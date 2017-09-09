Америка посчитала деньги российской элиты и скоро начнет их изымать

США толкают крупный бизнес РФ на мятеж против Путина

В российской политической «элите» продолжается испуганное обсуждение американских санкций против России. Их гневно осуждают. Одновременно в глубине души мечтают, что американцы одумаются, и дела опять пойдут по-старому. При этом выражают надежду, что мудрые европейцы не захотят идти на поводу у Вашингтона.

Между тем, мало кто обратил должное внимание на один из наиболее разрушительных для олигархов с паспортами РФ элементов санкций, на который наши европейские «симпатизанты» никак повлиять не могут. А ведь этот «элемент» может оказать такое воздействие на внутриполитическую ситуацию в России, какого не оказывали все предыдущие санкции. Хотя, казалось бы, речь идет просто о неком документе…

О чем речь? Приведем раздел закона о санкциях: «Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; …уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицам».

Американцы копают гораздо глубже, нежели «антикоррупционные» декларации о доходах, которые российские чиновники и депутаты обязаны предоставлять в последние годы (и которые они успешно обходят).

Причем список лиц, к которым будет обращено самое пристальное внимание «высокоблагородий» из ЦРУ и Госдепа имеет расширительный характер: речь идет не только о «близости к Владимиру Путину», но и «к другим членам российской правящей элиты». Тут уже (с учетом размытости понятия «правящая элита») поле для охоты на российский бизнес поистине безбрежное. Особенно с учетом того, что вся «элита» РФ, точнее, высшая бюрократия (сановники президентской администрации, министры, руководители госкомпаний, многие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации) неразрывно связана с бизнесом. То есть под действие указанного закона попадают не только олигархи, но и огромное количество бизнесменов средней руки, тесно связанных с политической верхушкой РФ.

Собственно говоря, срок в 180 дней для подготовки доклада Конгрессу, — лишь легкая косметика, скрывающая тот факт, что западные спецслужбы уже давно и усердно собирают данные, указанные в законе. Все-то им доподлинно известно: и состав ближайшего окружения Путина, и источники их доходов. Причем доказательства незаконности этих доходов, хотя и не упоминаются в законе, тоже давно заботливо собраны. То есть все готово для того, чтобы обчистить наших «джентльменов удачи» под предлогом возможного криминального происхождения их богатств.

Это «черная метка» российской олигархии. Ей уготовано то, о чем давно предупреждала КПРФ: если кто и надеется спрятать свои неправедные богатства «за бугром», сильно рискуют, ибо более крупные хищники их обчистят. Причем самым беспардонным образом. Американцы это уже не раз проделывали. Много говорят о том, как обчистили зарубежные счета Саддама Хусейна и Муамара Каддафи (которые в последние годы поддерживали вполне дружественные отношения с Западом). Но полезно также вспомнить печальную судьбу некоторых верных друзей Запада. Таких, как шах Ирана Реза Пехлеви, диктатор Заира Мабута, президент Филиппин Маркос. После того, как они были свергнуты и отправились под крыло тех, кому они преданно служили — в США и Европу — они почему-то быстро ушли в мир иной, а их огромные состояния, скажем так, «испарились».

Что до России, то сама по себе категория «и другие члены правящей элиты» означает, что в отличие от олигархов, которые на виду (а ведь раньше радовались включению в списки «Форбс»), под действие американского закона попадает множество политиков и бизнесменов второго, а то и третьего уровня. Кто из них попадет в доклад Минфина США? Эта мысль отныне не будет давать спать немалому числу друзей Путина и членов его команды.

Можно смело предположить, что теперь в руках ЦРУ и Госдепа оказался эффективный инструмент массового шантажа российских предпринимателей, имеющих бизнес на Западе. Кое-кто сам побежит к «рыцарям пера и топора», изъявляя желание «сотрудничать», дабы избежать попадания в доклад Минфина. Перед многими, включая «национально-ориентированных» предпринимателей (со счетами в западных банках) скоро встанет дилемма: сохранить лояльность нынешней власти или сохранить бизнес. И нет твердого ощущения, что недавно вошедший в моду «патриотизм» перевесит.

Ясно, что всем «заинтересованным лицам» скоро намекнут, что для сохранения их счетов и компаний было бы полезно поспобствовать, скажем, «демократизации» России. Что под этим подразумевается, уже давно известно на печальном опыте многих стран. Напомним, что агрессии США в Ирак предшествовали тайные операции американских спецслужб, в результате которых часть верхушки мощной армии Саддама Хусейна оказалась перекупленной американцами. Продажные генералы просто сдали своего президента и страну в целом. По-видимому, уровень коррумпированности правящей верхушки РФ ни чем не уступает продажности иракских генералов…

Олигархии РФ есть, что терять. По данным Национального бюро экономических исследований США, офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75% валового национального дохода (ВНД), объем резервов страны составляет 25% от ВНД.

Объем валютных резервов России - почти 350 миллиардов долларов (данные ЦБ на 1 августа с.г.). Таким образом, согласно оценке американского ведомства, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны. «То есть объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, — равен активам, хранимым всем населением России внутри страны», — подчеркивают авторы исследования.

Сам факт появления этого исследования подтверждает, что спецслужбы США прекрасно ориентируются, кто из российских «элиты» и где хранит награбленное. Несколько лет назад мир содрогнулся от разоблачающего «панамского» досье, в котором были вскрыты тайные богатства сильных мира сего. Очевидно, нужно готовиться к появлению не менее шокирующего «русского» досье. За кубышками, казалось бы, надежно закопанными на Западе, скоро придут…

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