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опубликовано редакцией на Переводике 08.09.17 21:20
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Рохинджа в Мьянме - пешки в англо-китайской опосредованной войне

Внимание СМИ направлено на небольшое этническое насилие в Мьянме, бывшей Бирме. История в "западной" прессе следующая - мусульман-рохинджа несправедливо оговаривают, изгоняют из страны и убивают толпы буйствующих буддистов и военные в штате Ракхайн на границе с Бангладеш. Такие "либеральные гуманитарные интервенционисты" как "Хьюман Райтс Уотч" объединились с такими исламистами как президент Турции Эрдоган в громком оплакивании тяжелой участи рохинджа.

Этот удивительный союз случался также во время войн против Ливии и Сирии. На сегодня это является тревожным признаком. Возможно, за всем этим скрывается нечто большее, чем местный конфликт в Мьянме? Кто-то раздувает пожар?

Несомненно.

В то время как этнический конфликт в штате Ракхайн является очень старым, в последние месяцы он превратился в партизанскую войну джихадистов, финансируемую и возглавляемую из Саудовской Аравии. Этот регион представляет собой геостратегический интерес:   

Ракхайн играет важную роль в [китайской инициативе "Один пояс - один путь"] ОПОП, так как он является выходом в Индийский океан и местом запланированных многомиллиардных китайских проектов - запланированной экономической зоны на острове Рэмри и глубоководный порт Киокфуи, где расположены нефте- и газопроводы, соединенные с городом Куньмин в провинции Юньнань.   

Трубопроводы с западного побережья Мьянмы, идущие на восток, в Китай, позволяют импортировать углеводороды из Персидского залива в Китай, избегая узкого места в Малаккском проливе и оспариваемые районы Южно-Китайского моря. 

 

изображение - Geostrategic Media - увеличить

Это в "интересах Запада" - препятствовать проектам Китая в Мьянме. Разжигание джихада в Ракхайн может помочь добиться этого. Существует исторический пример подобного - опосредованная война между рохинджа и бама в Бирме. Во время Второй мировой войны британские имперские войска подстрекали мусульман-рохинджа в Ракхайн драться с бама, доминирующими буддистами-бирманскими националистами, состоявшими в союзе с японскими империалистами.

 

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Мусульмане-рохинджа иммигрировали в северные части Аракана, сегодня это штат Ракхайн в Мьянме, с 16-го века. Большая их волна пришла во время британской имперской оккупации около ста лет назад. Незаконная иммиграция из Бангладеш продолжалась в последние десятилетия. Всего в Мьянме проживает около 1,1 миллиона мусульман-рохинджа. Рождаемость у рохинджа, как утверждается, выше, чем у местных араканских буддистов. Последние чувствуют себя под гнетом на собственной земле. 

В то время как эти группы населения смешаны в некоторых городах, существует множество деревень, которые на 100% состоят из одной из этих групп. Рохинджа в целом слабо интегрированы в Мьянме. Большинство не признаются официально гражданами страны. В течение столетий и в последние десятилетия было несколько ожесточенных столкновений между иммигрантами и местным населением. Последний мусульманско-буддистский конфликт бушевал в 2012 году. 

С тех пор в этом регионе было создано явно исламистское повстанческое движение. Оно действует под названием "Армия спасения араканских рохинджа" (АСАР) и возглавляет его Атаулла абу Аммар Джанджуни, джихадист из Пакистана. (АСАР ранее действовало под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры".) Атаулла родился в большой общине рохинджа в Карачи, Пакистан. Он вырос и получил образование в Саудовской Аравии. Он прошел военную подготовку в Пакистане и работал ваххабитским имамом в Саудовской Аравии, прежде чем приехал в Мьянму. С тех пор он проводил идеологическую обработку, нанимал и обучал местную партизанскую армию из примерно 1000 такфиритов. 

Согласно сообщению 2015 года в пакистанской газете "Dawn", в Карачи живут более 500 000 рохинджа. Они прибыли из Бангладеш в 1970-е и 1980-е по настоянию военного режима генерала Зия-уль-Хак и ЦРУ, чтобы воевать с Советами и правительством Афганистана: 

Община рохинджа [в Карачи] более расположена к религии и они отдают своих детей учиться в медресе. Это главная причина того, что многие религиозные партии, особенно "Але Суннат Валь Джамаат", "Джамаат-и-Ислами" (ДжИ) и "Джемиат Улема-и-Ислам-Фазл", формируют свои организации в бирманских кварталах.
...
"Ряд членов община рохинджа, живубщие в Аракан Абад, потеряли своих родственников во время недавних атак буддистских толп в июне 2012 года в Мьянме", - сказал Мохаммед Фазил, местный активист "ДжИ".
Рохинджа в Карачи периодически собирают пожертвования, закат (налог в пользу нуждающихся - прим. перв.) и шкуры жертвенных животных и посылают их в Мьянму и Бангладеш, чтобы поддержать перемещенные семьи.

Агентство "Рейтер" отметило в конце 2016 года, что джихадистская группа тренируется, руководится и финансируется через Пакистан и Саудовскую Аравию: 

Группой мусульман-рохинджа, напавшей на пограничников Мьянмы в октябре, руководят люди со связями с Саудовской Аравией и Пакистаном, заявила Международная кризисная группа (МКГ) в четверг, сославшись на членов группы. 

...

"Хотя это не подтверждено, но есть признаки, что Атаулла ездил в Пакистан и, возможно, еще куда-то, и что он прошел практическое обучение современным методам партизанской войны", - сказала группа. Она отметила, что Ата-Улла является одним из 20 рохинджа из Саудовской Аравии, руководящим операциями группы в штате Ракхайн.

Кроме того, комитет из 20 старших эмигрантов рохинджа контролирует эту группу, штаб-квартира которой находится в Мекке, сказала МКГ. 

Джихадисты из АСАР заявляют, что они атакуют только правительственные войска, но араканские буддисты из числа гражданского населения также попадают в засады и их убивают. Также сжигаются и буддистские деревни.

Правительство Мьянмы утверждает, что Атаулла и его группа хотят объявить независимое исламское государство. В октябре 2016 года его группа начала атаковать полицию и другие правительственные силы в этом районе. 25 августа этого года группа напала на 30 полицейских участков и военных объектов и убила 12 полицейских. Армия и полиция отреагировали, как это обычно бывает в этом конфликте, сожжением поселков рохинджа, подозреваемых в укрывательстве партизан.

Чтобы спастись от растущего насилия, многие местные араканские буддисты бегут из своих городов в столицу Ракхайн. Местные мусульмане-рохинджа бегут через границу в Бангладеш. Но только эти последние беженцы привлекают международное внимание. 

Армия Мьянмы правит страной в течение десятилетий. Из-за экономического давления она условно открыла страну для "запада" и установила "демократию". Любимицей "запада" в Мьянме является Доу Аун Сан Су Чжи. Ее партия победила на выборах, и она играет главную роль в правительстве. Но Аун Сан Су Чжи является прежде всего националисткой, а реальная власть находится в руках генералов.

Хотя Аун Сан Су Чжи поддерживали как демократическую икону, у нее нет особых личных заслуг, кроме того,что она является дочерью Такина Аун Сана, знаменитого лидера Бирманской армии независимости (БАН) и "отца нации". В 1940-е Такин Аун Сан был завербован имперской японской армией для ведения партизанской войны против колониальной британской армии и британского пути снабжения для анти-японских сил в Китае: 

Молодой Аун Сан научился носить японскую традиционную одежду, говорить на языке и даже взял себе японское имя. В книге историка Тант Мьинт-Ю "The River of Lost Footsteps" ("Река потерянных шагов") он описывает его как "по-видимому, ошеломленного всей этой фашистской эйфорией вокруг него", но отмечает, что он сохранял верность независимости Мьянмы.  

Этничекий конфликт в Ракхайн также играл роль в британско-японском конфликте из-за Бирмы: 

В апреле 1942 года японские войска вступили в штат Ракхайн и достигли городка Маунгдоу, рядом с границей того, что в то время являлось Британской Индией, а теперь является страной Бангладеш. Так как британцы отступили в Индию, Ракхайн превратился в линию фронта.

Местные араканские буддисты сотрудничали с БАН и японской армией, но британцы заручились поддержкой мусульман региона, чтобы противодействовать японцам. 

"Обе армии, британская и японская, использовали трения и вражду внутри местного населения, чтобы способствовать достижению своих собственных военных целей", писал ученый Моше Йегар. 

Когда британцы победили японцев, Такин Аун Сан перешел на другую сторону и переговорами добился окончания британского имперского правления в Бирме. Он был убит в 1947 году при помощи британских офицеров. С тех пор Бирмой, позднее сменившей название на Мьянму, правили постоянно соперничающие группировки военных.

Дочь Такина Аун Сана, Аун Сан Су Чжи получила британское образование и ее рекламировали для роли в Мьянме. В 1980-е и 90-е она поссорилась с военным правительством. "Западные" либералы вручили ей Нобелевскую премию мира и продвигали ее как прогрессивную защитницу прав человека. Но она и Национальная лига демократии (НЛД), которую она возглавляет, были всегда противоположностью этому - ультра-правыми фашистами в шафрановых буддистских одеяниях. Лицемеры теперь разочарованы, что она не выступает в поддержку рохинджа. Но это поставило бы ее на противоположную сторону того, за что, как известно, сражался ее отец. Это также поставит ее в оппозицию большинству людей в Мьянме, которые не испытывают особых симпатий к рохинджа и к их джихадистской борьбе. В общем и целом многие из 50 миллионов людей Мьянмы боятся огромной иммиграции из числа 160 миллионов бенгальцев из более маленького, постоянно затопляемого и перенаселенного Бангладеш.  

Более того, китайские проекты ОПОП представляют собой огромную пользу для Мьянмы и помогут ее экономическому развитию. Сауды и пакистанцы посылают командиров партизан и деньги, чтобы подстрекать рохинджа к джихаду в Мьянме. Это историческое повторение операции ЦРУ против советского влияния в Афганистане. Но в отличие от Афганистана, население Мьянмы не является мусульманским. Они наверняка будут сражаться против, а не присоединяться к каким-либо джихадистам в их стране. Рохинджа являются теперь пешками в большой игре и пострадают из-за этого.

статью прочитали: 28 человек

   
теги: Китай, Саудовская Аравия, Пакистан, Мьянма  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Александр Можаев, 06.09.2016 20:27:10
Мне, в общем-то, по фигу, но где они видели специальные территории для выгула собак в наших городах? Лавров был прав...
Цитировать Имя
ZZToP, 07.09.2016 09:13:56
Идея, конечно, неплохая. Но как они будут узнавать, кому принадлежит экскрементов питомца? По камерам будут отслеживать?
вообще на моей памяти, сколько не видел хозяев со своими собаками, они всегда убирали за них "это". Есть,правда,недобросовестные...ну надеюсь, толк от закона будет.
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 07.09.2016 10:02:47
Власть умышленно готовит ущемление российской оппозиции перед выборами.
Совершенно уверен, что Алексея Анатольевича Навального и Михаила Касьянова с Пелевиной Натальей будут беспощадно штрафовать сразу при их появлении на улице.

За оставление экскрементов.
Даже неопознанного происхождения и явно не первой свежести...
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Ловец Снов, 07.09.2016 17:42:56
Множество нюансов, конечно, но с другой стороны мы не должны быть свиньями, и мне данная инициатива по душе)
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ZZToP, 07.09.2016 18:38:25
Виктор Иванов, так пусть штрафуют этих говнюков, ибо го*на от них немало идет. Выборы снова не в их пользу пройдут...и вот тогда гони начнут вонять.

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