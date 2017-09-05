Нефтепровод через Мьянму "под угрозой со стороны повстанцев"

Китай также должен снять возражения экологического характера со стороны местного населения



Беженцы, спасающиеся от боев между правительственными войсками Мьянмы и этническими повстанцами, переходят реку на границе с провинцией Юньнань в январе. Фото: АФП

Кристин Хуан

Хотя трубопровод с сырой нефтью из Мьянмы в Китай, наконец, заработал, его функционированию все равно угрожают серьезные риски из-за конфликта в северной части Мьянмы, сказали наблюдатели.

Аналитики сказали, что трубопровод - который начал работать в прошлый понедельник и протянулся на 2520 км из Кьокпью через Мьюз в Мьянме, прежде чем попасть на территорию Китая в Жуили в провинции Юньнань - является уязвимым во время конфликтов.

Три вооруженных этнических группы в северной Мьянме начали одновременные атаки на правительственные военные объекты и полицейские участки в поселках Мьюз и Куткай в ноябре прошлого года, временно заблокировав приграничную торговлю и вынудив тысячи мянманцев искать убежища в Китае.

"Во время сильных боев обслуживание трубопровода может быть приостановлено или даже прекращено", - сказал Пэн Ниан, специалист по международным исследованиям в гонконгском Баптистском университете.

Пэн сказал, что такие атаки могут быть использованы для того, чтобы привлечь внимание Пекина посредством нанесения ущерба его интересам, так как Китай занял недавно более жесткую позицию в отношении повстанческих групп Мьянмы.

"Мьянманская национальная армия демократического союза", которая воюет с правительственными войсками много лет, заявила в прошлом месяце, что Сельскохозяйственный банк Китай больше не принимает средства на счет, который она использовала для получения пожертвований от сторонников.

Есть также признаки того, что переговоры между правительством Мьянмы и повстанческими этническими группировками терпят неудачу. Правительство государственного советника Аун Сан Су Чжи получило только половину мест, оспаривавшихся на дополнительных выборах 2 апреля, а его потери сконцентрированы в удаленных регионах, включая регионы с этническими меньшинствами в северной Мьянме, где и раньше вспыхивало насилие.

"Работа трубопровода зависит от успеха мирных переговоров между этническими повстанцами и центральным правительством Мьянмы", - сказал Хань Энзи, специалист по вопросам Юго-восточной Азии в Лондонском университете.

Однако у мьянманских повстанческих групп также есть побудительный мотив не нападать на трубопровод, так как из-за их близости к границе с Китаем в их интересах сохранять расположение Пекина, сказал Хань.

Другой потенциальной проблемой для трубопровода является то, как он воспринимается местными жителями в Мьянме.

"Китаю нужно осторожно управлять трубопроводом, предотвращая утечки нефти и быстро снимая другие возражения экологического характера, и одновременно обеспечивать большую прозрачность при принятии решений", - сказал Пэн.

Один сотрудник газовой компании Southeast Asia Gas Pipeline Company, которая строила этот энергетический канал, сказал, что протесты помогли затянуть его строительство.

"Когда протесты стали серьезными, то местные жители сами окружили площадку, сделав невозможным продолжение строительства", - сказал он.

У этого трубопроводного проекта было отставаний от сроков, прежде чем он был запущен, а два других крупных китайских проекта в Мьянме - гидроэлектростанция Мьитсоне и медный рудник Летпадаунг - остановлены.

статью прочитали: 3 человек