последний мусульманско-буддистский конфликт бушевал в 2012 году. С тех пор в этом регионе было создано явно исламистское повстанческое движение. Оно действует под названием "Армия спасения араканских рохинджа" (АСАР) и возглавляет его Атаулла абу Аммар Джанджуни, джихадист из Пакистана. (АСАР ранее действовало под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры".) Атаулла родился в большой общине рохинджа в Карачи, Пакистан. Он вырос и получил образование в Саудовской Аравии. Он прошел военную подготовку в Пакистане и работал ваххабитским имамом в Саудовской Аравии, прежде чем приехал в Мьянму. С тех пор он проводил идеологическую обработку, нанимал и обучал местную партизанскую армию из примерно 1000 такфиритов. Согласно сообщению 2015 года в пакистанской газете "Dawn", в Карачи живут более 500 000 рохинджа. Они прибыли из Бангладеш в 1970-е и 1980-е по настоянию военного режима генерала Зия-уль-Хак и ЦРУ, чтобы воевать с Советами и правительством Афганистана: Община рохинджа [в Карачи] более расположена к религии и они отдают своих детей учиться в медресе. Это главная причина того, что многие религиозные партии, особенно "Але Суннат Валь Джамаат", "Джамаат-и-Ислами" (ДжИ) и "Джемиат Улема-и-Ислам-Фазл", формируют свои организации в бирманских кварталах.

...

"Ряд членов община рохинджа, живубщие в Аракан Абад, потеряли своих родственников во время недавних атак буддистских толп в июне 2012 года в Мьянме", - сказал Мохаммед Фазил, местный активист "ДжИ".

Рохинджа в Карачи периодически собирают пожертвования, закат (налог в пользу нуждающихся - прим. перв.) и шкуры жертвенных животных и посылают их в Мьянму и Бангладеш, чтобы поддержать перемещенные семьи. Агентство "Рейтер" отметило в конце 2016 года, что джихадистская группа тренируется, руководится и финансируется через Пакистан и Саудовскую Аравию: Группой мусульман-рохинджа, напавшей на пограничников Мьянмы в октябре, руководят люди со связями с Саудовской Аравией и Пакистаном, заявила Международная кризисная группа (МКГ) в четверг, сославшись на членов группы. ... "Хотя это не подтверждено, но есть признаки, что Атаулла ездил в Пакистан и, возможно, еще куда-то, и что он прошел практическое обучение современным методам партизанской войны", - сказала группа. Она отметила, что Ата-Улла является одним из 20 рохинджа из Саудовской Аравии, руководящим операциями группы в штате Ракхайн. Кроме того, комитет из 20 старших эмигрантов рохинджа контролирует эту группу, штаб-квартира которой находится в Мекке, сказала МКГ. Джихадисты из АСАР заявляют, что они атакуют только правительственные войска, но араканские буддисты из числа гражданского населения также попадают в засады и их убивают. Также сжигаются и буддистские деревни. Правительство Мьянмы утверждает, что Атаулла и его группа хотят объявить независимое исламское государство. В октябре 2016 года его группа начала атаковать полицию и другие правительственные силы в этом районе. 25 августа этого года группа напала на 30 полицейских участков и военных объектов и убила 12 полицейских. Армия и полиция отреагировали, как это обычно бывает в этом конфликте, сожжением поселков рохинджа, подозреваемых в укрывательстве партизан. Чтобы спастись от растущего насилия, многие местные араканские буддисты бегут из своих городов в столицу Ракхайн. Местные мусульмане-рохинджа бегут через границу в Бангладеш. Но только эти последние беженцы привлекают международное внимание. Армия Мьянмы правит страной в течение десятилетий. Из-за экономического давления она условно открыла страну для "запада" и установила "демократию". Любимицей "запада" в Мьянме является Доу Аун Сан Су Чжи. Ее партия победила на выборах, и она играет главную роль в правительстве. Но Аун Сан Су Чжи является прежде всего националисткой, а реальная власть находится в руках генералов. Хотя Аун Сан Су Чжи поддерживали как демократическую икону, у нее нет особых личных заслуг, кроме того,что она является дочерью Такина Аун Сана, знаменитого лидера Бирманской армии независимости (БАН) и "отца нации". В 1940-е Такин Аун Сан был завербован имперской японской армией для ведения партизанской войны против колониальной британской армии и британского пути снабжения для анти-японских сил в Китае: Молодой Аун Сан научился носить японскую традиционную одежду, говорить на языке и даже взял себе японское имя. В книге историка Тант Мьинт-Ю "The River of Lost Footsteps" ("Река потерянных шагов") он описывает его как "по-видимому, ошеломленного всей этой фашистской эйфорией вокруг него", но отмечает, что он сохранял верность независимости Мьянмы. Этничекий конфликт в Ракхайн также играл роль в британско-японском конфликте из-за Бирмы: В апреле 1942 года японские войска вступили в штат Ракхайн и достигли городка Маунгдоу, рядом с границей того, что в то время являлось Британской Индией, а теперь является страной Бангладеш. Так как британцы отступили в Индию, Ракхайн превратился в линию фронта. Местные араканские буддисты сотрудничали с БАН и японской армией, но британцы заручились поддержкой мусульман региона, чтобы противодействовать японцам. "Обе армии, британская и японская, использовали трения и вражду внутри местного населения, чтобы способствовать достижению своих собственных военных целей", писал ученый Моше Йегар. Когда британцы победили японцев, Такин Аун Сан перешел на другую сторону и переговорами добился окончания британского имперского правления в Бирме. Он был убит в 1947 году при помощи британских офицеров. С тех пор Бирмой, позднее сменившей название на Мьянму, правили постоянно соперничающие группировки военных. Дочь Такина Аун Сана, Аун Сан Су Чжи получила британское образование и ее рекламировали для роли в Мьянме. В 1980-е и 90-е она поссорилась с военным правительством. "Западные" либералы вручили ей Нобелевскую премию мира и продвигали ее как прогрессивную защитницу прав человека. Но она и Национальная лига демократии (НЛД), которую она возглавляет, были всегда противоположностью этому - ультра-правыми фашистами в шафрановых буддистских одеяниях. Лицемеры теперь разочарованы, что она не выступает в поддержку рохинджа. Но это поставило бы ее на противоположную сторону того, за что, как известно, сражался ее отец. Это также поставит ее в оппозицию большинству людей в Мьянме, которые не испытывают особых симпатий к рохинджа и к их джихадистской борьбе. В общем и целом многие из 50 миллионов людей Мьянмы боятся огромной иммиграции из числа 160 миллионов бенгальцев из более маленького, постоянно затопляемого и перенаселенного Бангладеш. Более того, китайские проекты ОПОП представляют собой огромную пользу для Мьянмы и помогут ее экономическому развитию. Сауды и пакистанцы посылают командиров партизан и деньги, чтобы подстрекать рохинджа к джихаду в Мьянме. Это историческое повторение операции ЦРУ против советского влияния в Афганистане. Но в отличие от Афганистана, население Мьянмы не является мусульманским. Они наверняка будут сражаться против, а не присоединяться к каким-либо джихадистам в их стране. Рохинджа являются теперь пешками в большой игре и пострадают из-за этого. статью прочитали: 28 человек Комментарии