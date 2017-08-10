Как США пытаются повторить успех Путина в Сирии, но только в Афганистане

Что ж, кажется, Соединенные Штаты решили пойти по примеру российской стороны и скопировать некоторые сирийские шаги Москвы в Афганистане. Вот только копия всегда останется копией, причем неприлично дорогой и бесполезной.

На днях стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа всерьез задумалась над проектом основателя легендарной частной военной компании Blackwater Эрика Принса. Его (проекта) суть заключается в организации авиационной поддержки правительственными силами Афганистана на подрядной основе с привлечением ЧВК Lancaster6 – создании своего рода частных ВВС на этой территории. Высшее военное руководство отрицательно высказывалось по поводу всего этого, однако это не помешало администрации американского президента рассмотреть предложенный Принсом вариант ведения активных боевых действий в Афганистане.

Итак, США решили прибегнуть к помощи ЧВК. Так-так, а вам это ничего не напоминает? А не пытаются ли американцы повторить успех, который показали российские бойцы из ЧВК Вагнера, герои в Сирии, в войне против запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»?

А что? Посудите сами. Вплоть до сегодняшнего дня наша страна демонстрирует ТАКИЕ результаты, что тем же самым американцам, когда они, якобы, вели борьбу «с» (а не «против») боевиками, и не снились. Но это немного другой разговор, к которому мы еще обязательно вернемся. Вашингтон, безусловно, может не признавать того факта, что Америка впечатлена успешной деятельностью России на Ближнем Востоке (как в военных операциях, так и в вопросе поиска дипспособов разрешения конфликта), но факты говорят сами за себя.

Не верю я в то, что «случайности случайны»! Нет, все более чем закономерно.

И в это же время, стоит быть той же самой России начеку. Стало известно, что в Сирию в начале августа прибыли две тысячи российских добровольцев, целью которых является участие в операции по защите и укреплению наиболее уязвимых точек на границе Израиля и Иордании. Кроме этого, прибыл отряд мусульман-суннитов из Ингушетии. Такое решение было принято небезосновательно – для урегулирования ситуации в Сирии необходимо выстроить привилегированные отношения сотрудничества с коренным населением, которое в большей степени состоит из суннитов. Чем не разыгрывание малознакомой на Западе карты? Россия является одним из крупнейших мультикультурных государств в мире, что, безусловно, может сыграть нам на руку, если, конечно, грамотно использовать все имеющиеся возможности.

Учитывая тот успех, что был продемонстрирован российскими бойцами на Ближнем Востоке, не закрадывается даже самого незначительного сомнения в том, что возникнут какие-либо трудности на пути к достижению мира в регионе и стабилизации обстановки непосредственно на территории Сирийской Арабской Республики.

Это понимает и Америка, которая потенциальным одобрением проекта Принса отвечает на увеличение в Сирии количества добровольцев из России. Чует, что тяжело ей будет вести свою деятельность на Ближнем Востоке в целом, вот и мечется из угла в угол, рассматривая уже абсолютно все, что только не предлагают Вашингтону в контексте данного вопроса.

Однако даже не подозревает Белый дом масштабов того ужаса, который может захлестнуть регион. Всем же известны не самые «светлые» стороны ЧВК BlackWater (нынешнее название – Academy)? Можно вспомнить и операцию в Ираке, когда наемники действовали БЕЗ непосредственного контроля военного командования США, и резню в Багдаде в 2007 году, когда конвой из BlackWater убил 17 иракских мирных жителей и ранил еще 20. Агрессия без разбора – вот к чему приводит отсутствие контроля военного командования страны «частных солдат». И в конечном итоге все выливается в кризис отношений между правительствами.

Что же Россия? Если сопоставлять две частные военные компании РФ и США, то напрашивается лишь одно сравнение – «небо и земля». Российский оперативный штаб все контролирует, в отличие от американских командиров.

Да, что уж там вообще говорить? Москва во главе с Владимиром Путиным всегда отличалась от Вашингтона, возьмем хотя бы сирийский конфликт во время правления в США Барака Обамы – сразу же в памяти всплывают знаменитые «умеренные повстанцы», которым ЦРУ на протяжении многих лет предоставляло миллиарды «зеленых». А что произошло потом, с приходом Трампа? «Вдруг» заметили, что вооружение и деньги оказались в руках группировок «Аль-Каиды». Не изменилось, ровным счетом, ничего.

А вот у России… у нас действительно произошел ряд преобразований, перемен. Ведя уже не первый год борьбу с террористами на Ближнем Востоке, Россия продемонстрировала небывалый успех, даже профессиональный «военный» рост. Добились немалого, и достичь этого удалось благодаря четко поставленной задаче, каждый делал СВОЮ работу. А вот США… только и делают, что скачут из стороны в сторону, пытаясь хоть где-то преуспеть – не вышло в Сирии – пошли в Афганистан.

Однако не стоит думать Вашингтону, что в этот раз ему что-то удастся. Российская сторона прекрасно понимает значимость Сирии и достижения стабилизации обстановки в регионе, которая как раз и зависит от урегулирования сирийского конфликта. Иначе – жди беды: разделение Сирии повлечет за собой расширение исламистского интегрализма вплоть до Центральной Азии. И этого наши ребята на Ближнем Востоке допустить никак не могут.

Да, нынешнюю победу Путина и всей России в регионе можно назвать промежуточной, ведь предстоит еще немало свершений и шагов на пути к достижению главной цели – стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И на пути постоянно будут возникать трудности, но, разве, они не преодолимы для ТАКОЙ страны, как Россия? Сомнений в этом быть не должно ни у кого, даже у врагов, которые в глубине-то души уже подняли «белый флаг», но сделать это в жизни пока не решаются.

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