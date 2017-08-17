навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
17.08.17  

Канадская компания потребовала в суде США арестовать взятый "Роснефтью" в залог НПЗ

(0)
 
17.08.17  

Подборка видеосюжетов на армейскую тему

(0)
16.08.17   Редакция

«Третья мировая война» начнется на Украине

(0)
 
16.08.17  

Иранские «шахиды» в Сирии: Америка боится, Россия – уважает

(0)
15.08.17   Редакция

Попадет ли Киев под санкции?

(0)

последние за вчера, 16.08.17  
19:03   Редакция

«Третья мировая война» начнется на Украине

(0)
 
05:59   Редакция

Двигатели северокорейских ракет - это, как говорят, двигатели разработанные в советские времена и сделанные на украинском заводе

(0)
 
02:50   Редакция

Исчезнувшие принцы Саудовской Аравии: где они и что с ними?

(0)
 
01:46  

Иранские «шахиды» в Сирии: Америка боится, Россия – уважает

(0)
 
00:55   Редакция

Как Россия управляет миром (евреи тихо рыдают в уголке)))

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
14.08.17 22:35    
Олька Просто стихи (802)
12.08.17 21:58    
4130688 Распад США неизбежен? (11)
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
08.08.17 18:21    
IrinKya Отдых (22)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
 
дата публикации 17.08.17 04:23
скаут: Игорь Львович;
   
 

Канадская компания потребовала в суде США арестовать взятый "Роснефтью" в залог НПЗ

Залоговые права на 49,9% акций Citgo получила швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., которая подконтрольна "Роснефти"
Канадская компания Crystallex потребовала в суде США арестовать американский НПЗ Citgo, залоговыми правами на который владеет Rosneft Trading. По мнению Crystallex, права достались "дочке" "Роснефти" в рамках мошеннической схемы. 
Залоговые права на 49,9% акций Citgo получила швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., которая подконтрольна "Роснефти"  Фото: ЕРА

Канадская золотодобывающая компания Crystallex попросила наложить арест на активы венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) в рамках процесса против Венесуэлы. Это следует из ходатайства Crystallex, направленного 14 августа в суд американского штата Делавэр, которое есть в распоряжении РБК.

Crystallex добивается от Венесуэлы компенсации $1,4 млрд по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году и рассматривает собственность PDVSA, принадлежащей правительству Венесуэлы, как активы, которые можно взыскать.

25 марта Федеральный суд в Вашингтоне удовлетворил иск Crystallex о взыскании с Венесуэлы $1,4 млрд. 9 июня суд подтвердил свое изначальное решение по истечении периода на апелляцию, и разрешил компании начать процедуры по взысканию.

В ходатайстве в суд Делавэра Crystallex попросила арестовать акции PDV Holding (100% "дочка" PDVSA), который на 100% владеет американским оператором НПЗ и нефтепроводом Citgo Holding. Залоговые права на 49,9% акций Citgo в ноябре 2016 года получила швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., которая подконтрольна "Роснефти", в качестве обеспечения по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году, отмечается в судебных материалах.

Представитель "Роснефти" отказался от комментариев изданию.

В январе Crystallex оспорила передачу Citgo в залог, подав в суд на Rosneft Trading, PDVSA и ее "дочку" PDV Holding.

По мнению Crystallex, целью сделок, обеспечением по которым стали 100% Citgo, было заложить все активы американской компании, чтобы защитить PDVSA и PDVH от притязаний Crystallex и других кредиторов посредством вывода этих активов за пределы юрисдикции США.

Истец обвинил Rosneft Trading и других ответчиков в участии в схеме "мошеннической передачи активов" и попросил суд признать эти сделки "мошенническим трансфером".

Вслед за Crystallex в суд на Rosneft Trading подали дочерние структуры американской ConocoPhillips, крупнейшей по запасам и добыче независимой нефтяной компании в США и в мире. Они также добиваются компенсации за национализированные Венесуэлой активы.

В апреле американские конгрессмены обратились в Минфин США, выразив опасение, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти "Роснефти" и, таким образом, Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность "влиять на цены на бензин для американского народа", сообщала Latin American Herald Tribune.

В августе источники Reuters заявили, что после сокращения финансового сотрудничества с Китаем власти Венесуэлы сблизилась с Россией, которая кредитует Каракас в обмен на доступ к нефтяным месторождениям. По информации агентства, с начала года тайные переговоры ведутся между государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela и "Роснефтью". Наличные деньги российской компании уже помогли президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в предотвращении дефолта или политического переворота.

Reuters подсчитало, что с 2006 года российские власти и компания "Роснефть" перечислили Каракасу $17 млрд кредитов. Официальных данных об этом Венесуэла не публикует.

статью прочитали: 55 человек

   
теги: Нефть  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  08.08.2017 02:34  
Forbes.ru -

«Прочны как скала»: Shell и BP опровергли уход из бизнеса в Северном море
 ....нефтяные гиганты не планируют сворачивать добычу углеводородов в Северном море, они  даже планируют увеличить ее

читали: 683 , обсуждали: 2

читать далее
 
  25.07.2017 16:00  
Reuters -

США рассматривают финансовые санкции, чтобы нанести удар по нефтяным доходам Венесуэлы - источники
Соединенные Штаты рассматривают финансовые санкции в отношении Венесуэлы, которые прекратят долларовые платежи за нефть для этой страны, согласно одному высокопоставленному чиновнику Белого дома и советнику, обладающему информацией о дискуссиях.

читали: 672

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 