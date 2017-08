архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.08.17 06:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New Yorker”,

"The U.S. Has More to Lose Than Russia in Spy Expulsions" США - 07 августа 2017 г. Если говорить о высылке шпионов, то Соединённые Штаты потеряют гораздо больше чем русские By Nicholas Schmidle

Президент России Владимир Путин контролировал совершенно очевидное расширение масштабов операций российских разведывательных служб в США Photograph by Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin Pool Photo via AP

В декабре прошлого года два офицера российской разведки встретились в окрестностях Вашингтона, округ Колумбия, с потенциальным источником, у которого, как они надеялись, была ценная информация относительно внутренней работы Белого дома Обамы. На встрече русские пытались выяснить - какие шаги может предпринять администрация Обамы, чтобы наказать Россию за ее вмешательство в выборы 2016 года. По словам высокопоставленного американского чиновника, русские не знали, что их источник, на самом деле, был не “кротом” в Белом доме, а агентом американской контрразведки. Из тех вариантов, которые рассматривала администрация Обамы, ни один не просочился к русским. Эта конкретная операция российской разведки была сорвана, но, по словам высокопоставленного должностного лица, существует более общая проблема. “Сейчас, в Соединённых Штатах работает больше российских сотрудников [разведки], явных и неявных, чем когда-либо раньше за последние пятнадцать лет” сказал мне чиновник. “Они находятся здесь в большом количестве, активно пытаясь проникнуть во множество секторов — правительство, промышленность и академические круги”. ФБР ответственно за идентификацию и отслеживание иностранных шпионов на американской земле. Но, заявил высокопоставленный чиновник, у Бюро есть “математическая проблема. Чтобы вести наблюдение за одним человеком и быть уверенным что вы не потеряете контакт, требуется очень много людей”. Во время обсуждений в Белом доме, о которых пара российских оперативников пыталась разузнать и не преуспела в этом, тогдашний директор ФБР, Джеймс Коми, требовал выслать как можно больше российских офицеров разведки. “Это была проблема сопровождения [русских агентов] для него” заявил чиновник. Однажды, человек, который принимал участие в обсуждениях, сказал мне, что один из членов команды национальной безопасности также предложил наложить санкции на президента России, Владимира Путина. Другим предложением было - поручить Агентству национальной безопасности взломать почтовые ящики российских чиновников, чтобы затем обнародовать деликатную, а возможно, компроментирующую, информацию. 29-го декабря Белый дом объявил о высылке тридцати пяти российских дипломатов, предположительно связанных с попыткой России “влиять на выборы, разрушить веру в американские демократические институты, посеять сомнение относительно целостности нашего избирательного процесса, и подорвать уверенность в институтах американского правительства”. Высокопоставленный чиновник не был уверен - были ли те двое среди высланных. Так или иначе - “Те люди, которые были высланы, это только часть тех, кто мог бы быть отправлен домой”. Политическая мудрость основана на ожиданиях соразмерности, и высылка иностранных шпионов не является исключением. В то время как высылка тридцати пяти русских уменьшило нагрузку на агентов контрразведки ФБР, пропорциональный ответ из Москвы — удаление тридцати пяти офицеров ЦРУ, например — создаст другую, потенциально более значительную, проблему в России. “Мы были бы опустошены там и потеряли бы те небольшие возможности которые мы имеем [сейчас]” заявил высокопоставленный чиновник. Однажды, по словам человека участвовавшего в обсуждениях в администрации Обамы, Джон Теффт, американский посол в России, послал в Вашингтон телеграмму с выражением обеспокоенности по этому вопросу, обеспокоенности которую полностью разделял резидент ЦРУ в Москве,. Я спросил Стива Холла, другого бывшего резидента ЦРУ в Москве, об этом очевидном дисбалансе между американскими возможностями в России и российскими в Америке. Холле сказал, что не будет говорить о достоинствах и недостатках американских методов сбора информации, но заявил - “Русские делают работу в России для американских офицеров разведки чрезвычайно трудной , способом, который практически невозможно для ФБР делать то же самое здесь”. Во время холодной войны офицеры ЦРУ в России совершали эпические пробеги с целью обнаружения наблюдения за американскими оперативниками, путешествующими вокруг Москвы в течение многих часов прежде, чем сделать тайник, чтобы гарантировать, что за ними нет слежки. Была ли сегодняшняя обстановка в Москве, столь же стесняющей как это было тогда? “Правильно было бы сказать, что и ресурсы, и время, и усилия, которые прилагаются для проведения успешных операций в России, не изменились со времен холодной войны” сказал Холл. А тем временем, Путин проводил совершенно очевидное расширение масштабов операций российских разведывательных служб в США. В марте 2001 года администрация Буша выслала пятьдесят предполагаемых российских шпионов после того, как ФБР обнаружило, что один из его собственных агентов, Роберт Ханссен, шпионил для Москвы. Девять лет спустя ФБР арестовало десять российских “нелегалов” — офицеров разведки, которые жили в Соединенных Штатах в течение многих лет под глубоким покрытием. Кибероперации России становятся все более и более изощрёнными, к тому же, проводятся парализующие атаки на соседние страны, такие как Эстония, Грузия и Украина. Эти новые широкие возможности, вкупе с растущими амбициями Путина, согласно несекретной экспертной оценке сделанной в январе директором Национальной разведки, были продемонстрированы во время американских выборов 2016 года. Российская кампания активных мероприятий, как утверждается в документе, была “многокомпонентной смесью” киберопераций и откровенных кампаний по распространению дезинформации. Также присутствовал сильный человеческий фактор. После того, как Обама сделал свое объявление о высылке 29-го декабря, его администрация ждала взаимного ответа из Москвы. Они не знали в то время, что советник по вопросам национальной безопасности избранного президента Дональда Трампа, Майкл Флинн, позвонил российскому послу, Сергею Кисляку, чтобы намекнуть ему, что администрация Трампа пересмотрит санкции, когда Трамп займет свой пост. На следующий день Путин сказал, “Мы не вышлем никого”. Такие жесты доброй воли теперь выглядят как на реликвии давно прошедших времен. В прошлом месяце, после того, как Палата представителей и Сенат подавляющим большинством проголосовали в пользу нового раунда санкций против России, и Белый дом заявил, что Трамп утвердит законопроект, Путин, в отместку, объявил, что его правительство уменьшит штат американского посольства и консульств в России на семьсот пятьдесят пять сотрудников. Сокращение затронет , прежде всего, российских граждан, которые работают в представительствах переводчиками, водителями и техническим персоналом; еще не ясно, скольких офицеров разведки попросят уехать из России. Что очевидно, так это то, что “зеркальное” выдворение шпионов повредит Вашингтону намного больше, чем Москве. “В действительности”, как сказал высокопоставленный чиновник, “мы потеряем намного больше, чем они”. статью прочитали: 2 человек Комментарии