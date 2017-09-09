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дата публикации 09.09.17 05:16
скаут: Игорь Львович;
   
 

Спецслужбы получат систему распознавания лиц в масках

В Кембридже учат нейросеть распознавать в толпе лица людей, даже если они скрыты платками,масками или бородой.
Спецслужбы получат систему распознавания лиц в масках

Распознавание лиц в толпе — технология, которой хотят завладет, кажется, все правительства мира. Еще в 2013 году департамент национальной безопасности США протестировал биометрическую систему видеонаблюдения BOSS, в 2014 году китайцы довели свою систему до 99,8% точности, а если системе оценки поведения толпы японской компании NEC дать несколько суперкомпьютеров, она за секунду распознает 7 миллиардов лиц, то есть всё население земного шара.

Если вы не хотите искусственный интеллект узнал вас на публичном мероприятии — скажем, на политическом митинге — вы наденете молнечные очки, накладную бороду, замотаете лицо арафаткой или натянете балкалаву. Но и это, кажется, не спасёт: в Кембридже уже работают над системой Disguised face identification (DFI), способной узнать человека в толпе даже тогда, когда 50% лица скрыто. Описание системы опубликовано на репозитории ArXive.org.

DFI ориентируется по расстояниям между 14 ключевыми точками на лице, сравнивая их расположение на снимке с примерами из своей базы данных, в которую входит 2000 изображений 25 человек, сфотографированных с разными видами масок и драпировок на лице и без них. Пока система правильно определяет личность но фотографии в 69% случаев.

A.Singh et al.

Этого уже немало, но недостаточно для того, чтобы такой системой воспользовались спецслужбы. Но даже в таком виде система вызвала опасения экспертов по безопасности. Если точность распознавания DFI приблизится к точности, с которой работают системы распознавания открытых лиц, единственным спасиением от «всевидящего ока» спецслужб могут оказаться плотные маски и шлемы; образ анонимного протестного лидера в балаклаве уйдёт в историю.

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