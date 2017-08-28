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В АТОР рассказали, на то русские туристы в Турции растрачивают деньги

 

Российские туристы в Турции начали тратить больше денег 

По сообщению Global Blue Turkey русские туристы в 2015-м году потратили на отдыхе на 403% средств больше чем в прошлом, когда из-за политической ситуации произошёл спад турпотоков в эту страну.

Траты русских туристов на отдыхе в Турции увеличились за год на 403%, передает ассоциация туроператоров РФ (АТОР) ссылаясь на данные Global Blue Turkey. Дополнительная ставка 8% предусмотрена для текстиля и одежды, кожгалантереи, ковров, обуви, сумок, оптики, книжек и продуктов питания.

Как выяснила Global Blue Turkey, летом 2016-ого года русские туристы затребовали возврата НДС на общую сумму в 630 тысяч турецких лир (около $183 тыс).

Жители РФ, отправляющиеся на отдых в Турцию, приводят обратно не только лишь фотографии и сувениры, однако также одежду, часы и ювелирные украшения. При всем этом самые существенные статью расходов русских туристов составляют одежда и ювелирные изделия. Такой значимый прирост связан с тем, что в 2014 году Турция была закрыта для организованного туризма, объясняют эксперты.

Основная часть из данной суммы — 2,2 млн турецких лир — приходится на одежду, 816,8 тыс. лир — на ювелирные изделия и часы, 60,8 тыс. лир на изделия из стекла, 4,2 тыс лир — на косметику, и 40,3 тыс. лир — на остальные категории закупок. В АТОР уточнили, что при подсчетах не учитывались маленькие покупки типа сувениров и турецких сладостей, так как НДС возвращается только с больших закупок. Эти данные проинформировали в Ассоциации туроператоров Российской Федерации (АТОР).

Сотрудники бизнеса настаивают, что возврат полной суммы реален только в судебном порядке.

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