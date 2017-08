архив



дата публикации 14.08.17 01:01 скаут: Игорь Львович

"Суд над Дональдом Трампом и его соратниками – начало гражданской войны в Америке" Россия - 13 августа 2017 г. Суд над Дональдом Трампом и его соратниками – начало гражданской войны в Америке

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter Новость о том, что спецпрокурор Мюллер собирает так называемое большое жюри присяжных в рамках расследования дела о предполагаемом сотрудничестве избирательного штаба Трампа с Россией, вызвала бурю восторга у тех, для кого поражение Хиллари Клинтон стало экзистенциальной катастрофой. Перед ними открылась перспектива последующего импичмента Трампа и перевода американской внешней политики в гораздо более агрессивный режим, предполагающий, например, военную интервенцию в Сирии, о которой так мечтали "ястребы" администрации Обамы, но от которой отказался Трамп. Если этот сценарий будет реализован, то нынешние отношения России с США, даже с учетом всех санкций и взаимной высылки дипломатов, будут казаться недостижимым золотым веком дружбы и взаимопонимания. Взаимные санкции — это все-таки намного лучше, чем балансирование на грани прямого военного столкновения. Однако есть и хорошие новости. Наиболее вероятными сценариями развития политического кризиса в США является не легкий импичмент Трампа, а сохранение статус-кво или даже полный паралич американской политической системы, который приведет к полной недееспособности вашингтонской администрации, что широко распахнет для России важные окна геополитических возможностей, в том числе в ближнем зарубежье. The Wall Street Journal и The New York Times утверждают, что формирование "большого жюри" указывает на то, что расследование "связей Трампа с Россией" выходит "на новый уровень", и что следующим его этапом будет предъявление уголовных обвинений сотрудникам избирательного штаба Дональда Трампа. Одновременно Демократическая партия и оппоненты Трампа внутри Республиканской партии продолжают активно изучать общественное мнение на предмет поддержки возможного импичмента президенту на основании результатов расследования спецпрокурора Мюллера. В целом оппоненты американского президента пытаются создать впечатление, что уже обнаружены какие-то неопровержимые доказательства сговора его штаба с российскими спецслужбами, однако наиболее вероятное объяснение активности Мюллера заключается как раз в том, что у него таких доказательств нет, а значит, ему нужно воспользоваться неким трюком, чтобы их сфабриковать или провести процесс без необходимой доказательной базы. Как справедливо заметил один из самых известных медийщиков Трампа Майкл Чернович, у Мюллера уже были все необходимые права для проведения расследования, им уже было собрано большое жюри присяжных в штате Виргиния, но спецпрокурор решил создать еще одно большое жюри присяжных для того, чтобы перенести процесс в Вашингтон и одновременно изменить предмет расследования, перейдя от расследования "связей Трампа с Россией" к поиску "финансовых нарушений" избирательного штаба Трампа. С учетом того, что в Вашингтоне Хиллари Клинтон набрала 90% голосов, сформировать "жюри присяжных", которое признает вескими любые, даже самые слабые доказательства вины американского президента и его штаба, не составит труда. Казалось бы, от решения "большого жюри" в отношении уголовного преследования членов штаба Трампа или даже его зятя, который встречался с российским адвокатом, и до последующего импичмента Трампа рукой подать, но все не так просто. Несмотря на все усилия американских СМИ и спецслужб, большая часть американцев выступает против импичмента президента. По данным опроса Morning Consult/POLITICO, 46% выступают против импичмента, 40% — за, 14% — не определились, причем по сравнению с аналогичным опросом в мае этого года количество желающих импичмента уменьшилось на 3%. Более того, социологи выясняли, что разделение по вопросу импичмента идет строго по партийным линиям, и примерно половина американских избирателей принципиально не готовы согласиться с тезисом о том, что президента можно отстранить от должности из-за предполагаемого сотрудничества с Россией во время избирательной кампании. Показательно, что часть избирателей, которые в принципе считают контакты с российской стороной неэтичными, сразу же меняют свое мнение о таких контактах на положительное в том случае, если речь идет о получении компромата на Хиллари Клинтон. Помимо этого, даже избиратели Демократической партии уже устали от бесконечного педалирования темы российской угрозы и вмешательства Путина в американские выборы. "Члены демократической партии давят на лидеров партии, чтобы они меньше говорили о России", сообщает специализированное политическое издание The Hill. Конгрессмен Тим Райен заявил в интервью MSNBC: "Мы не можем просто говорить о России, потому что люди там, в Огайо, вообще-то не особо говорят о России, о Путине […] Они пытаются понять, как им сделать следующий платеж по ипотеке, как оплатить обучение детей, каким будет платеж за свет". По опросу, проведенному Гарвардским университетом, 73% опрошенных обеспокоены тем, что "российское расследование" отвлекает Конгресс от решения насущных проблем страны, 64% считают, что "российское расследование" наносит вред самим США. В таких условиях проведение импичмента, да еще и без особых оснований и доказательств каких-либо преступлений, будет очень рискованным и может привести к массовым акциям протеста или даже поставит США на грань гражданской войны. Проблемы сторонников Клинтон не ограничиваются неблагоприятным общественным отношением. Есть основания полагать, что в свете нового витка политического противостояния администрация Трампа решила больше не придерживаться тактики отказа от поиска скелетов в шкафах прежней администрации. В начале президентского срока Трамп очень сильно разочаровал своих избирателей заявлением о том, что он не будет настаивать на уголовном преследовании Хиллари Клинтон, несмотря на то, что лозунг "Посади ее!" (Lock her up!) был одним из самых популярных среди ее сторонников. В условиях возможного начала процедуры импичмента нет ни одной причины для того, чтобы не выбрать сценарий взаимного политического уничтожения, а компромата на Клинтон, ее семью и ее сторонников предостаточно. Ей могут припомнить все, начиная от личного сервера, на котором хранились секретные документы, и заканчивая педофильскими скандалами, которые сопровождали деятельность ее главных политтехнологов. По неслучайному совпадению одновременно с решением прокурора Мюллера собрать в Вашингтоне "большое жюри присяжных" судья Амит Мехта потребовал от Госдепа найти уничтоженные Клинтон е-мейлы, связанные с атакой на посольство США в Бенгази. С учетом того, что атака, предположительно, была связана со сделкой по передаче оружия террористам, и эта сделка проводилась по согласованию с тогдашним руководством Госдепа, перед Хиллари Клинтон и ее ближним кругом встает реальная перспектива оказаться за решеткой за содействие террористам или за попытку помешать уголовному расследовании и уничтожение улик. И это только одна из потенциальных уязвимостей любимого кандидата американских "ястребов". Как бы цинично это ни звучало, максимально выгодный сценарий для России заключается как раз во взаимном политическом уничтожении всех сторон американского политического конфликта. Увлекательная внутривидовая борьба отвлечет американский истеблишмент от важных вопросов международной повестки, а паралич политической системы вообще сделает невозможным адекватную американскую работу на европейском, сирийском и украинском направлении. Из-за специфики американской системы в условиях острого внутриполитического конфликта даже технический вопрос законодательного повышения потолка американского госдолга может стать нетривиальной задачей, не говоря уже о более сложных действиях. Американский политический кризис и даже попытки провести импичмент Трампа для нас являются прежде всего большим окном возможностей, из которого нужно успеть вынести все, что только можно. А если удастся подкинуть дров во внутриполитический американский пожар, то будет совсем хорошо.

