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опубликовано редакцией на Переводике 29.08.17 16:51 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Арктическая угроза

Изменение климата и продолжающийся процесс активного таяния льдов на полюсах, оказалось, интересуют не только экологов и "зеленых" политиков. Растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов, появление более выгодных логистических решений через Арктику, а, самое главное, беспрецедентные плюсы с точки зрения, как противоракетной обороны, так и ракетных же ударов, привлекли к Северному полюсу повышенное внимание НАТО. Альянс, разумеется, пытается деликатно прикрыть свое вмешательство в арктические дела риторикой о межправительственном взаимодействии в рамках Арктического совета, пытаясь предстать в глазах общественности лишь посредником и координатором переговорных процессов. Но факты говорят совершенно об обратном. Североатлантический блок с начала 2000-х последовательно усиливает военную активность в полярном регионе. Вот лишь краткий, далеко не полный перечень арктических военных мероприятий Альянса: - с 2006 года на регулярной основе в регионе проводятся учения "Холодный ответ" (Cold Response) с участием военнослужащих ВВС, ВМС, сухопутных войск и сил специальных операций стран НАТО. с 2007 года Канада проводит учения "Полярный медведь" (Nanook), разворачивает Йеллоунайфе подразделения из состава резерва ВС и строит арктическую базу для подводных лодок.

в 2009 году Норвегия перенесла штаб своего оперативного командования из г. Ставангер в г. Рейтан став первой в мире страной, чей центральный орган военного управления расположен в Арктике. В норвежском Приполярье развернуто крупнейшее армейское формирование - "Северная бригада", оснащенная тяжелой боевой техникой.

в 2013 году президент Обама утвердил "Национальную стратегию США для Арктического региона" в которой декларировано право Вашингтона на односторонние действия в защиту своих "жизненно важных" интересов.

в 2015 году в арктических районах Швеции, Норвегии и Финляндии прошли масштабные учения "Арктик челлендж эксесайз-2015" (Arctic Challenge Exercises-2015) с участием более 100 самолетов и свыше 4 тыс. военнослужащих шести членов НАТО: Норвегии, Великобритании, Германии, США, Франции и Нидерландов, а также формально нейтральных Швейцарии, Швеции и Финляндии. В действиях на море приняли участие 17 стран, представленных 50 боевыми кораблями. Это нельзя считать ничем иным, кроме как подготовкой к будущей военной экспансии ради последующего дележа арктического ресурсного пирога.



Перевод с сайта



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Изменение климата и продолжающийся процесс активного таяния льдов на полюсах, оказалось, интересуют не только экологов и "зеленых" политиков. Растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов, появление более выгодных логистических решений через Арктику, а, самое главное, беспрецедентные плюсы с точки зрения, как противоракетной обороны, так и ракетных же ударов, привлекли к Северному полюсу повышенное внимание НАТО. Альянс, разумеется, пытается деликатно прикрыть свое вмешательство в арктические дела риторикой о межправительственном взаимодействии в рамках Арктического совета, пытаясь предстать в глазах общественности лишь посредником и координатором переговорных процессов. Но факты говорят совершенно об обратном. Североатлантический блок с начала 2000-х последовательно усиливает военную активность в полярном регионе. Вот лишь краткий, далеко не полный перечень арктических военных мероприятий Альянса: - с 2006 года на регулярной основе в регионе проводятся учения "Холодный ответ" (Cold Response) с участием военнослужащих ВВС, ВМС, сухопутных войск и сил специальных операций стран НАТО.Это нельзя считать ничем иным, кроме как подготовкой к будущей военной экспансии ради последующего дележа арктического ресурсного пирога.Перевод с сайта reddit.com