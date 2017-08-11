Деревянный кубик

Венгрия нет-нет да и всплывает в российских СМИ. Можно, в принципе, сказать, что ну кого она интересует, когда на виду глобальное противостояние в свете известных санкций. Но вот Риа Новости посчитало недавно важным сообщить публике новость, что “представителей тренерского штаба команды по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звездами и надписями СССР”. Самое интересное – новость потом появилась и в венгерских СМИ, но со ссылкой на Риа Новости, поскольку в самой Венгрии о событии не слышали. Получилось следующее: от Риа Новости узнали и распространили венгерские СМИ, потом на новость отреагировала полиция Венгрии: ничего ни с кого мы не снимали.





Но за тот промежуток, когда новость появилась на Риа и её опровергла полиция, – на “Взгляде”, к примеру, Акопов успел накатать материал “Запрет на советское означает презрение к русскому”. В нём – о том, что в Венгрии закон приравнивает нацистскую и коммунистическую символику, и что полицейские формально выполняли закон, и тогда риторический вопрос: за что же нас не любят венгры? Автор подозревает: небось, за 56-ой год. Но перед этим ведь Венгрия была союзником Германии, и ее армия воевала на нашей территории – напоминает автор, полемизируя с невидимым оппонентом, так что – мотивы есть и у нас кое в чём упрекнуть. Русские будут воспринимать такие инциденты как неуважение к государству, со всеми вытекающими последствиями – угрожает постоянный автор Взгляда.





Материал не мог не вызвать соответствующие комменты: в стиле “мадьяры были самыми жестокими союзниками Гитлера... жаль мы их не додавили в 56-ом...” и пр пр пр. Это правильно: нужно разбавлять повседневность унылого глобального противостояния на грани мировой вот таким всплеском эмоций от менее масштабных, но знаковых событий. Вопрос только – зачем?

Поясняю: не в том дело, что нет там такого закона – в пылу внутриполитической борьбы и на пике русофобии действительно очень давно был такой закон принят; не в том, что не сказал бы, что в тамошних СМИ только и пишут о подобных инцидентах, благо и в комментах люди отмечали, что вроде ходили по Будапешту в футболках “СССР” и ни о чём не подозревали, и сам как-то в одной из местных газет наткнулся на статью, где сетовали, что народу по приколу напяливать майки с “СССР” и “DDR”; даже не в том, что эти символы как раз на памятнике советским солдатам… Просто интересно, почему вот эту из ниоткуда взявшуюся новость разнесли, целую аналитику забацали, но, к примеру, ничего не написали о деревянном кубике?





Новость о деревянном кубике тоже связана с Россией. Предыстория: на линию третьей ветки Будапештского Метрополитена недавно вышли обновленные составы мытищинских метропоездов. Сразу же с их появлением венгерская либеральная пресса бесперебойно критикует модернизированные российским ”Метровагонмашем” поезда метро. Можно, конечно, сказать, что перед этим Мытищинский машиностроительный завод “Метровагонмаш” выиграл тендер на капитальный ремонт вагонов Будапештского метрополитена, но в этом был и символический жест – показать готовность видеть Россию экономическим партнёром, в то время как со стороны оппозиции, наверное, никаких тендеров Россия не должна выигрывать. В отношении вагонов сразу после ввода в эксплуатацию началась классическая негативная пиар-кампания.





Почти при каждой заминке определённые СМИ бьют в колокола, в основном это случаи, когда не открывались двери, российские инженеры сообщали тогда, что требуется обновить программное обеспечение, писали о сбоях в системе управления. Как раз газеты, финансируемые соросовскими фондами, и охотятся за каждым сообщением о сбое, сознательно стараясь ассоциировать мытищинские метропоезда исключительно с негативными новостями. Предпоследний наезд – статья уже в некоем аналоге “литературной газеты”, там передовицей вышло как бы “расследование” журналиста, будто в Венгрию сплавили такой тип поездов, который имеет ошибку сборки и потому Московское Метро или Узбекистан от него отказались, и тогда “зачем “Метровагонмаш” шлёт эти железяки в Венгрию”? Появление такого материала стало само по себе новостью, его распространяли соответствующие СМИ как уже доказанную сущность, дополняя какими-то своими размышлениями (прямо как взглядовский Акопов): венгерское правительство закупило российские метропоезда лишь затем, чтобы помочь путинскому руководству, пусть и представ при этом лохами. Ну и возможность подкупа чиновников предполагается всегда.

И, в конце концов, настала очередь деревянного кубика. Погуглите, к примеру: деревянный кубик, Будапешт, метро... Что, ничего не нашли? То-то: о “неуважении к русским” читали, а кубик и вся история с метро прошла мимо российских читателей. Произошло следующее: очередной сбой в работе дверей, состав был выведен из эксплуатации и в процессе досмотра нашли под дверями деревянный кубик. Мэр Будапешта заявил, что кубик был выточен так, чтобы его точно можно было вложить под дверь в дверные рельсы. Т е заявил о возможном саботаже. Начали коситься на либеральных журналюг.





фото - Балаж Мохаи (Mohai Balázs)





И тогда либеральные издания в противовес начали кампанию высмеивания: ахаха, кубик им помешал, да плохому танцору... Кто-то из журналистов написал шутливое признание, что “да, это я подложил кубик с помощью рептилоидов...”. Начали дурачиться мемами с кубиками, упоминать о создании групп свидетелей кубика и пр пр пр. Это означает, что в деле пиарщики: классический приём – превращение серьёзного обвинения в балаган (мем “агент госдепа” помните? как пытались троллить Мамонтова с камнями – помните? Это направление действий обычно подсказывается). Балаган как раз свидетельствует о нешуточных страстях.





Кампанию против “Метровагонмаша” считаю вообще-то частью общей антироссийской кампании на недопущение тесных экономических связей с Россией. Развивая тезис, что всё российское ненадёжно, могут тянуть нить к контракту правительства с Росатомом: мол, в этом случае ненадёжность обойдётся нам боком. Все эти летние дела происходят меж бурными волнами весенних, откровенно соросовских протестов и потенциальных осенних, о возможности которых упоминал глава парламента (“будут создавать атмосферу гражданской войны”). И да, Россия часто упоминается – мол, не допустить нового переизбрания Орбана нужно как раз с целью “не попасть под российскую пяту”.





Это я всё написал для примера: вот что на самом деле происходит в Венгрии из того, что связано как-то с Россией, если уж иногда захочется мощным журналистам чиркнуть пару строк. Чтоб не приходилось доставать откуда-то из ж.. из воздуха истории и потом на их основе писать гневные обличительные материалы, можно ведь и просто о деревянном кубике подумать и на его примере описать кое-какие страсти местного масштаба.

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