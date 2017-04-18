Донбасс. Правила геноцида

Сегодня население Юго-востока Украины фактически приговорено киевскими властями к смерти – вот уже третий год послемайданная украинская верхушка ведёт геноцид против «неправильных» украинцев. Накануне секретарь СНБОУ Александр Турчинов лично расписался под этим, разоткровенничавшись в интервью, где подтвердил, что под свою ответственность раздавал оружие людям, судимым прежде за разбои, грабежи и убийства, отправляя эти преступные батальоны на Донбасс. Вооружённые формирования, возникшие ещё в ту пору и уже успевшие прославиться своими зверствами, орудуют на Донбассе до сих пор.

Однако главные убийцы и каратели сегодня действуют не на донбасских землях, а вершат судьбами из комфортных кабинетов в Киеве. Ведь объявленная властями незаконная экономическая блокада ударила отнюдь не только по тем, кто, взяв в руки оружие, был готов защищаться от стаи вооружённых до зубов уголовников – экономическая составляющая геноцида оказалась повсеместной и «сепаратистами» стали все. Эти сведения лишь изредка обсуждают на международном поле, без каких либо последствий для Киева.

И хотя в ООН неоднократно призывали украинские власти возобновить выплаты пенсий и прочих социальных гарантий для жителей Юго-востока Украины, этого не произошло и теперь. Представьте – условная пенсионерка, уроженка Донбасса, сначала лет так 50 работает преподавателем в школе, а в итоге лишается и без того не самых больших пенсионных выплат, засыпая при этом под грохот рвущихся снарядов ВСУ, если, конечно, к такому вообще возможно привыкнуть.

Может и не открытым текстом, но очень доходчиво власти Украины донесли до этих людей, что они граждане второго сорта, принадлежащие отныне сами себе. Подобная ситуация складывается на фоне остановки работы на Юго-востоке и всех украинских банков, которые оставили вкладчиков без возможности забрать свои вложения. Что уж там говорить – люди не видят даже положенных им от государства «похоронных». С этими людьми сегодня неуклонно равняет счёты украинское правительство.

Едва ли, будучи реалистом, следует ожидать, что после пройденного трехлетнего пути Донбасс когда либо вернется под юрисдикцию Украины. Едва ли, имея широкое представление о том, кто стал мишенью политических репрессий и военной дубины Киева, может ещё остаться вопрос за чьи права сегодня борется Юго-восток.