Белорусские добровольцы на параде в Киеве



Белорусы приняли участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Об участии белорусских добровольцев в торжественных мероприятиях в Киеве Charter97.org рассказал один из основателей движения «Зубр» и организации «Край», а сейчас волонтер в Украине, лауреат Национальной премии за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2016 год Вадим Кабанчук.

«Официальная часть парада началась в 10.00. Белорусские добровольцы приняли участие во второй части, вместе с военными и добровольцами других национальностей – в «Марше непокоренных», который начался в 12.00. Мы прошли маршем от улицы Бессарабской по Крещатику.

Участие в параде – это очень важное для нас событие. Таким образом подчеркивается вклад а защиту Украины не только украинских, но и других добровольческих формирований – это и белорусы, и чечены, и грузины и другие национальности, которые участвуют на стороне Украины в этой войне.

Очень символично то, что с колонной тактической группы «Беларусь» проехал наш боевой джип, который вез портреты двух белорусских добровольцев – Алеся Черкашина и Виталия Телиженко. Таким образом они символично участвовали в торжественном параде.

Сегодня хочется поздравить украинцев с Днем Независимости, а белорусам пожелать веры в свои силы и свой народ. Вера в свой народ – это национальный эгрегор, который в Украине уже удивил агрессора, а в Беларуси, уверен, все важные события еще впереди. Пусть любые оккупанты, которые засматриваются на наши земли, знают: ни Беларусь, ни Украина не отдадут им своей независимости.

У белорусского народа есть сила, чтобы, несмотря на паралич официальной власти, отстоять свое. А чужого нам не надо», - заявил Вадим Кабанчук.





























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