Канадская компания потребовала в суде США арестовать взятый "Роснефтью" в залог НПЗ

Канадская компания Crystallex потребовала в суде США арестовать американский НПЗ Citgo, залоговыми правами на который владеет Rosneft Trading. По мнению Crystallex, права достались "дочке" "Роснефти" в рамках мошеннической схемы.



Залоговые права на 49,9% акций Citgo получила швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., которая подконтрольна "Роснефти" Фото: ЕРА

Канадская золотодобывающая компания Crystallex попросила наложить арест на активы венесуэльской нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) в рамках процесса против Венесуэлы. Это следует из ходатайства Crystallex, направленного 14 августа в суд американского штата Делавэр, которое есть в распоряжении РБК.

Crystallex добивается от Венесуэлы компенсации $1,4 млрд по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 году и рассматривает собственность PDVSA, принадлежащей правительству Венесуэлы, как активы, которые можно взыскать.

25 марта Федеральный суд в Вашингтоне удовлетворил иск Crystallex о взыскании с Венесуэлы $1,4 млрд. 9 июня суд подтвердил свое изначальное решение по истечении периода на апелляцию, и разрешил компании начать процедуры по взысканию.



В ходатайстве в суд Делавэра Crystallex попросила арестовать акции PDV Holding (100% "дочка" PDVSA), который на 100% владеет американским оператором НПЗ и нефтепроводом Citgo Holding. Залоговые права на 49,9% акций Citgo в ноябре 2016 года получила швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., которая подконтрольна "Роснефти", в качестве обеспечения по кредиту размером около $1,5 млрд, выданному Венесуэле в 2016 году, отмечается в судебных материалах.



Представитель "Роснефти" отказался от комментариев изданию.



В январе Crystallex оспорила передачу Citgo в залог, подав в суд на Rosneft Trading, PDVSA и ее "дочку" PDV Holding.



По мнению Crystallex, целью сделок, обеспечением по которым стали 100% Citgo, было заложить все активы американской компании, чтобы защитить PDVSA и PDVH от притязаний Crystallex и других кредиторов посредством вывода этих активов за пределы юрисдикции США.



Истец обвинил Rosneft Trading и других ответчиков в участии в схеме "мошеннической передачи активов" и попросил суд признать эти сделки "мошенническим трансфером".



Вслед за Crystallex в суд на Rosneft Trading подали дочерние структуры американской ConocoPhillips, крупнейшей по запасам и добыче независимой нефтяной компании в США и в мире. Они также добиваются компенсации за национализированные Венесуэлой активы.



В апреле американские конгрессмены обратились в Минфин США, выразив опасение, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти "Роснефти" и, таким образом, Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность "влиять на цены на бензин для американского народа", сообщала Latin American Herald Tribune.

В августе источники Reuters заявили, что после сокращения финансового сотрудничества с Китаем власти Венесуэлы сблизилась с Россией, которая кредитует Каракас в обмен на доступ к нефтяным месторождениям. По информации агентства, с начала года тайные переговоры ведутся между государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela и "Роснефтью". Наличные деньги российской компании уже помогли президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в предотвращении дефолта или политического переворота.

Reuters подсчитало, что с 2006 года российские власти и компания "Роснефть" перечислили Каракасу $17 млрд кредитов. Официальных данных об этом Венесуэла не публикует.

статью прочитали: 55 человек